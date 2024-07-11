Aegean: Άνοδος 8% στην επιβατική κίνηση το β' τρίμηνο σε σχέση με το 2023

Συνολικά 4,4 εκατ. επιβάτες μετέφερε η Aegean κατά το β΄ τρίμηνο 2024, καταγράφοντας αύξηση 8% στην επιβατική κίνηση και φτάνοντας τους 7,3 εκατομμύρια επιβάτες κατά το α΄ εξάμηνο του έτους, σημειώνοντας 9% αύξηση συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά.

Μόνο κατά το β΄ τρίμηνο του έτους η Aegean προσέφερε 5,4 εκατ. θέσεις, 9% περισσότερες από το 2023, ενώ για το σύνολο του έτους θα προσφέρει περισσότερες από 19,8 εκατ. θέσεις, περίπου 6% περισσότερες από πέρυσι.

Ειδικότερα, η ισορροπημένη ανάπτυξη της επιβατικής κίνησης που καταγράφεται τόσο στο δίκτυο του εσωτερικού όσο και στο δίκτυο του εξωτερικού τροφοδοτείται από την αυξημένη κίνηση στον κόμβο της Αθήνας, που έχει πλέον καθιερωθεί σε πόλο έλξης διεθνών αφίξεων από μακρινές αγορές εκτός ΕΕ, αλλά και από την αυξημένη διασυνδεσιμότητα με τους άλλους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς κόμβους πτήσεων μεγάλων αποστάσεων (Λονδίνο, Φρανκφούρτη, Κωνσταντινούπολη, Ντουμπάι) που τροφοδοτούν και διαχέουν μέσω του δικτύου εσωτερικού της Aegean την επιβατική κίνηση προς τους μεγαλύτερους ή μικρότερους νησιωτικούς προορισμούς της Ελλάδας.

Αύξηση 13%της επιβατικής κίνησης στο δίκτυο εξωτερικού από και προς τον κόμβο της Αθήνας

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, η αύξηση της επιβατικής κίνησης στο δίκτυο εξωτερικού από και προς τον κόμβο της Αθήνας κατέγραψε αύξηση 13%, επιβεβαιώνοντας την επιλογή της εταιρείας να επενδύσει περαιτέρω με αύξηση συχνοτήτων από και προς τα μεγάλα ευρωπαϊκά hubs, αλλά και τις αγορές της Γερμανίας, της Αγγλίας, της Κύπρου, της Τουρκίας και των χωρών του Κόλπου και της Βαλτικής. Αντίστοιχη ήταν και η αύξηση της επιβατικής κίνησης από και προς τη Θεσσαλονίκη (+12% το β΄ τρίμηνο) που έχει διακινήσει ήδη κατά το πρώτο 6μηνο του έτους περισσότερους από 500,000 επιβάτες εξωτερικού, παγιώνοντας σταδιακά τη θέση της ως ένα προορισμό με δραστηριότητα όλο το χρόνο.

Επιπλέον πτήσεις

Προστέθηκε 1 επιπλέον καθημερινή πτήση από/προς το Λονδίνο (από 3 σε 4 πτήσεις ημερησίως), την Κωνσταντινούπολη (έως 4 καθημερινές πτήσεις), το Παρίσι, τη Ρώμη, τη Φρανκφούρτη (από/προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη) και τη Λάρνακα, όπου μόλις τις προηγούμενες μέρες άνοιξε και το νέο, αναβαθμισμένο lounge της εταιρείας. Παράλληλα επιχείρησαν η καθημερινή πτήση για Ντουμπάι και οι αυξημένες συχνότητες σε Σαουδική Αραβία. Επίσης, επιπλέον εβδομαδιαίες πτήσεις προστέθηκαν σε Μόναχο, Βερολίνο, Βιέννη και Μαδρίτη, ενώ τον Ιούνιο προστέθηκαν και 3 νέα απευθείας δρομολόγια εξωτερικού από τη βάση της Αθήνας προς το Βίλνιους, το Παλέρμο και το Σαράγιεβο, ενώ και στο δίκτυο του εσωτερικού ξεκίνησαν τα νέα απευθείας δρομολόγια, Θεσσαλονίκη-Νάξος και Ηράκλειο-Καλαμάτα.

