Ο Τραμπ είναι παγιδευμένος σε μια λίμνη με φύκια αξίας 14,7 εκατομμυρίων δολαρίων

Φανταστείτε αν η πρώην αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις είχε κερδίσει τις εκλογές του 2024 και τώρα αφιέρωνε τόσο χρόνο και χρήμα των φορολογουμένων σε έργα διακόσμησης. Οι Ρεπουμπλικάνοι θα ήταν εξοργισμένοι και οι συντηρητικοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα είχαν πολλά να πουν για το πώς, φυσικά, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος των ΗΠΑ θέλει να κάνει τα πάντα πιο όμορφα αντί να ασχολείται με σοβαρότερα ζητήματα. Κι όμως, βρισκόμαστε εδώ, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) να έχει αναλάβει τον ρόλο του ισχυρότερου διακοσμητή της Ουάσιγκτον.

Το γεγονός ότι όλα πηγαίνουν στραβά μοιάζει να λειτουργεί ως μεταφορά για την πρόχειρη, διεφθαρμένη και αποσπασμένη προσέγγισή του στη διακυβέρνηση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Reflecting Pool του Μνημείου του Λίνκολν, η οποία σήμερα είναι γεμάτη φύκια, ξεφλουδισμένη μπλε μπογιά και νεκρές πάπιες. Κι αυτό μετά από μια ανακαίνιση ύψους 14,7 εκατομμυρίων δολαρίων (με απευθείας ανάθεση), την οποία ο Τραμπ αρχικά είχε πει ότι θα κόστιζε μόλις 2 εκατομμύρια.

Γιατί τα μέσα ενημέρωσης έχουν γίνει τόσο εμμονικά με αυτή την ιστορία; Μήπως απλώς θέλουν να παρουσιάσουν τον πρόεδρο με αρνητικό τρόπο, ενώ υπάρχουν σημαντικότερα ζητήματα προς κάλυψη; Είναι ένα εύλογο ερώτημα, με μία απάντηση: Η Reflecting Pool εξακολουθεί να βρίσκεται στην επικαιρότητα επειδή ο ίδιος ο Τραμπ έχει μιλήσει και έχει δημοσιεύσει επανειλημμένα αναρτήσεις για το έργο αυτό ως παράδειγμα της αποτελεσματικότητας και της ικανότητάς του, αντιπαραβάλλοντάς το με προηγούμενες κυβερνήσεις που, όπως ισχυρίστηκε, ξόδεψαν περισσότερα χρήματα χωρίς να λύσουν το πρόβλημα.

«Ξόδεψα περίπου 16 εκατομμύρια δολάρια και το αποτέλεσμα ήταν εξαιρετικό, εκτός από τους βανδαλισμούς, τους οποίους τώρα διορθώνουμε», έγραψε ο Τραμπ τη Δευτέρα το βράδυ.

Αν το «εξαιρετικό αποτέλεσμα» σημαίνει ότι η άνθηση των φυκιών, την οποία υποτίθεται ότι θα εξάλειφε η ανακαίνιση, είναι σήμερα μεγαλύτερη από οποιαδήποτε άλλη στιγμή των τελευταίων πέντε ετών, τότε ναι, το έργο ήταν εξαιρετικό. Ο Τραμπ είχε οραματιστεί τη δεξαμενή μήκους περίπου 600 μέτρων, που εκτείνεται ανάμεσα στο Μνημείο του Λίνκολν και το Μνημείο της Ουάσιγκτον, με πυθμένα στο χρώμα της «αμερικανικής σημαίας» και πεντακάθαρο νερό.

Όμως το καλοκαίρι της Ουάσιγκτον, όπως πάντα, είχε διαφορετικά σχέδια.

Όσο για τους «βανδαλισμούς», πρόκειται για τον τελευταίο ισχυρισμό του Τραμπ που, σύμφωνα με τους επικριτές του, αποσκοπεί στο να αποσπάσει την προσοχή από την αποτυχία ενός έργου για το οποίο καυχιόταν επί εβδομάδες. Πριν εμφανιστεί η θεωρία περί βανδαλισμών, αξιωματούχοι της κυβέρνησης απέδιδαν το πράσινο χρώμα του νερού σε «υπολείμματα φυκιών» από ανενεργούς αγωγούς. Στη συνέχεια υποστήριξαν ότι μια προηγμένη τεχνολογία νανοφυσαλίδων θα εξόντωνε τα φύκια, με εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών να δηλώνει στους New York Times ότι το πρόβλημα είχε λυθεί «οριστικά».

Όταν ούτε αυτό λειτούργησε, χρησιμοποιήθηκε υπεροξείδιο του υδρογόνου, με προβλέψιμο αποτέλεσμα τις νεκρές πάπιες.

Δεν είμαι ειδικός ούτε στα φύκια ούτε στις βαφές, αλλά το υπεροξείδιο του υδρογόνου και η μπογιά δεν συνεργάζονται καλά. Αρκεί μια αναζήτηση στο διαδίκτυο για να το διαπιστώσει κανείς. Έτσι εξηγούνται τα κομμάτια μπογιάς που πλέον επιπλέουν στο θολό νερό. Επιπλέον, το πιο σκούρο χρώμα φαίνεται να απορροφά περισσότερη θερμότητα, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη φυκιών, σύμφωνα με ειδικούς σε πισίνες.

«Όλες οι εργασίες ολοκληρώθηκαν!», έγραψε ο Τραμπ στις αρχές Ιουνίου. «Άνοιξε αρχικά το 1922, αλλά ποτέ δεν λειτούργησε σωστά, τώρα λειτουργεί! Ευχαριστώ Πρόεδρε Τραμπ, ευχαριστώ Υπουργείο Εσωτερικών».

Κι όμως, οι εργασίες συνεχίζονται, ενώ προβλέπεται ακόμη και η πλήρης αποστράγγιση της δεξαμενής. Παράλληλα, η ομοσπονδιακή εισαγγελέας Τζανίν Πίρο δήλωσε στο Fox News Sunday ότι «όποιος βανδαλίζει ή επιχειρεί να βανδαλίσει θα αντιμετωπίσει το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης της Ουάσιγκτον». Ήδη πέντε άτομα, μεταξύ αυτών και ένας Ολυμπιονίκης, έχουν συλληφθεί, ενώ σε άλλους έχουν επιβληθεί πρόστιμα.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι η κυβέρνησή του προετοιμάζει αγωγές κατά του ABC για όσα θεωρεί ψευδή δημοσιεύματα. Ωστόσο, η κριτική για τη Reflecting Pool έρχεται την ώρα που και άλλα έργα «εξωραϊσμού» της κυβέρνησής του αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Υπάρχει το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Τζον Φ. Κένεντι, το οποίο παραμένει καλυμμένο με μουσαμά μετά από δικαστική απόφαση για την αφαίρεση του ονόματος του Τραμπ. Υπάρχει η αψίδα ύψους 76 μέτρων, που αποτελεί αντικείμενο αγωγής από βετεράνους του πολέμου του Βιετνάμ επειδή, όπως υποστηρίζουν, αλλοιώνει συμβολικές οπτικές γραμμές. Και υπάρχει επίσης η τεράστια αίθουσα εκδηλώσεων και καταφύγιο αξίας 600 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία επρόκειτο να χρηματοδοτηθεί ιδιωτικά αλλά πλέον αναμένεται να κοστίσει στους φορολογουμένους περίπου 300 εκατομμύρια.

Ο τρόπος με τον οποίο ο Τραμπ διαχειρίστηκε τη Reflecting Pool, η προχειρότητα των εργασιών, η έλλειψη σχεδιασμού, οι ανακρίβειες και η γραφειοκρατική αδιαφάνεια, παραλληλίζεται από τους επικριτές του με τον τρόπο που αντιμετωπίζει και σοβαρότερες πρωτοβουλίες της κυβέρνησής του, από τον πόλεμο με το Ιράν έως τις περικοπές στο μέγεθος του ομοσπονδιακού κράτους.

Η δεξαμενή, γεμάτη φύκια, ίσως να μην αντανακλά πλέον καθαρά τα μνημεία που βρίσκονται στις δύο άκρες της. Αντανακλά, όμως, σύμφωνα με τους επικριτές του προέδρου, την προσέγγιση του Τραμπ στη διακυβέρνηση και μια προεδρική φιλοδοξία που έχει ξεπεράσει τα όριά της.

Πηγή: skai.gr

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