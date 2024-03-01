ΕΝΦΙΑ: Τέλος χρόνου για έκπτωση 10% και διορθώσεις στο Ε9

Σήμερα, Παρασκευή 1η Μαρτίου εκπνέει η προθεσμία για την διεκδίκηση έκπτωσης 10% στον ΕΝΦΙΑ για τα ασφαλισμένα ακίνητα έναντι φυσικών καταστροφών, ενώ στις 8 του μηνός ολοκληρώνεται η διαδικασία των διορθώσεων στο Ε9.

Οι αιτήσεις (αρχικές ή τροποποιητικές) θα υποβάλλονται έως και σήμερα Παρασκευή 1η Μαρτίου, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: Εφαρμογές / Δημοφιλείς Εφαρμογές / myPROPERTY / Μείωση ΕΝΦΙΑ ασφαλισμένων κατοικιών.

Το βράδυ κλείνει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις αιτήσεις των ιδιοκτητών ακινήτων που είχαν πέρυσι ασφαλιστήρια συμβόλαια για φυσικές καταστροφές, προκειμένου να λάβουν την έκπτωση του 10%.

Ειδικά φέτος την έκπτωση δικαιούνται όσοι έχουν ασφαλίσει τα ακίνητά τους για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα, με αναγραφόμενη στα συμβόλαια ασφαλισμένη αξία των κύριων και βοηθητικών χώρων τουλάχιστον 900 ευρώ το τ.μ. (των κύριων και βοηθητικών χώρων).

Το ποσοστό μείωσης είναι κλιμακούμενο ανάλογα με τη διάρκεια ασφάλισης και για ολόκληρο το έτος ανέρχεται σε 10%, για 9 μήνες 7,5%, για έξι μήνες 5% και για τρεις μήνες 2,5% ενώ δεν παρέχεται μείωση για διάστημα μικρότερο των τριών μηνών. Όταν υπάρχει σε ασφαλισμένη κατοικία ο φορολογούμενος που στο όνομα του έχει εκδοθεί το συμβόλαιο θα πρέπει να δηλώσει τους ΑΦΜ των υπολοίπων συνιδιοκτητών οι οποίοι με τη σειρά τους αφού ειδοποιηθούν από την ΑΑΔΕ θα πρέπει να υποβάλουν ξεχωριστή αίτηση συσχετίζοντας το ασφαλιστήριο συμβόλαιο με την κατοικία. Σε περίπτωση πολυκατοικιών με ένα συμβόλαιο για όλα τα διαμερίσματα ο λήπτης της ασφάλισης θα πρέπει να δηλώσει στη πλατφόρμα όλους τους ΑΦΜ των συνιδιοκτητών κάνοντας αυτή τη διαδικασία ξεχωριστά για τον καθένα ενώ όταν το συμβόλαιο δεν εμφανίζεται στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ η δεν αναφέρονται όλες οι καλύψεις για φυσικές καταστροφές ή τα στοιχεία είναι λανθασμένα ο λήπτης της ασφάλισης θα πρέπει να επικοινωνήσει με την ασφαλιστική εταιρεία για να αποστείλει το συμβόλαιο στην ΑΑΔΕ ή να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις.

Μέχρι τις 8 Μαρτίου η διαδικασία των διορθώσεων στο Ε9

Την επόμενη Παρασκευή 8 Μαρτίου λήγει η προθεσμία για τους φορολογούμενους που θα διαπιστώσουν λάθη, κενά η παραλείψεις στα στοιχεία για την ακίνητη περιουσία τους και θα πρέπει να τα διορθώσουν υποβάλλοντας τροποιητική δήλωση Ε9 καθώς και για μεταβολές στην περιουσιακή κατάσταση από όσους αγόρασαν ή απέκτησαν κάποιο ακίνητο με γονική παροχή, δωρεά ή κληρονομιά κάποιο ακίνητο καθώς και όσοι πούλησαν ή μεταβίβασαν ακίνητα στα παιδιά ή στα εγγόνια τους.

Σημειώνεται ότι τα λάθη που αυξάνουν το ποσό του ΕΝΦΙΑ έχουν να κάνουν με την επιφάνεια του ακινήτου, τον όροφο, την παλαιότητα, το είδος των εμπράγματων δικαιωμάτων, τα ποσοστά συνιδιοκτησίας, τα κενά και ημιτελή κτίσματα καθώς και το είδος των κτισμάτων που βρίσκονται εντός αγροτεμαχίων.

Οι φορολογούμενοι θα βρουν το Ε9 στην εφαρμογή «Περιουσιολόγιο» στην ψηφιακή πύλη myAADE.

