έοι Γεωργοί: Έως και 40.000 € σε κάθε δικαιούχο- Προϋποθέσεις και δεσμεύσεις

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας & ο αρμόδιος Υφυπουργός, Διονύσης Σταμενίτης σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Δημήτρη Παπαγιαννίδη, στο πλαίσιο του ΣΣ ΚΑΠ 2023 – 2027, ανακοινώνουν την ανάρτηση για διαβούλευση σχεδίου απόφασης λεπτομερειών εφαρμογής της Παρέμβασης «Π3-75.1 – Εγκατάσταση γεωργών νεαρής ηλικίας» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της Ελλάδας 2023 – 2027, Προϋπολογισμού 410 εκατ. ευρώ.

Στόχος της παρέμβασης «Π3-75.1 – Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας» είναι η προσέλκυση και διατήρηση στον τομέα νέων σε ηλικία γεωργών, η διευκόλυνση της βιώσιμης επιχειρηματικής ανάπτυξης σε αγροτικές περιοχές καθώς και η προώθηση της απασχόλησης, της ανάπτυξης, της ισότητας των φύλων, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής των γυναικών στη γεωργία.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η παροχή κατ' αποκοπή οικονομικής στήριξης σε νέους προκειμένου να εγκατασταθούν για πρώτη φορά ως αρχηγοί σε γεωργική εκμετάλλευση, υλοποιώντας επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης της γεωργικής τους εκμετάλλευσης.

Οι προϋποθέσεις

Οι σημαντικότερες προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούν οι υποψήφιοι είναι οι εξής:

Ø Να είναι ενήλικες και να μην υπερβαίνουν το 40ο έτος της ηλικίας τους.

Ø Να είναι νόμιμοι κάτοχοι οικονομικά αυτόνομης γεωργικής – κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης εφόσον υπάρχει ζωικό κεφάλαιο, αυτό πρέπει να είναι ιδιόκτητο.

Ø Να υποβάλλουν παραδεκτή δήλωση ΟΣΔΕ το έτος 2024, με τυπική απόδοση που να είναι τουλάχιστον 12.000€ στην ηπειρωτική χώρα, στην Κρήτη και στην Εύβοια, τα 10.000€ στα νησιά με πληθυσμό μεγαλύτερο των 3.100 κατοίκων και τα 8.000€ στα νησιά με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων ή να έχουν δηλώσει τουλάχιστον 103 κυψέλες στην ηπειρωτική Χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια, 74 στα νησιά της Χώρας με λιγότερους από 3.100 κατοίκους και 92 στα υπόλοιπα νησιά της Χώρας.

Ø Κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης να χαρακτηρίζονται από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα.

Ø Κατά τα έτη 2019 έως 2022, να μην έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ με μέσο όρο τυπικής απόδοσης που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια και τα 10.000 ευρώ στα νησιά πλην Κρήτης και Εύβοιας ή τα 16.000 ευρώ σε οποιοδήποτε από αυτά τα έτη.

Ø Να υποβάλλουν εμπρόθεσμη αίτηση στήριξης και τυποποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης της γεωργικής τους εκμετάλλευσης εντός των προθεσμιών που θα οριστούν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Το ποσό στήριξης παρέχεται υπό τη μορφή κεφαλαίου μη επιστρεπτέας ενίσχυσης (κατ' αποκοπή ποσό) και διαμορφώνεται ως εξής:

Εκμετάλλευση με προσανατολισμό στη φυτική παραγωγή ή/και τη μελισσοκομία

Εκμετάλλευση με προσανατολισμό στη ζωική παραγωγή

Μόνιμη κατοικία σε κανονική περιοχή

30.000 ευρώ

40.000 ευρώ

Μόνιμη κατοικία σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε Περιφερειακές Ενότητες με πληθυσμιακή πυκνότητα έως 35 κατοίκους / τετ. χλμ.

32.500 ευρώ

42.500 ευρώ

Μόνιμη κατοικία σε νησιά έως 3.100 κατοίκων

34.000 ευρώ

44.000 ευρώ

Ο δικαιούχος λαμβάνει το 70% του ποσού στήριξης με την ένταξή του στο μέτρο και το 30% μετά την πιστοποίηση της ορθής ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Οι δεσμεύσεις

Οι κυριότερες δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν οι δικαιούχοι είναι οι εξής:

Ø Να αποκτήσουν την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη εντός δύο ετών από την ημερομηνία χαρακτηρισμού τους ως νεοεισερχομένων επαγγελματιών στον αγροτικό τομέα και να τη διατηρήσουν για τέσσερα έτη μετά το έτος ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού τους σχεδίου.

Ø Να πετύχουν τον ποσοτικό στόχο της αύξησης της τυπικής απόδοσης της εκμετάλλευσης κατά τουλάχιστον 20% σε σχέση με την τυπική απόδοση της αρχικής κατάστασης ενώ ταυτόχρονα κατά την ολοκλήρωση αυτή δεν πρέπει να υπολείπεται των 16.000€ στην Ηπειρωτική Χώρα, Κρήτη και Εύβοια, των 14.000€ στα νησιά με πληθυσμό άνω των 3.100 κατοίκων και των 10.700€ στα υπόλοιπα νησιά.

Ø Να υπαχθούν εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και να παραμείνουν σε αυτό τουλάχιστον για τέσσερα έτη μετά το έτος ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού τους σχεδίου.

Ø Από το 2024 έως και τέσσερα έτη μετά το έτος ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού τους σχεδίου να υποβάλλουν κάθε έτος δήλωση στο ΟΣΔΕ.

Ø Να παρακολουθήσουν (δωρεάν) εκπαιδευτικό διάρκειας τουλάχιστον 250 ωρών.

Ø Να πραγματοποιήσουν πωλήσεις αγροτικών προϊόντων βάσει Ε3 οι οποίες, ως προς την τυπική απόδοση εισόδου, πρέπει, από το δεύτερο έτος του επιχειρηματικού σχεδίου να ανέρχονται στο 50% αυτής και στο 60% αυτής κατά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου.

Ø Εφόσον εκτρέφουν ζώα, να αποκτήσουν αδειοδότηση σταβλικής εγκατάστασης.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας αναφερόμενος στη σημασία του προγράμματος, τόνισε ότι «στόχος του είναι η ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού με εγκατάσταση στην ελληνική ύπαιθρο όσο το δυνατόν περισσοτέρων νέων αγροτών.

Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη επενδύει στους νέους αγρότες καθώς ο πρωτογενής τομέας αποτελεί βασικό πυλώνα οικονομικής ανάπτυξης για τη χώρα αλλά και θεμέλιο για την ενίσχυση της ελληνικής περιφέρειας. Επιδίωξή μας είναι η μετάβαση από το μοντέλο της παραδοσιακής οικογενειακής εκμετάλλευσης σε αυτό της αγροτικής επιχείρησης, ώστε όλο και περισσότεροι νέοι να ασχοληθούν με το αγροτικό επάγγελμα όχι από ανάγκη επιβίωσης, αλλά από συνειδητή επιλογή».

Ο υφυπουργός, Διονύσης Σταμενίτης, δήλωσε: «Με συνέπεια απέναντι σε μια από τις κεντρικές προεκλογικές μας δεσμεύσεις για προσέλκυση νέων ανθρώπων στην ενασχόληση με τον πρωτογενή τομέα, προχωράμε στην υλοποίηση των απαραίτητων δράσεων. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και στην επόμενη ημέρα της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής εργαζόμαστε για να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει».

Η παρέμβαση Π3-75.1 συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης «Ε.Γ.Τ.Α.Α.») και από το Ελληνικό Δημόσιο.

Αναλυτικότερες πληροφορίες θα βρείτε τις λεπτομέρειες εφαρμογής της παρέμβασης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/126-divouleush_p3-75-1 .

Η υποβολή σχολίων θα είναι ανοικτή μέχρι και την Πέμπτη, 25/07/2024.

Πηγή: skai.gr

