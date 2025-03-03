Στο 0,5% ο πληθωρισμός των τροφίμων στη χώρα μας τον Φεβρουάριο

Τον Φεβρουάριο ο πληθωρισμός τροφίμων στη χώρα μας -σύμφωνα με τη Eurostat- έκλεισε στο 0,5%, που είναι για έναν ακόμη μήνα η χαμηλότερη επίδοση μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης (μέσος όρος 2,7%).

Όσον αφορά τα Σαρακοστιανά, φέτος οι τιμές είναι στα ίδια ή και σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με πέρυσι.

Συγκεκριμένα:



• Κατεψυγμένα ψάρια (π.χ. βακαλάος): -3,1%

• Κατεψυγμένα θαλασσινά (π.χ. γαρίδες, μύδια, καλαμάρια): -9,5%

• Ψωμί (π.χ. λαγάνες): +0,2%

• Άλλα προϊόντα τροφίμων (π.χ. χαλβάς, αλοιφές, κ.ο.κ.): 0,0%

Η εξέλιξη αυτή, όπως αναφέρει το υπουργείο Ανάπτυξης, είναι αποτέλεσμα της συνεχούς προσπάθειας που γίνεται με εντατικούς ελέγχους και ξεκάθαρους κανόνες στη λειτουργία της αγοράς.



Το υπουργείο προσθέτει ότι παραμένει προσηλωμένο στην προσπάθεια διαφύλαξης του υγιούς ανταγωνισμού και της προστασίας του καταναλωτή, με στόχο την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών.



Εντός των επόμενων ημερών, μάλιστα, πρόκειται να ανακοινωθεί και ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας για τις εκπτώσεις και τις προσφορές.



Ο ελεγκτικός μηχανισμός του υπουργείου Ανάπτυξης θα είναι σε αυξημένη ετοιμότητα σε όλη τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου.

Στο 3% ο πληθωρισμός, ελαφρώς χαμηλότερα

Όσον αφορά τον ετήσιο πληθωρισμό, στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,4% τον Φεβρουάριο του 2025, από 2,5% τον Ιανουάριο, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, οι υπηρεσίες αναμένεται να έχουν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Φεβρουάριο (3,7%, έναντι 3,9% τον Ιανουάριο), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (2,7%, έναντι 2,3% τον Ιανουάριο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,6%, έναντι 0,5% τον Ιανουάριο) και την ενέργεια (0,2% τον Ιανουάριο).

Στην Ελλάδα ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα μειωθεί ελαφρώς στο 3% τον Φεβρουάριο από 3,1% τον Ιανουάριο.

Τον Φεβρουάριο, τα υψηλότερα επίπεδα πληθωρισμού στην ευρωζώνη καταγράφουν η Εσθονία (5%), η Κροατία (4,7%), το Βέλγιο (4,4%) και η Σλοβακία (4%). Τα χαμηλότερα επίπεδα πληθωρισμού στην ευρωζώνη καταγράφουν το Φεβρουάριο η Γαλλία (0,9%), η Ιρλανδία (1,3%), η Φινλανδία (1,5%) και η Ιταλία (1,7%).

