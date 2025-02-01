ΔΕΗ: Σταθερά τιμολόγια τον Φεβρουάριο - Σε ισχύ οι νέες ζώνες χαμηλής χρέωσης

«Πάγωμα» των τιμολογίων ρεύματος για τον Φεβρουάριο και έκπτωση 15,5% κατά τις νέες ώρες χαμηλής χρέωσης («νυχτερινό» τιμολόγιο και κατά τη διάρκεια της ημέρας) που εφαρμόζονται από σήμερα ανακοίνωσε η ΔΕΗ.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά το πράσινο τιμολόγιο Φεβρουαρίου η ΔΕΗ -όπως αναφέρεται σχετικά- προχώρησε σε έκπτωση 40% που είναι μια μία από τις μεγαλύτερες εκπτώσεις που έχουν εφαρμοστεί από καταβολής των χρωματιστών τιμολογίων, απορροφά πλήρως την περαιτέρω αύξηση των χονδρεμπορικών τιμών.

Έτσι η τιμή για το πράσινο τιμολόγιο παραμένει ίδια με τον Ιανουάριο (0,1548 ευρώ/kWh). Επιπλέον, η ΔΕΗ υιοθετεί τις νέες ζώνες χαμηλής χρέωσης που θεσπίζονται από 1 Φεβρουαρίου και διαμορφώνει τη τιμή του Γ1Ν πράσινου τιμολογίου της σε 0,1309 Euro/kWh για τις ζώνες αυτές. Έτσι, οι πελάτες της ΔΕΗ που έχουν διζωνικούς μετρητές, θα έχουν χαμηλότερες τιμές κατά 15,5% τις ώρες χαμηλότερης χρέωσης.

Στα μπλε τιμολόγια παραμένει επίσης σταθερή η τιμή στα 0,145 ευρώ/kWh για 12 μήνες για το οικιακό μπλε myHomeEnter και 0,142 ευρώ/kWh για το myHomeOnline. Οι νέες ζώνες χαμηλής χρέωσης θα ισχύουν και για myHomeOnline μπλε τιμολόγιο με την τιμή για τις ώρες χαμηλής χρέωσης να κατεβαίνει στο 0,132 Euro/kWh. Από την επιχείρηση αναφέρεται ακόμη ότι τα μπλε προγράμματα της ΔΕΗ ξεχωρίζουν γιατί έχουν χαμηλό πάγιο και γιατί δεν έχουν προϋποθέσεις για την ανακοινωμένη τιμή τους.

Σε σχέση με το νέο διζωνικό τιμολόγιο στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ αναρτήθηκε η εξής ενημέρωση:

«Σε συνέχεια της υπουργικής ανακοίνωσης σχετικά με το νέο διζωνικό σύστημα μειωμένης τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας, ο ΔΕΔΔΗΕ ως υπεύθυνος για την εφαρμογή του, έχει αναλάβει να ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εφαρμοστεί από την 1η Φεβρουαρίου 2025.

Συγκεκριμένα, έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες που απαιτούνται ώστε η μετάβαση στο νέο ωράριο να γίνει αυτομάτως, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από την πλευρά των καταναλωτών.

Εξαίρεση από τα παραπάνω αποτελούν περίπου 150.000 ενταγμένοι καταναλωτές στο ωράριο μειωμένης τιμολόγησης (με ισχύ έως 31/01/2025), λόγω των προδιαγραφών των υφιστάμενων εγκατεστημένων μετρητών τους. Μέσω των Προμηθευτών Ενέργειας, έχει ήδη ξεκινήσει η αποστολή σχετικής επιστολής μαζί με τους λογαριασμούς, ενημερώνοντας σχετικά. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αίτημα αλλαγής στο νέο διζωνικό τιμολόγιο, παραμένουν στην υπάρχουσα μειωμένη τιμολόγηση που βρίσκονται ήδη.

Για την κατηγορία αυτών των περίπου 150.000 καταναλωτών, σε περίπτωση αλλαγής μειωμένης τιμολόγησης από την προηγούμενη στη νέα, το κόστος θα είναι μηδενικό».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

