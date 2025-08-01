Οι νέοι επιπρόσθετοι τελωνειακοί δασμοί στα προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ από δεκάδες εμπορικούς εταίρους τους σε όλο τον κόσμο θα τεθούν σε εφαρμογή και θα αρχίσουν να εισπράττονται την 7η Αυγούστου, επτά ημέρες μετά την ημερομηνία που προβλεπόταν –σήμερα 1η Αυγούστου–, δήλωσε χθες Πέμπτη ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

Η αναβολή των επτά ημερών για την εφαρμογή των μέτρων αποφασίστηκε για να επιτραπεί να ...οργανωθούν τα αμερικανικά τελωνεία, εξήγησε στον Τύπο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες Πέμπτη το εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο επιβάλλονται υψηλότεροι τελωνειακοί δασμοί σε δεκάδες χώρες του κόσμου, έναντι των οποίων η κυβέρνηση των ΗΠΑ λέει πως έχει μικρότερο ή μεγαλύτερο εμπορικό έλλειμμα.

Οι νέοι δασμοί κυμαίνονται από 11% ως 41%, με τους υψηλότερους να αφορούν τη Συρία, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα επιβαρύνονται με επιπρόσθετους δασμούς 15%, μέτρο που έχει σκοπό «να αναδομηθεί το παγκόσμιο εμπόριο προς όφελος των αμερικανών εργαζομένων», όπως διαβεβαίωσε ο Λευκός Οίκος σε έγγραφό του.

Πηγή: skai.gr

