Ψηφιακά οι τροποποιητικές δηλώσεις φόρου δωρεάς/γονικής παροχής από 16 Ιουλίου στο myPROPERTY

Ψηφιακά υποβάλλονται εφεξής οι τροποποιητικές δηλώσεις φόρου δωρεάς και γονικής παροχής, μέσω της πλατφόρμας myPROPERTY της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Συγκεκριμένα, με αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (Α. 1109/2024 και Α. 1110/2024), από τις 16/7/2024 υποβάλλονται αποκλειστικά ψηφιακά οι τροποποιητικές εμπρόθεσμες δηλώσεις φόρου:

• δωρεάς/γονικής παροχής που αφορούν:

o ακίνητα εντός αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων (ΑΠΑΑ),

o κινητά και χρηματικά ποσά προς

§ συζύγους / μέρη συμφώνου συμβίωσης,

§ τέκνα και

§ λοιπά πρόσωπα της Α' κατηγορίας του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια (ν. 2961/2001).

• δωρεάς προς ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και λοιπά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που φορολογούνται με συντελεστή 0,5% και οι οποίες αφορούν ακίνητα εντός ΑΠΑΑ και κινητά, πλην χρηματικών ποσών (άρθρο 25 παρ. 3 ν. 2961/2001).

Οι παραπάνω υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > myPROPERTY, επιλέγοντας στη συνέχεια «Μεταβιβάσεις, Κληρονομιές, Γονικές παροχές, Δωρεές».

Απαραίτητες προϋποθέσεις για να υποβληθεί ψηφιακά η τροποποιητική δήλωση είναι:

• η αρχική δήλωση να έχει υποβληθεί μέσω της εφαρμογής myPROPERTY της ΑΑΔΕ και

• να μην έχει συνταχθεί το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο της δωρεάς/γονικής παροχής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

