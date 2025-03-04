Του Βαγγέλη Δουράκη

«Κρυφές χρεώσεις» που εκτινάσσουν το κόστος του ρεύματος έως και 89% υπάρχουν στα «ψιλά γράμματα» των νέων μπλε λογαριασμών: Με το δέλεαρ της σταθερής χρέωσης όλοι οι πάροχοι ρεύματος επιδίδονται σε άγρα πελατών, επιχειρώντας να τους εντάξουν σε σταθερά, μπλε τιμολόγια, τα οποία πλέον δεσμεύουν τον καταναλωτή για τουλάχιστον 1 έτος.

Εντούτοις, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν πως «ότι λάμπει δεν είναι χρυσός» και πως και τα σταθερά τιμολόγια κρύβουν «παγίδες».



Δύο είναι οι βασικοί παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν και την τελική τιμή που πληρώνει ανά κιλοβατώρα κάθε μήνα ο καταναλωτής, ο οποίος θα επιλέξει να δεσμευτεί σε μπλε τιμολόγιο. Η λεγόμενη «έκπτωση συνέπειας» και το ύψος του παγίου που συνοδεύει τον κάθε λογαριασμό.

Ειδικά, για το πάγιο οι καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι «πλαφόν» 5 ευρώ είχε καθοριστεί μόνον στα «πράσινα» τιμολόγια, όταν στα «μπλε» διαμορφώνεται ελεύθερα. Αυτή τη στιγμή στους λογαριασμούς σταθερής χρέωσης κυμαίνεται ανάμεσα στα 9 με 10 ευρώ τον μήνα.

Προσφορές στα μπλε τιμολόγια και οι… πραγματικές χρεώσεις

Υπάρχουν και χαμηλότερες πάγιες χρεώσεις που είθισται όμως να συνοδεύονται με υψηλότερο κόστος ανά κιλοβατώρα.

Καθοριστικός παράγοντας για τις τελικές τιμές των μπλε τιμολογίων είναι και η «συνέπεια» στην εξόφληση.

Όλα τα σταθερά τιμολόγια προσφέρουν χαμηλή χρέωση, η οποία όμως επί της ουσίας συνιστά έκπτωση που διατηρείται σε αυτά τα επίπεδα μόνον εφόσον ο καταναλωτής πληρώνει στην … ώρα του.

Έτσι, αν ο πελάτης αμελήσει να εξοφλήσει εμπρόθεσμα το ρεύμα, τότε ξαφνικά θα βρεθεί να πληρώνει «φουσκωμένο» αντίτιμο ακόμη και 89% μεγαλύτερο από ότι υπολόγιζε.

Για να γίνει κατανοητό σε τι βαθμό επηρεάζουν τις τελικές χρεώσεις σε ένα μπλε τιμολόγιο οι δύο προαναφερόμενοι παράγοντες, ας δούμε σχετικό παράδειγμα με τυπική για μια οικογένεια κατανάλωση 400 kWh τον μήνα.

Το συγκεκριμένο νοικοκυριό λοιπόν έχει επιλέξει ένα σύνηθες μπλε τιμολόγιο, από αυτά που κυκλοφορούν το τρέχον διάστημα στην αγορά, το οποίο προβλέπει χρέωση 9 λεπτά η κιλοβατώρα(0,09 €/kWh) και δέσμευση για διάστημα ενός έτους.

Κάθε μήνα όμως θα πρέπει να πληρώνει και πάγια χρέωση 9,90 ευρώ, ποσό που εάν διαιρεθεί με το ύψος της κατανάλωσης (400 kWh) μεταφράζεται σε επιπλέον κόστος 2 λεπτών η κιλοβατώρα(0,02 €/kWh).

Με άλλα λόγια το «σταθερό» τιμολόγιο των 9 λεπτών επί της ουσίας διαμορφώνεται σε 11 λεπτά η κιλοβατώρα (0,11 €/kWh).

Με το «καλημέρα» λοιπόν ο καταναλωτής θα πρέπει να ξέρει πως η πραγματική χρέωση δεν είναι 9 λεπτά, αλλά 11 λεπτά τον μήνα, δηλαδή ένα ποσό αυξημένο κατά 22% σε σχέση με εκείνο που του λανσάρεται ως χρέωση ανά κιλοβατώρα.

Η μεγάλη «παγίδα» υπερχρέωσης κατά 89%

Η πιο μεγάλη «παγίδα» πάντως στα μπλε τιμολόγια είναι η περιβόητη «έκπτωση συνέπειας»: Εάν ο πελάτης καθυστερήσει έστω και μια μέρα να εξοφλήσει τον λογαριασμό του επειδή το ξέχασε, τότε αυτομάτως η τιμή ανά κιλοβατώρα από 9 λεπτά ανεβαίνει στα 17 λεπτά η κιλοβατώρα (0,17 €/kWh), με άλλα λόγια το κόστος που έχει συμφωνήσει αυξάνεται κατά 89%!

ΠΡΟΣΟΧΗ, λοιπόν: Για να γνωρίζουν ξεκάθαρα οι καταναλωτές τι πληρώνουν όταν δέχονται προσφορές για μπλε τιμολόγια θα πρέπει πρώτα να διαβάζουν καλά τα «ψιλά γράμματα».

