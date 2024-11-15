Σε 128.246.250 χιλ. ευρώ ανήλθε ο τζίρος των επιχειρήσεων της χώρας το γ' τρίμηνο εφέτος, σημειώνοντας αύξηση 4,4% σε σχέση με το γ' τρίμηνο του 2023, που είχε ανέλθει σε 122.801.383 χιλ. ευρώ.

Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Ορυχεία και Λατομεία (18,4%), ενώ τη μικρότερη αύξηση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών (1%).

Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, για το σύνολο των επιχειρήσεων με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Σεπτέμβριο 2024 ανήλθε σε 33.832.547 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 1,9% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2023, που είχε ανέλθει 33.203.681 χιλ. ευρώ.

Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Κατασκευές (25,4%), ενώ τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Μεταποίηση (6,1%).

