Από σήμερα, 1η Φεβρουαρίου ξεκίνησε η εφαρμογή του νέου διζωνικού συστήματος χαμηλής χρέωσης, το οποίο σε σχέση με το ισχύον «νυχτερινό» τιμολόγιο προσφέρει συνολικά 2 ώρες λιγότερες φθηνού ρεύματος. Το νέο διζωνικό τιμολόγιο αποτελείται από τη μεσημβρινή ζώνη και από τη νυχτερινή ζώνη.

Πιο συγκεκριμένα τα ωράρια ανά ζώνη και εποχή, τα οποία θα ισχύουν από Δευτέρα έως και Κυριακή, διαμορφώνονται ως εξής:

Χειμερινό ωράριο, με διάρκεια από τον Νοέμβριο έως τον Μάρτιο:

- Μεσημβρινή ζώνη: 12 μ.μ. – 3 μ.μ.

- Νυχτερινή ζώνη: 2 π.μ. – 5 π.μ.

Θερινό ωράριο, με διάρκεια από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο:

- Μεσημβρινή ζώνη: 11 π.μ. – 3 μ.μ.

- Νυχτερινή ζώνη: 2 π.μ. – 4 π.μ.

Το νέο διζωνικό σύστημα μειωμένης τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας, σε πρώτη φάση θα αφορά στους καταναλωτές οι οποίοι διαθέτουν κατάλληλο μετρητή και ενεργό διζωνικό (νυκτερινό) τιμολόγιο (μετρητή με δυνατότητα καταγραφής σε δύο ζώνες ή νέο έξυπνο μετρητή).

Οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται αν έχουν μεταβεί στη νέα διζωνική μειωμένη τιμολόγηση μέσω της εφαρμογής «Αιτήματα εξυπηρέτησης», επιλέγοντας την κατηγορία «Ελεγχος διζωνικής μειωμένης τιμολόγησης» και καταχωρίζοντας τον αριθμό παροχής.

Σύμφωνα με τις οδηγίες, θα εμφανίζεται το σχετικό μήνυμα ενημέρωσης. Θα μπορούν επίσης να ενημερώνονται μέσω τηλεφωνικής γραμμής (800 400 4000) χωρίς χρέωση, δίνοντας τον αριθμό παροχής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.