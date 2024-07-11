Πολ Κρούγκμαν: Σε ένα πράγμα έπεσα έξω με την Ελλάδα

«Θα πρέπει να παραδεχτώ ότι εξεπλάγην με το τι ήταν διατεθειμένη να υποφέρει η ελληνική κοινή γνώμη. Πολλά χρόνια ακραίας ταλαιπωρίας. Πάντως, η έξοδος από το ευρώ θα ήταν τεχνικά πολύ δύσκολη», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Νομπελίστας καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο City της Νέας Υόρκης, Πολ Κρούγκμαν, παρέχοντας διευκρινίσεις για το γεγονός ότι στα χρόνια της κρίσης είχε υποστηρίξει σθεναρά την ιδέα του Grexit.

Σε συνέντευξη στο Economist Impact SE Europe Events, στο περιθώριο του 28th Annual Government Roundtable που διοργανώθηκε στο Λαγονήσι, δηλώνει πως αν ήταν στο χέρι του θα είχε ήδη μειώσει τα επιτόκια στις ΗΠΑ.

Εκφράζει επίσης την πεποίθηση ότι ο Τζο Μπάιντεν θα πρέπει να δώσει τη σκυτάλη στην Καμάλα Χάρις.

Ακολουθούν τα βασικά σημεία της συνέντευξης:

Για το Grexit: ‘Η υπόθεση της ελληνικής εξόδου ήταν στο μυαλό μου αρκετά ισχυρή. Πρέπει να παραδεχτώ ότι εξεπλάγην με το τι ήταν διατεθειμένη να υποφέρει η ελληνική κοινή γνώμη. Πολλά χρόνια ακραίας ταλαιπωρίας, η οποία δεν ήταν απαραίτητη, αν και σκληρή. Βέβαια η έξοδος από το ευρώ θα ήταν τεχνικά εξαιρετικά δύσκολη. Σήμερα πάντως δεν υπάρχει ιδιαίτερα ελληνικό πρόβλημα.’

Για τη νομισματική πολιτική: ‘Αν έπαιρνα εγώ την απόφαση, θα είχα ήδη «κόψει» τα επιτόκια και σίγουρα θα το έκανα τον επόμενο μήνα. Πιθανώς δεν θα το κάνουν στη Fed, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια καλή υπόθεση για να διατηρηθούν τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα.’

Για το αμερικανικό δολάριο: ‘Στον βαθμό που η πολιτική θα επηρεάσει το ζήτημα, νομίζω ότι το ερώτημα είναι απλώς ποιος θα είναι λιγότερο υπεύθυνος μεταξύ του δολαρίου και του ευρώ.’

Για την υποψηφιότητα Μπάιντεν: ‘Νομίζω ότι ο Μπάιντεν πρέπει να κάνει στην άκρη και, στην πραγματικότητα, έχω πολύ καλύτερη γνώμη για την αντιπρόεδρο Χάρις απ’ ό,τι πολλοί άνθρωποι. Αλλά εξαρτάται από τον Μπάιντεν. Οι απειλές για τη δημοκρατία είναι πάντως δεδομένες όποιος και αν θα είναι τελικά ο υποψήφιος των Δημοκρατικών.’

Για την οικονομική πολιτική Τραμπ: ‘Στην πρώτη του θητεία, δεν έκανε μεγάλη ζημιά. Εφάρμοσε κάποιους δασμούς που δεν ήταν τόσο μεγάλοι. Και οι μειώσεις φόρων ήταν δημοσιονομική τόνωση, δεν είναι τόσο κακό πράγμα. Όμως όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι τώρα θα είναι πολύ, πολύ πιο ριζοσπαστικός στις πολιτικές του και θα εφαρμόσει μεγάλες οριζόντιες αυξήσεις δασμών. Μιλάει για αντικατάσταση των φόρων εισοδήματος με δασμολογικά έσοδα, κάτι που είναι μεταξύ άλλων μαθηματικά αδύνατο.’

Για την Κίνα: ‘Το κινεζικό οικονομικό μοντέλο είναι σαφώς μη βιώσιμο εδώ και αρκετό καιρό. Και ξέρετε τι κάνουν τα αυταρχικά καθεστώτα που αποτυγχάνουν στην οικονομική διαχείριση για να αποσπάσουν την προσοχή του κόσμου. Αρκεί να σκεφτεί κανείς τα νησιά Φόκλαντ. Και υπάρχει ένα νησί στα ανοικτά των ακτών της Κίνας για το οποίο ανησυχούμε πολύ.’

Για το αμερικανικό χρέος: ‘Γενικώς, το επίπεδο του χρέους δεν έχει μεγάλη σημασία, σε αντίθεση με τα ελλείμματα. Το χρέος στις ΗΠΑ δεν θα έλεγα ότι δεν είναι πρόβλημα, αλλά δεν είναι στα πέντε μεγαλύτερα προβλήματα. Ούτε καν στα δέκα μεγαλύτερα.’

Για τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος: ‘Η απάντηση είναι ότι δεν ξέρουμε πραγματικά. Το γενικότερο μάθημα από το 2008 ήταν ότι αυτό που νομίζεις ότι ξέρεις σε κερδίζει. Υπάρχει κάτι ανάλογο εκεί έξω τώρα; Πολύ πιθανόν.’

Για την οικονομία και την κοινή γνώμη στις ΗΠΑ: ‘Οι περισσότεροι Αμερικανοί δηλώνουν ότι η πολιτεία τους τα πηγαίνει καλά. Απλώς πιστεύουν ότι η εθνική οικονομία τα πηγαίνει άσχημα. Νομίζω ότι είναι πραγματικά θέμα αφήγησης.’



