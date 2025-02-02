Εντός Φεβρουαρίου η ρύθμιση για τα «κόκκινα» αγροτικά δάνεια - Τσιάρας: Δίνουμε ανάσα στους αγρότες

«Ανάσα» σε περισσότερους από 21.000 αγρότες και 700 αγροτικούς συνεταιρισμούς έρχεται να δώσει η ρύθμιση για τα «κόκκινα» αγροτικά δάνεια, η οποία αναμένεται να ψηφιστεί εντός Φεβρουαρίου.

Η ρύθμιση έχει τεθεί σε διαβούλευση στο ερανιστικό νομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το οποίο κατατέθηκε προ ημερών για δημόσια διαβούλευση και όπως έχει γίνει γνωστό, αφορά απατήσεις που ανέρχονται σε 3,8 δισ. ευρώ.

Επιπλέον, αφορά δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 1,5 δισ. ευρώ τα οποία, εάν αξιοποιηθούν σωστά, μπορούν να συμβάλουν στην ουσιαστική επίλυση του προβλήματος σύμφωνα με ειδικούς.

«Με τη νέα διάταξη για τα κόκκινα αγροτικά δάνεια, δίνουμε ένα πραγματικό στήριγμα σε αυτούς που καθημερινά δίνουν μάχη για την παραγωγή» ανέφερε σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ρυθμίσεις που έρχονται είναι στοχευμένες και δίκαιες. Συγκεκριμένα όπως είπε «προβλέπουν εξειδικευμένη διαχείριση των αγροτικών δανείων από ειδικούς εκκαθαριστές, διασφαλίζοντας βιώσιμους διακανονισμούς και προστασία από καταχρηστικές πρακτικές. Με τη δυνατότητα διαγραφής μέρους του κεφαλαίου, δίνουμε μια ουσιαστική ανάσα στους αγρότες που παλεύουν να κρατήσουν ζωντανές τις εκμεταλλεύσεις τους».

Ο κ. Τσιάρας πρόσθεσε πως «η εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος και η διαφάνεια στις διαδικασίες εξασφαλίζουν δίκαιη μεταχείριση για όλους. Με αυτή τη ρύθμιση βάζουμε ένα τέλος σε καθεστώς που μπλόκαρε περιουσιακά στοιχεία και αποτελούσε τροχοπέδη για την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας. Διότι στόχος μας είναι να χτίσουμε ένα μέλλον όπου η ύπαιθρος δεν επιβιώνει απλά, αλλά ευημερεί και πρωταγωνιστεί».

Μέσω των νέων ρυθμίσεων παρέχεται σημαντική υποστήριξη στον αγροτικό τομέα καθώς οι αγρότες αποκτούν βιώσιμες λύσεις για τα χρέη τους, αποφεύγοντας τον οικονομικό αποκλεισμό και καθίσταται εφικτή η επανεκκίνηση της παραγωγικής τους δραστηριότητας.

Επιπλέον, θα προστατευθεί η παραγωγική δυναμική των αγροτών, διατηρώντας την πρόσβαση σε πόρους.

Τα περισσότερα από αυτά τα δάνεια «λιμνάζουν» εδώ και χρόνια, με πολλά εξ αυτών να έρχονται πίσω από τη δεκαετία του 2000. Δεν είναι λίγοι οι παραγωγοί που σε πολλές περιπτώσεις λόγων αυτών των υποχρεώσεων αλλά και της μη λύσης του ζητήματος συνολικά, δεν μπόρεσαν να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία στην ανάπτυξη της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να πλήττονται τόσο οι αγρότες όσο και το κράτος. Οι αγρότες δε μπορούσαν να επενδύσουν και να αυξήσουν την παραγωγή τους και κατ' επέκταση τα έσοδά τους, ενώ το κράτος αφενός έχανε χρήματα αδυνατώντας να αυξήσει τις εξαγωγές προϊόντων του πρωτογενούς τομέα, και αφετέρου το εμπορικό ισοζύγιο που αφορά στις εισαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων ολοένα και μεγάλωνε.

Τι περιλαμβάνει η ρύθμιση

Στο επίκεντρο του νέου πλαισίου διαχείρισης των κόκκινων αγροτικών δανείων, που θα γίνει σε συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς χρηματοδότησης, είναι η παροχή πραγματικών λύσεων στους παραγωγούς.

Μεταξύ άλλων θα δοθεί η δυνατότητα επιμήκυνσης του χρόνου αποπληρωμής, μείωσης επιτοκίων, διαγραφής τόκων, απομείωσης ή ακόμη και μερικής ή ολικής διαγραφής του δανείου, δίνοντας έτσι «ανάσα» στους αγρότες της χώρας.

Σημειώνεται ότι το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης τη δυνατότητα αναχρηματοδότησης, προσφέροντας ένα νέο ξεκίνημα σε ανθρώπους που για χρόνια παλεύουν υπό το βάρος χρεών.

Το νομοσχέδιο εισάγει νέες ρυθμίσεις για τη διαχείριση κόκκινων αγροτικών δανείων μέσω ειδικών εκκαθαριστών, οι οποίοι έχουν γνώση των ιδιαιτεροτήτων που έχει ο κλάδος.

Αυτοί υποχρεούνται να υποβάλουν επιχειρησιακά σχέδια προς την Τράπεζα της Ελλάδος, διασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη διαφάνεια για την όλη διαδικασία.

Έχει προβλεφθεί η δυνατότητα διαγραφής μέρους του κεφαλαίου στα πλαίσια συμβιβασμών, επιτρέποντας πιο βιώσιμες λύσεις για τους αγρότες. Αυτό αναμένεται να ισχύσει σε περιπτώσεις που κάποιος αγρότης αδυνατεί να πληρώσει το δάνειό του. Έτσι, μέσω των νέων ρυθμίσεων μπορεί να φτάσει σε συμβιβαστικές λύσεις, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν διαγραφή μέρους του χρέους

Στα επιχειρησιακά σχέδια που πρέπει να υποβάλλουν οι εκκαθαριστές, και τα οποία θα βρίσκονται υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδας, περιλαμβάνονται οι στρατηγικές διαχείρισης των κόκκινων δανείων, τα χρονικά πλαίσια και οι προτεινόμενες λύσεις για τους οφειλέτες αλλά και οι ειδικές ρυθμίσεις για τους αγρότες, που έχουν στόχο την αποτροπή πλειστηριασμών και την υποστήριξη βιώσιμων διακανονισμών.

Επισημαίνεται ότι θα υπάρξουν και ειδικές ρυθμίσεις για τους αγρότες που έχουν ως στόχο την αποτροπή πλειστηριασμών και την υποστήριξη βιώσιμων διακανονισμών.

Στόχος όπως τονίζεται από όλες τις πλευρές είναι η αποτροπή πλειστηριασμών, προστασία της παραγωγικής δυναμικής των αγροτών και διατήρηση της κοινωνικής συνοχής στην ύπαιθρο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.