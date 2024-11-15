Κομισιόν: Στο 2,1% η ανάπτυξη της Ελλάδας το 2024 - «Βλέπει» πτώση πληθωρισμού στο 1,9% και μείωση ανεργίας στο 9% έως το 2026

Η Ελλάδα αναμένεται να σημειώσει ανάπτυξη 2,1% το 2024 και να διατηρήσει σε γενικές γραμμές παρόμοια ανάπτυξη το 2025 και το 2026, υποστηριζόμενη από την εφαρμογή του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ), σημειώνει η Κομισιόν στις φθινοπωρινές τις οικονομικές προβλέψεις που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με την έκθεση, η ανεργία, που βρίσκεται πλέον κάτω από το 10%, αναμένεται να συνεχίσει να μειώνεται, αλλά με πιο αργούς ρυθμούς από ό,τι στο παρελθόν. Ο πληθωρισμός προβλέπεται στο 3,0% το 2024 και αναμένεται να μετριαστεί σταδιακά σε περίπου 1,9% έως το 2026.

Παράλληλα, το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης αναμένεται να συνεχίσει να μειώνεται λόγω της συγκρατημένης αύξησης των δαπανών. Μαζί με τη σταθερή αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ, αυτό συμβάλλει στη σταθερή μείωση του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ κοντά στο 140% του ΑΕΠ έως το 2026.

Αναλυτικότερα η έκθεση της Επιτροπής σημειώνει:

Η ανάπτυξη θα παραμείνει ισχυρή

Η ελληνική οικονομία σημείωσε σταθερή ανάπτυξη 2,1% σε ετήσια βάση το α' εξάμηνο του 2024, κυρίως χάρη στην εγχώρια ζήτηση, ενώ οι καθαρές εξαγωγές αποτέλεσαν τροχοπέδη στην ανάπτυξη. Μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού, η ιδιωτική κατανάλωση επωφελήθηκε από τη σχετικά ταχύτερη αύξηση των μισθών στα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα. Οι επενδύσεις σε εξοπλισμό επιταχύνθηκαν ενώ η αύξηση των εισαγωγών συνοδευόμενη από υποτονική αύξηση των εξαγωγών προκάλεσε μείωση των καθαρών εξαγωγών. Χάρη στην ισχυρή εγχώρια ζήτηση, η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ αναμένεται να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο 2,1% το 2024.

Μελλοντικά, η ιδιωτική κατανάλωση θα συνεχίσει να επεκτείνεται με ισχυρό ρυθμό, υποστηριζόμενη από τη σταθερή αύξηση του πραγματικού εισοδήματος. Οι επενδύσεις προβλέπεται να επιταχυνθούν περαιτέρω, με αποκορύφωμα κοντά στο 9% το 2025, καθώς η εφαρμογή του ΣΑΑ μετατοπίζεται όλο και περισσότερο από τις μεταρρυθμίσεις προς τις επενδύσεις και οι συνθήκες χρηματοδότησης βελτιώνονται. Η ανάκαμψη της εξωτερικής ζήτησης αναμένεται να ωφελήσει την ανάπτυξη των εξαγωγών, υποστηριζόμενη περαιτέρω και από τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση των εξαγωγικών επιδόσεων. Η αύξηση των εισαγωγών προβλέπεται να παραμείνει ισχυρή. Συνολικά, ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ αναμένεται να παραμείνει πάνω από το μακροπρόθεσμο δυναμικό ανάπτυξης και προβλέπεται να διαμορφωθεί σε 2,3% και 2,2% το 2025 και το 2026, αντίστοιχα.

Οι διαρθρωτικές προκλήσεις ενδέχεται να περιορίσουν την περαιτέρω βελτίωση της αγοράς εργασίας

Το ποσοστό απασχόλησης αυξήθηκε στο 54,9% σε εποχικά προσαρμοσμένους όρους το β' τρίμηνο του 2024, αλλά παραμένει ένα από τα χαμηλότερα στην ΕΕ. Το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο 9,5% τον Αύγουστο, παραμένοντας ένα από τα υψηλότερα στην ΕΕ. Το ποσοστό κενών θέσεων αυξήθηκε περαιτέρω το α' εξάμηνο του 2024, ιδίως στις κατασκευές, τον τουρισμό και τους τομείς υψηλής ειδίκευσης. Η αύξηση της απασχόλησης αναμένεται να συνεχιστεί, αν και με βραδύτερο ρυθμό, καθώς η αναντιστοιχία δεξιοτήτων και οι διαρθρωτικές δυσχέρειες, μεταξύ άλλων, όπως η έλλειψη λύσεων για τη φροντίδα παιδιών και ηλικιωμένων ή το αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο για τη μερική απασχόληση, περιορίζουν την αύξηση της προσφοράς εργασίας. Το ποσοστό ανεργίας προβλέπεται να μειωθεί σε περίπου 9,0% έως το 2026, στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας. Οι πραγματικοί μισθοί ανά εργαζόμενο αναμένεται να αυξηθούν κατά 1,1% κατά μέσο όρο ετησίως κατά τη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα των προβλέψεων, υποστηριζόμενοι επίσης από τη μείωση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να υποχωρεί αλλά με βραδύτερο ρυθμό

Ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στο 3,1% σε ετήσια βάση το γ' τρίμηνο του 2024, περίπου 1 ποσοστιαία μονάδα πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Ο αποπληθωρισμός περιορίστηκε από την ενίσχυση των τιμών των υπηρεσιών, τον αντίκτυπο των πλημμυρών του 2023 στις τιμές των τροφίμων και την πρόσφατη άνοδο των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος. Ο πληθωρισμός αναμένεται να συνεχίσει την υποχώρησή του το δ' τρίμηνο του 2024, αλλά οι μισθολογικές πιέσεις που τροφοδοτούνται από την αυξανόμενη έλλειψη εργατικού δυναμικού και τις αυξήσεις του κατώτατου μισθού θα ασκήσουν ανοδικές πιέσεις στις τιμές μελλοντικά. Ο συνολικός πληθωρισμός προβλέπεται να διαμορφωθεί σε 3,0%, 2,4% και 1,9% το 2024, το 2025 και το 2026 αντίστοιχα. Ο δομικός πληθωρισμός - που δεν υπολογίζει τις ευμετάβλητες τιμές της ενέργειας και των τροφίμων - προβλέπεται να παραμείνει υψηλότερος, σε 3,4%, 2,7% και 2,0% το 2024, 2025 και 2026 αντίστοιχα.

Ο λόγος του δημόσιου χρέους αναμένεται να συρρικνωθεί εν μέσω βελτίωσης του δημοσιονομικού ισοζυγίου

Το συνολικό έλλειμμα αναμένεται να μειωθεί από 1,3% του ΑΕΠ το 2023 σε 0,6% του ΑΕΠ το 2024, αντανακλώντας την αύξηση του πρωτογενούς πλεονάσματος από 2,1% του ΑΕΠ το 2023 σε 2,9% του ΑΕΠ φέτος. Η μείωση αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη συγκρατημένη αύξηση των τρεχουσών δαπανών και στην αύξηση των εσόδων από τη φορολογία εισοδήματος.

Το 2025, το συνολικό έλλειμμα αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω στο 0,1% του ΑΕΠ. Η πρόβλεψη αυτή συνυπολογίζει την καλύτερη εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2024, καθώς και μια σειρά νέων δημοσιονομικών μέτρων που ανακοινώθηκαν φέτος με καθαρή επίπτωση 0,2% του ΑΕΠ. Από την πλευρά των δαπανών, οι μισθοί του δημόσιου τομέα αναμένεται να αυξηθούν τον Απρίλιο του 2025, ώστε να ευθυγραμμιστεί ο βασικός μισθός στο δημόσιο τομέα με τον κατώτατο μισθό στον ιδιωτικό τομέα. Από την πλευρά των εσόδων, ο συντελεστής των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης πρόκειται να μειωθεί κατά 1 ποσοστιαία μονάδα και ανακοινώθηκε αύξηση του φόρου διανυκτέρευσης στα ξενοδοχεία.

Το 2026, το ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης αναμένεται να μετατραπεί σε πλεόνασμα 0,2% του ΑΕΠ, εν μέσω ευνοϊκών μακροοικονομικών εξελίξεων. Η βελτίωση αυτή αναμένεται να προέλθει από την αύξηση των φορολογικών εσόδων και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης που αντισταθμίζουν τις αυξημένες δαπάνες για συνταξιοδοτικές παροχές και μισθούς στο δημόσιο.

Ο λόγος του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ μειώνεται τα τελευταία χρόνια και αναμένεται να φθάσει στο 153,1% του ΑΕΠ το 2024, και αργότερα να μειωθεί περαιτέρω στο 146,8% του ΑΕΠ το 2025 και στο 142,7% το 2026.

Οι δημοσιονομικές προοπτικές εξακολουθούν να υπόκεινται σε κινδύνους ανά χώρα. Οι καθοδικοί κίνδυνοι απορρέουν από τις εκκρεμείς νομικές υποθέσεις, κυρίως από τις δικαστικές υποθέσεις με την ΕΤΑΔ. Από την άλλη πλευρά, οι προσπάθειες της κυβέρνησης να αυξήσει τη φορολογική συμμόρφωση μέσω της ψηφιοποίησης ενδέχεται να αποφέρουν υψηλότερα έσοδα το 2025.

Οικονομικές προβλέψεις για την Ελλάδα

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την έκθεση της Κομισιόν εδώ.

Πηγή: skai.gr

