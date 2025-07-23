Με μειωμένο επιτόκιο θα γίνει η διάθεση της νέας σειράς εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας του ελληνικού Δημοσίου. Στη δημοπρασία που πραγματοποίησε σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, η απόδοση των εντόκων γραμματίων υποχώρησε στο 1,71% από 1,75% που είχε διαμορφωθεί στην προηγούμενη δημοπρασία του Ιουνίου.

Στη δημοπρασία υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 963 εκατ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό των 500 εκατ. ευρώ κατά 1,93 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 25 Ιουλίου 2025.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι παράλληλα με τη δημοπρασία, το ελληνικό Δημόσιο παρέχει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) να προμηθευτούν τους εν λόγω τίτλους μέσω δημόσιας εγγραφής σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή χρηματιστηριακή εταιρία, με ανώτατο ποσό ονομαστικής αξίας για κάθε φυσικό πρόσωπο τα 15.000 ευρώ. Η τιμή διάθεσης θα είναι η τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price). Το συνολικό ποσό των τίτλων που θα διατεθούν μέσω αυτής της διαδικασίας θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας εγγραφής. Η περίοδος των εγγραφών ολοκληρώνεται αύριο, Πέμπτη 24 Ιουλίου 2025.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά των τίτλων είναι η καταχώρησή τους σε μερίδα του ΣΑΤ. Η διαδικασία ανοίγματος τέτοιας μερίδας γίνεται μέσω των παραπάνω φορέων διάθεσης, με απαραίτητα δικαιολογητικά την Αστυνομική Ταυτότητα και τον ΑΦΜ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

