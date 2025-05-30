Στην έγκριση 448 αιτήσεων για τη χρηματοδότηση ύψους 83.782.221 ευρώ από το ΕΣΠΑ τουριστικών επιχειρήσεων προσχώρησε το υπουργείο Οικονομικών.

Τα επενδυτικά σχέδια εγκρίθηκαν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και ένταξης επενδυτικών σχεδίων στη δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» για τις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου (Περιφέρειες Μετάβασης).

Στις εν λόγω Περιφέρειες εξετάσθηκαν χίλιες πεντακόσιες μία (1.501) αιτήσεις χρηματοδότησης, με συνολική αιτούμενη δημόσια δαπάνη 276.277.002,99 ευρώ, από το σύνολο των έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα εννέα (6.669) που υποβλήθηκαν στη δράση.

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας και στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, που θα προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες και προϊόντα ανταγωνιστικά διεθνώς, στην αύξηση των θέσεων εργασίας στον ελληνικό τουρισμό αλλά και στην ενίσχυση των προοπτικών του κλάδου, που αποτελεί βασικό πυλώνα της εθνικής αναπτυξιακής πολιτικής.

Στο αμέσως προσεχές διάστημα αναμένεται η ανακοίνωση των εγκρίσεων για τα επενδυτικά σχέδια που υπεβλήθησαν στις άλλες Περιφέρειες της χώρας στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων».

Πηγή: skai.gr

