Ebury για ΕΚΤ: Η ομορφιά του να μην κάνεις τίποτα

Του Matthew Ryan, Head of Market Strategy στην εταιρεία διεθνών πληρωμών Ebury

Για πολλούς, το καλοκαίρι είναι μια περίοδος που χαλαρώνουμε. Η ΕΚΤ είναι έτοιμη να κάνει το ίδιο αυτή την εβδομάδα, καθώς διατηρεί σταθερά τα επιτόκια και τηρεί σιγή ιχθύος σχετικά με τα μελλοντικά της σχέδια.

Όπως αναμενόταν, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ προχώρησε σε όγδοη συνεχή μείωση επιτοκίων τον Ιούνιο, μειώνοντας το επιτόκιο καταθέσεων στο 2%. Με τον πληθωρισμό να περιορίζεται πλέον λίγο πάνω από τον στόχο του 2% και την οικονομική ανάπτυξη να είναι υποτονική, η κεντρική τράπεζα ενδέχεται να προχωρήσει σε περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής στο μέλλον. Ωστόσο, μια πιο σκληρή στροφή στις ανακοινώσεις της ΕΚΤ τον Ιούνιο, σε συνδυασμό με την αυξημένη αβεβαιότητα στις εμπορικές σχέσεις, σημαίνει ότι μια παύση αυτή την εβδομάδα είναι δεδομένη.

Με τις ανησυχίες να περιστρέφονται σε μεγάλο βαθμό γύρω από τις προτάσεις δασμών του Προέδρου Τραμπ καθώς και τον πιθανό αντίκτυπο του αμερικανικού προστατευτισμού στην ευρωπαϊκή οικονομία, έχει ως αποτέλεσμα το κόστος χρηματοδότησης να μην αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα αυτή τη στιγμή. Υποθέτοντας ότι και οι δύο πλευρές δεν καταφέρουν να καταλήξουν σε συμφωνία πριν εκπνεύσει η προθεσμία, οι αμερικανικοί δασμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να αυξηθούν στο 30% από την 1η Αυγούστου. Το πρόβλημα για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής είναι ότι είναι απίστευτα δύσκολο να εκτιμηθεί τόσο αν θα επιτευχθεί συμφωνία, όσο και η σοβαρότητα του οικονομικού πλήγματος από τους δασμούς, πόσο μάλλον λόγω της ασταθούς και απρόβλεπτης φύσης του Τραμπ.

Δεδομένης αυτής της ασυνήθιστα αυξημένης αβεβαιότητας, η Πρόεδρος Λαγκάρντ, η οποία έχει μια τάση να παρέχει ελάχιστες κατευθυντήριες γραμμές για το μέλλον, έχει ακόμη λιγότερα κίνητρα να υπονοήσει την πορεία των επιτοκίων. Αντιθέτως, είναι πιθανό να επαναλάβει σε μεγάλο βαθμό το μήνυμά της από τον Ιούνιο, όταν δήλωσε ότι η πολιτική βρισκόταν «σε καλό σημείο» και ότι η ΕΚΤ πλησίαζε στο τέλος της “εκστρατείας” μειώσεων. Ταυτόχρονα, είναι απίθανο να κλείσει τις πόρτες σε περαιτέρω προσαρμογές επιτοκίων, κυρίως τώρα που η κλιμάκωση των δασμών θα μπορούσε να έχει αποπληθωριστικές επιπτώσεις για την Ευρωζώνη. Στο «σοβαρό» σενάριο της ΕΚΤ, το οποίο υποθέτει υψηλότερους δασμούς και αυξημένη εμπορική αβεβαιότητα, η τράπεζα αναμένει ασθενέστερες πιέσεις στις τιμές, ιδιαίτερα μακροπρόθεσμα.

Ακόμη και αν αγνοήσουμε την επίμονη εμπορική αβεβαιότητα, πιστεύουμε ότι δεν υπάρχουν πραγματικά πειστικά επιχειρήματα στα δεδομένα για την ΕΚΤ να μειώσει ξανά τα επιτόκια αυτή τη στιγμή, ειδικά αφού τα στελέχη της έθεσαν τον πήχη για τις μειώσεις εξαιρετικά ψηλά στη συνεδρίαση του Ιουνίου. Κάποιος θα μπορούσε να υποστηρίξει ότι η πρόσφατη ανατίμηση του κοινού νομίσματος και η άνοδος των παγκόσμιων τιμών πετρελαίου θα μπορούσαν να αυξήσουν την πίεση στην ΕΚΤ να μειώσει ξανά τα επιτόκια. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι ο αντίκτυπος στον μεσοπρόθεσμο πληθωρισμό από αυτούς τους παράγοντες είναι μάλλον ελάχιστος και ανεπαρκής για να αναγκάσει την τράπεζα να λάβει αποφάσεις αυτή την εβδομάδα.

Δεν αναμένουμε οι ανακοινώσεις της ΕΚΤ να έχουν υπερβολικό αντίκτυπο στο ευρώ αυτή την εβδομάδα, με τη Λαγκάρντ πιθανότατα να παραμείνει όσο το δυνατόν πιο ασαφής και να τηρεί σιγή ιχθύος σχετικά με την πορεία των επιτοκίων στην Ευρωζώνη. Ωστόσο, με τις αγορές να βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε αναμονή σχετικά με τον χρόνο της επόμενης μείωσης (υπολογίζεται μια μείωση τον Σεπτέμβριο σχεδόν στο 45%), θα μπορούσαμε να δούμε μεταβλητότητα εάν τα σχόλια της Λαγκάρντ κλίνουν προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Πιστεύουμε ότι μια ακόμη μείωση από την ΕΚΤ είναι πιθανή, αν και μπορεί να καθυστερήσει μέσα στο έτος, εκτός κι αν υπάρξει σημαντική επιδείνωση των εμπορικών σχέσεων μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ. Σε κάθε περίπτωση, οι ενδείξεις που σχετίζονται με τις εμπορικές διαπραγματεύσεις θα παραμείνουν στο επίκεντρο τις επόμενες εβδομάδες, εν μέρει λόγω του πιθανού σημαντικού τους αντίκτυπου στις αποφάσεις της ΕΚΤ.

Η απόφαση της ΕΚΤ αναφορικά με την πολιτική της θα ανακοινωθεί στις 15:15 ώρα Ελλάδος αυτή την Πέμπτη, με την συνέντευξη Τύπου να ακολουθεί 30 λεπτά αργότερα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.