Οι αγρότες παραμένουν με τα τρακτέρ σε 8 κόμβους της Κεντρικής Μακεδονίας

Στην άκρη των δρόμων παραμένουν οι αγρότες στην Κεντρική Μακεδονία.

Στην Θεσσαλονίκη αγρότες με 54 τρακτέρ βρίσκονται στον κόμβο της αερογέφυρας. Στην Πιερία, είναι συγκεντρωμένοι έξω από την Κατερίνη με 23 τρακτέρ.

Στην Ημαθία, έχουν συγκεντρωθεί σε δύο σημεία.

Στη διασταύρωση Νάουσας υπάρχουν 17 τρακτέρ και στον ανισόπεδο κόμβο Νησελίου βρίσκονται 47 τρακτέρ. Στο Κιλκίς, επίσης σε δύο σημεία.

Στο γήπεδο Πολυκάστρου βρίσκονται 44 τρακτέρ και στην είσοδο του Κιλκίς 25.

Στην Πέλλα αγρότες συγκεντρωμένοι βρίσκονται στον κόμβο Γυψοχωρίου με 18 τρακτέρ, στη διασταύρωση Παραλίμνης 71 και στην Κρύα Βρύση 56.

Έως τώρα δεν έχουν κάνει καμία κίνηση να αποκλείσουν τους δρόμους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

