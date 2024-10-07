Δάνεια περίπου 8 δισ. ευρώ που προέρχονται από το Μηχανισμό Στήριξης θα εξοφλήσει το Ελληνικό Δημόσιο τον Δεκέμβριο.

Όπως αποκαλύπτεται στο Προσχέδιο του Προϋπολογισμού που κατέθεσε σήμερα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κωστής Χατζηδάκης, το Ελληνικό Δημόσιο τον Δεκέμβριο αναμένεται να αποπληρώσει πρόωρα δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου που προέρχονται από το μηχανισμό Greek Loan Facility ύψους 7,935 δισ. ευρώ τα οποία κανονικά λήγουν τα έτη 2026, 2027 και 2028.

Υπενθυμίζεται ότι έχουν προηγηθεί οι αποπληρωμές δανείων ύψους 5.290 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο 2023 και 2.645 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο 2022.

Μετά και την αποπληρωμή αυτή το Χρέος της Γενικής Κυβέρνησης το 2024 αναμένεται να περιοριστεί οριακά στα 356,5 δισ. ευρώ από 356,7 δις. ευρώ που ήταν το 2023. Σε σύγκριση με το ΑΕΠ της χώρας η μείωση που καταγράφεται είναι μεγαλύτερη χάρη στους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης που εμφανίζει η ελληνική οικονομία. Έτσι το 2024 το Χρέος της Γενικής Κυβέρνησης θα υποχωρήσει στο 153,7% του ΑΕΠ από 161,9% το 2023.

Το 2025 το Χρέος της Γενικής Κυβέρνηση προβλέπεται να υποχωρήσει στο 149,1% ΑΕΠ με την ονομαστική του αξία να αυξάνεται σε σχέση με φέτος, στα 361,4 δισ. ευρώ.

Για την εξυπηρέτηση του Χρέους ο Προϋπολογισμός κατέβαλε τόκους 6,98 δισ. ευρώ το 2024 ποσό που αντιστοιχεί στο 3% του ΑΕΠ, ενώ το 2025 η σχετική δαπάνη προβλέπεται να μειωθεί οριακά στα 6,9 δισ. ευρώ, ήτοι 2,8% του ΑΕΠ.

Η δανειακή στρατηγική που θα ακολουθήσει την επόμενη χρονιά ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, μεταξύ άλλων προβλέπει περιορισμένο εύρος εκδόσεων, λόγω των χαμηλών χρηματοδοτικών αναγκών αλλά και της πρόωρης αποπληρωμής των δανείων που προαναφέρθηκε. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο Προσχέδιο του Προϋπολογισμού, η στόχευση της δανειακής στρατηγικής θα είναι η διασφάλιση της συνεχούς εκδοτικής παρουσίας του Ελληνικού Δημοσίου στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων, η περαιτέρω παροχή εκδόσεων υψηλής ρευστότητας με διατήρηση κατά το δυνατόν της ήδη εκτεταμένης φυσικής ωρίμανσής τους, η μείωση των περιθωρίων δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου καθώς και η περαιτέρω διασφάλιση της συνέπειας του Ελληνικού Δημοσίου ως κρατικού εκδότη με χαρακτηριστικά χώρας της Ευρωζώνης. Ταυτόχρονα, θα αξιοποιηθούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό οι υφιστάμενες θέσεις και τα χαρακτηριστικά του ελληνικού χαρτοφυλακίου δημόσιου χρέους, στο πλαίσιο των εν γένει ευκαιριών που παρέχονται στο βραχυχρόνιο τμήμα της ευρωπαϊκής καμπύλης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

