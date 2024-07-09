Μια περίεργη ιστορία σήμανε συναγερμό στις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς στις λίστες του εμφανίστηκε αγρότης από την Ηλεία να έχει λάβει επιδοτήσεις που έφταναν 14 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Χρήστου Στρατουλάκου, στον ΣΚΑΪ, ο αγρότης -που είναι υπαρκτό πρόσωπο-, αρχικά εμφανίστηκε να έχει εισπράξει το αστρονομικό ποσό για βιολογικές καλλιέργειες.

Έγινε καταγγελία στον οργανισμό ενώ σε επικοινωνία που είχε ο ΣΚΑΪ με τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρθηκε ότι το συγκεκριμένο ποσό ήταν «αντιλογιστικές κινήσεις της κοινοτικής συμμετοχής για την περίοδο του 2023 με το ΑΦΜ του οργανισμού και ότι δεν εισέπραξε τα χρήματα ο συγκεκριμένος αγρότης».

Με βάση την έρευνα ο ΟΠΕΚΕΠΕ ο αγρότης έχει να πάρει επιδότηση από το 2006, χρονιά που είχε εισπράξει ένα μικρό ποσό 67 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.