Στο μπλόκο που έχουν στήσει οι αγρότες του Κιλκίς στην είσοδο της πόλης βρέθηκε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να συζητήσει κάθε ρεαλιστική πρόταση που θα συμβάλλει στη βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα του πρωτογενούς τομέα και ότι είναι στο πλευρό των παραγωγών.

«Δεν είμαστε απέναντι, είμαστε από την ίδια πλευρά. Καταλαβαίνω τις ανησυχίες σας, αλλά θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει κάθε περιθώριο για να στηρίξει τους αγρότες, πάντα με λογική, σύνεση και υπευθυνότητα. Το στοίχημα είναι κοινό: να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα και να ενισχύσουμε την ανάπτυξη», υπογράμμισε ο κ. Τσιάρας, απευθυνόμενος στους εκπροσώπους των αγροτών, οι οποίοι αργότερα στις δηλώσεις τους τον ευχαρίστησαν για την παρουσία του, επισημαίνοντας ότι ορισμένα αιτήματά τους έχουν ήδη ικανοποιηθεί.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης βρέθηκε στο Κιλκίς με αφορμή εκδήλωση της Δ.Ε.Ε.Π. Νέας Δημοκρατίας και σε συνάντηση που είχε με αγρότες της περιοχής άκουσε προσεκτικά τα προβλήματα που του μετέφεραν και ανέλυσε τις πρωτοβουλίες που έχει ήδη λάβει η κυβέρνηση για τη στήριξη του κλάδου.

«Είμαστε εδώ για να συζητήσουμε, να δούμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Ξέρω ότι σε κάποιες καλλιέργειες δίνονται περισσότερα χρήματα και σε κάποιες άλλες λιγότερα. Η πρόθεσή μας είναι ξεκάθαρη: θέλουμε να στηρίξουμε τον αγροτικό κόσμο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις ενέργειες που έχουν ήδη δρομολογηθεί για τη μείωση του κόστους παραγωγής, σημειώνοντας πως «έχει γίνει ένα σημαντικό βήμα στη μείωση της τιμής του αγροτικού ρεύματος, όπως και στην επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο».

Παράλληλα, στάθηκε στα έργα που προχωρούν για την ενίσχυση των αγροτικών υποδομών: «Το πρόγραμμα για την αγροτική οδοποιία τρέχει και αφορά Δήμους και Περιφέρειες. Θα προχωρήσουμε το πρόγραμμα για τα θερμοκήπια, που δίνει τεράστια προστιθέμενη αξία στις καλλιέργειες. Παράλληλα, υλοποιούμε τα μεγάλα αρδευτικά έργα, ενώ θα προχωρήσουν και τα μικρότερα έργα. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες μέσω των πόρων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για να βελτιώσουμε τις συνθήκες στον πρωτογενή τομέα».

Μιλώντας για τα ζητήματα των αποζημιώσεων και σε καθυστερήσεις που υποστηρίζουν ότι υπάρχουν, ο υπουργός τόνισε ότι ο ΕΛΓΑ βρέθηκε αντιμέτωπος με πρωτόγνωρες καταστάσεις και υπενθύμισε ότι «μόνο για τις ζημιές από την κακοκαιρία Daniel στη Θεσσαλία, ο Οργανισμός πλήρωσε πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ σε περισσότερους από 33.000 δικαιούχους. Κάθε περίπτωση ήταν διαφορετική και αυτό απαιτούσε ανθρώπινους πόρους που δυστυχώς δεν είναι ανεξάντλητοι. Γνωρίζουμε τα προβλήματα και ήδη γίνονται αλλαγές. Μόλις πριν λίγες ημέρες ανέλαβε νέα διοίκηση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία έχει στόχο να βάλει τάξη σε πολλά ζητήματα που προέρχονται από το παρελθόν».

Κλείνοντας, ο Υπουργός έστειλε το μήνυμα ότι η κυβέρνηση είναι ανοιχτή στο διάλογο και έτοιμη να στηρίξει τους αγρότες με όσα μέσα διαθέτει, υπογραμμίζοντας ότι η λύση δεν βρίσκεται στην αντιπαράθεση, αλλά στη συνεργασία και στη διαρκή αναζήτηση βιώσιμων λύσεων για τον αγροτικό κόσμο.

Μετά το πέρας της συνάντησης ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας δήλωσε:

«Ανταποκρίθηκα στο αίτημα που ετέθη για να πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση, ερχόμενος στο Κιλκίς για έναν διαφορετικό λόγο (την κοπή της βασιλόπιτας της ΔΕΕΠ ΝΔ)», επισήμανε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και πρόσθεσε «η αλήθεια είναι ότι έγινε ένας ουσιαστικός και σοβαρός διάλογος για τα ζητήματα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα και ιδιαίτερα τους αγρότες, και νομίζω ότι για άλλη μια φορά εξέφρασα όχι μόνο την πρόθεση, αλλά και τους λόγους για τους οποίους η κυβέρνηση στέκεται σταθερά δίπλα στον αγροτικό κόσμο, θέλοντας να δώσει τις καλύτερες και τις περισσότερες δυνατές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει».

Παράλληλα ο κ. Τσιάρας υπογράμμισε «έχουμε πει πολλές φορές ότι διανύουμε μια πολύ δύσκολη περίοδο, όπου οι συνθήκες της κλιματικής αλλαγής έχουν οδηγήσει σε χαμηλές τιμές σχεδόν σε όλα τα προϊόντα. Από την άλλη πλευρά, το πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί στην παγκόσμια αγορά δεν ευνοεί τις τιμές των αγροτικών προϊόντων, γεγονός που δημιουργεί έναν έντονο προβληματισμό. Για εμάς, το πιο σημαντικό είναι να αξιοποιήσουμε τους διαθέσιμους πόρους της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, αλλά και να σχεδιάσουμε στοχευμένες πολιτικές που θα ενισχύσουν τον πρωτογενή τομέα. Με διάλογο, επαναλαμβάνω, με ειλικρίνεια και με θετική διάθεση να ακούσουμε και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, θα διαμορφώσουμε μια διαφορετική και ουσιαστική επικοινωνία με τον αγροτικό κόσμο».

Από την πλευρά τους αγρότες έκαναν λόγο για μια γόνιμη συζήτηση τονίζοντας ότι έθεσαν υπόψη του κ. Τσιάρα του προβληματισμούς τους, κάποιοι από τους οποίους «έχουν ικανοποιηθεί, αλλά όχι».

