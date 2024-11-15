Του Χρυσόστομου Τσούφη

Σχεδόν με το καλημέρα 150.000 άνθρωποι έκαναν αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης: 38.902 αφορούν τη θέρμανση με ηλεκτρικό ρεύμα και 119.309 αφορούν τη θέρμανση με πετρέλαιο θέρμανσης.

Ένα πολύ πρώιμο συμπέρασμα είναι ότι δεν επιτυγχάνεται ο στόχος του ΥΠΟΙΚ να στρέψει τον κόσμο στο πολύ πιο φιλικό στο περιβάλλον ηλεκτρικό ρεύμα.



Για να μην υπάρξουν προβλήματα με τις αιτήσεις, παρανοήσεις και παρεξηγήσεις η ΑΑΔΕ εξέδωσε ένα κατάλογο απαντήσεων σε ερωτήσεις που ενδεχομένως βρίσκονται στα χείλη πολλών.



ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η σύνδεση γίνεται με τους κωδικούς TAXISnet. Αν δεν υπάρχουν, η ταυτοποίηση γίνεται δίνοντας ΑΦΜ και αριθμό ειδοποίησης κάποιας από τις Πράξεις Προσδιορισμού Φόρου Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων των τελευταίων 5 ετών.



ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ – ΤΙ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Έως 6 Δεκεμβρίου 2024

Καλύπτονται αγορές που αφορούν σε πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης, φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη), φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, βιομάζα (πέλετ), θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης και ηλεκτρική ενέργεια.

Οι αγορές πρέπει να έχουν γίνει μεταξύ 1/10/2024 και 31/3/2025.

Ειδικά για το πετρέλαιο οι αγορές ξεκινούν από 1/10 και για καυσόξυλα 1/6.



ΠΛΗΘΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Κάθε δικαιούχος μπορεί να κάνει όσες αιτήσει θέλει. Μόνο η τελευταία χρονικά όμως θα είναι εν ισχύ. Η αίτηση πρέπει να αφορά την κύρια κατοικία και η επιδότηση αφορά μόνο μια πηγή θέρμανσης ανά δικαιούχο.



ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ

Υποχρέωση καταχώρησης παραστατικών αγοράς υπάρχει για όλα τα είδη θέρμανσης εκτός του πετρελαίου θέρμανσης (υποχρέωση του διακινητή και εδώ έχει πολύ μεγάλη σημασία ο διακινητής να πάρει τα σωστά στοιχεία από τον αγοραστή) και ηλεκτρικής ενέργειας

Για αγορές που αφορούν καταναλώσεις από 1η Οκτωβρίου 2024 έως και 31η Μαρτίου 2025 και των οποίων τα παραστατικά έχουν εκδοθεί μέχρι τη 15η Απριλίου 2025, η προθεσμία καταχώρισης είναι έως και την 30η Απριλίου 2025.

Ειδικά για το φυσικό αέριο και την κατανάλωση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης, η προθεσμία καταχώρησης είναι έως τη 15η Ιουλίου 2025 για παραστατικά με ημερομηνία έκδοσης έως την 30η Ιουνίου 2025.



ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

Το επίδομα καταβάλλεται σε 2 δόσεις :

Περσινοί δικαιούχοι : Προκαταβολή έως 23/12 ό,τι από τα 2 είναι μεγαλύτερο (60% του συνολικού ποσού που δόθηκε ως επίδομα πετρελαίου θέρμανσης ή 100% της επιδότησης ηλεκτρικού ρεύματος).

Νέοι δικαιούχοι : 50% έως τις 23/12 του ποσού που προκύπτει από το γινόμενο του ποσού αναφοράς (κάθε πηγή θέρμανσης έχει το δικό της) με τον κλιματικό συντελεστή (κάθε περιοχή έχει τον δικό της)



Εξόφληση και για τις 2 κατηγορίες έως 30/5 με βάση τις φετινές καιρικές συνθήκες της περιοχής του δικαιούχου.

Ειδικά για το φυσικό αέριο, για την κατανάλωση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης καθώς και ηλεκτρικής ενέργειας, πραγματοποιείται επιπλέον πληρωμή έως την 30η Ιουλίου 2025.



ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ

Για όλες τις πηγές θέρμανσης πλην πετρελαίου θέρμανσης και ηλεκτρικής ενέργειας στην εφαρμογή ΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΜΟΥ καταχωρούνται τα εξής στοιχεία :

ο αριθμός της απόδειξης αγοράς

το ποσό/αξία της συναλλαγής

ο ΑΦΜ της επιχείρησης-πωλήτριας

η επωνυμία της επιχείρησης-πωλήτριας

Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι καταβάλλουν τη δαπάνη θέρμανσης μέσω κοινοχρήστων, τότε καταχωρούνται, επιπλέον:

ο αριθμός της απόδειξης εξόφλησης κοινοχρήστων ή εναλλακτικά ο αριθμός που φέρει το ειδοποιητήριο πληρωμής αυτών (αν δεν έχει ήδη εκδοθεί κατά την υποβολή της αίτησης απόδειξη εξόφλησης)

ο ΑΦΜ του διαχειριστή ή του προσώπου που εκπροσωπεί την πολυκατοικία ή της εταιρίας διαχείρισης της πολυκατοικίας

το ποσό που αναλογεί στον δικαιούχο.

ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Στις περιπτώσεις που υπάρχει κοινός καυστήρας

Ο διαχειριστής εισάγει τα στοιχεία των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας, καθώς και τα χιλιοστά συμμετοχής κάθε ενός από αυτά στις δαπάνες θέρμανσης (χιλιοστά θέρμανσης). Αλλαγές στα παραπάνω στοιχεία μπορεί ο διαχειριστής να πραγματοποιήσει μόνο πριν ενεργοποιήσει τη δυνατότητα πληρωμής.

Το σύνολο των χιλιοστών των διαμερισμάτων πρέπει να είναι 1000, ώστε να μπορέσετε να ενεργοποιήσετε και τη δυνατότητα πληρωμής. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα πληρωμής όταν θα έχει υποβληθεί έστω και μία αίτηση δικαιούχου. Αυτό το διαπιστώνετε από την ένδειξη «Υπάρχει αίτηση» στα δεξιά των στοιχείων του διαμερίσματος.

Στα παραστατικά αγοράς πετρελαίου θέρμανσης τα στοιχεία ΑΦΜ και αριθμός κοινόχρηστης παροχής ρεύματος θα πρέπει να ταυτίζονται με αυτά τα οποία έχετε εισάγει στη Διαχείριση Χιλιοστών Θέρμανσης. Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί ΑΦΜ για την πολυκατοικία και θέλετε τα παραστατικά αγοράς πετρελαίου θέρμανσης να εκδίδονται σε αυτόν, θα πρέπει να ορίσετε τον ΑΦΜ πολυκατοικίας στα προφίλ, επιλέγοντας τον σχετικό σύνδεσμο «Ορισμός ΑΦΜ». Στη συνέχεια ο ΑΦΜ πολυκατοικίας δεν μπορεί να αλλάξει, ούτε να διαγραφεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ακόμη και στην περίπτωση που έχει οριστεί ΑΦΜ πολυκατοικίας, στις αιτήσεις των ενοίκων θα αναγράφεται ο ΑΦΜ διαχειριστή/εκπροσώπου. Δεν απαιτείται ενεργοποίηση της διαδικασίας πληρωμής σε περίπτωση επιδότησης ηλεκτρικής ενέργειας.



Σε περίπτωση αλλαγής διαχειριστή θα πρέπει να δημιουργηθεί νέο προφίλ πολυκατοικίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν αλλάξει ο διαχειριστής μετά τη 6η Δεκεμβρίου 2024, όπου λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, τότε όποιες αγορές πετρελαίου θέρμανσης πραγματοποιηθούν έως και την 31η Μαρτίου 2025 θα πρέπει να εκδοθούν στον ΑΦΜ του προηγούμενου διαχειριστή, διαφορετικά δεν θα προκύψει διασταύρωση.

Για τα λοιπά είδη καυσίμων ( πλην πετρελαίου θέρμανσης και ηλεκτρικής ενέργειας δεν απαιτείται η δημιουργία ξεχωριστού προφίλ πολυκατοικίας.

Όπου δεν υπάρχει διαχειριστής θα πρέπει να συμφωνηθεί από τους ενοίκους ποιος θα αναλάβει.

Όπου δεν υπάρχει αριθμός κοινόχρηστης παροχής ποιος μετρητής θα είναι ο «κοινόχρηστος».



Στις πολυκατοικίες όπου κάθε διαμέρισμα έχει τον δικό του καυστήρα, οι αιτήσεις γίνονται χωριστά, κάθε διαμέρισμα τη δική του.

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ

Τα τετραγωνικά του ακινήτου δεν επηρεάζουν το ύψος του επιδόματος

Οι δικαιούχοι Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου δεν δικαιούνται επίδομα

Δεν πιστώνεται το επίδομα χωρίς την αναγραφή του IBAN



