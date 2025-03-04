Του Χρυσόστομου Τσούφη

Με δύο σημαντικές αλλαγές δημοσιεύτηκε το έντυπο Ε2 το οποίο πρέπει να συμπληρώσουν όσοι έχουν εισοδήματα από την εκμίσθωση ακινήτων, βραχυχρόνια ή μακροχρόνια.



Ο πρώτος νέος κωδικός είναι ο 64 στον οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί το εισόδημα που απέκτησε ο εκμισθωτής από κατοικία που ήταν κενή τα προηγούμενα τρία χρόνια (έως και τις 8 Σεπτεμβρίου του 2024) και απαλλάσσεται του φόρου. Στη συνέχεια το εισόδημα θα μεταφερθεί αυτόματα στους νέους κωδικούς 119-120 του πίνακα 6 στο έντυπο 1

Ο δεύτερος νέος κωδικός είναι ο 65 και αφορά το εισόδημα που απέκτησε ο εκμισθωτής από κατοικία που ήταν εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής αλλά η χρήση τους μεταβλήθηκε από βραχυχρόνια μίσθωση σε μακροχρόνια, οπότε και σε αυτήν την περίπτωση απαλλάσσεται του φόρου.

Το εισόδημα του κωδικού μεταφέρεται αυτόματα στους νέους κωδικούς 119-120 του πίνακα 6 στο έντυπο 1.



Τα εισοδήματα που εισπράττονται από την εκμίσθωση ακινήτων φορολογούνται από το πρώτο ευρώ ως εξής :

- Με 15% για τα πρώτα 12.000€

- Με 35 στο τμήμα από τα 12.001€ έως τα 35.000€

- Με 45% στο υπερβάλλον των 35.000€ τμήμα



Ειδικά για τη φορολόγηση του εισοδήματος από βραχυχρόνιες μισθώσεις, αφαιρείται 5% το οποίο αναγνωρίζεται ως κόστος επισκευών, συντήρησης, ανακαίνισης και αντιμετώπισης άλλων λειτουργικών αναγκών του ακινήτου.



Αν η μίσθωση γίνεται μέσω ψηφιακών πλατφορμών ( Booking, Airbnb κτλ), τα ποσά είναι προσυμπληρωμένα στους κωδικούς 60 και 61.

Ο φορολογούμενος μπορεί να επέμβει μόνο εάν το εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από ακίνητα και όχι ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.



Γίνεται σαφές λοιπόν ότι η μη ορθή συμπλήρωση του Ε2 μπορεί να «αποβεί μοιραία» για το πορτοφόλι του ιδιοκτήτη του ακινήτου καθώς λάθη ή παραλείψεις οδηγούν σε «φουσκωμένο» φόρο.



Μερικά tips για την ορθή του συμπλήρωση :

Στο έντυπο Ε2 καταχωρούνται όλα τα οικοδομημένα ακίνητα του φορολογούμενου, ακόμα κι αν δεν αποφέρουν εισόδημα.

Η μη οικοδομημένη ακίνητη περιουσία καταγράφεται μόνο αν αποφέρει εισόδημα, είτε πραγματικό είτε τεκμαρτό.

Αν το ακίνητο είναι κενό πρέπει να δηλωθεί με την ένδειξη «ΚΕΝΟ», και να συμπληρωθεί το χρονικό διάστημα που παρέμεινε σε αυτήν την κατάσταση.

Στη στήλη 4 του Ε2, αναγράφεται η κατηγορία του δηλωθέντος ακινήτου, δηλαδή Κατοικία, Μονοκατοικία, Επαγγελματική Στέγη, Οικόπεδο, Αποθήκη, Γραφείο, Χώρος Στάθμευσης, Κατάστημα. Η σωστή απεικόνιση καθοριστική για τη σωστή φορολόγηση.

Στη στήλη 16 αναγράφονται τα ποσά τυχόν ανείσπρακτων ενοικίων. Για να θεωρηθούν βεβαίως ανείσπρακτα, απαιτείται η ύπαρξη δικαστικών αποφάσεων ή διαταγών πληρωμής ή αποβολής. Ειδικά σε περιπτώσεις πτώχευσης του μισθωτή, αρκεί η προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας ή συνεπικαρπίας ακινήτου, ο φορολογούμενος πρέπει να δηλώσει το ποσοστό του ακαθάριστου εισοδήματος που του αναλογεί, με βάση το ποσοστό συνιδιοκτησίας.

Στη στήλη 18 συμπληρώνεται υποχρεωτικά ο αριθμός παροχής ΔΕΗ του ακινήτου ανεξάρτητα εάν έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση ή είναι κενό. Σε περίπτωση μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου θα συμπληρώνεται η αντίστοιχη πληροφορία.

Για βοηθητικούς χώρους, όπως αποθήκες ή θέσεις στάθμευσης, που ηλεκτροδοτούνται από κοινόχρηστο μετρητή, χρησιμοποιείται ο εννιαψήφιος αριθμός 999999999.

Αγροτεμάχια χωρίς μετρητή κατανάλωσης ρεύματος, δηλώνονται επίσης με τον ίδιο αριθμό (999999999).

Ακίνητα που αποκτήθηκαν ή μεταβιβάστηκαν το 2024, ή που είναι ημιτελή μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2024, πρέπει να καταχωρούνται στον πίνακα ΙΙ του εντύπου Ε2.

Απαιτείται η συμπλήρωση ξεχωριστής δήλωσης Ε2 για τον/τη σύζυγο έστω και αν η ακίνητη περιουσία είναι κοινή



