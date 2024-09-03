Την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου ανοίγει η «αυλαία» για τις αξιολογήσεις της ελληνικής οικονομίας για τη νέα σεζόν, με τον καναδικό οίκο DBRS να κάνει την αρχή στις 6 του μήνα και να αναμένεται και φέτος να δώσει εκ νέου την επενδυτική βαθμίδα στη χώρα μας, βελτιώνοντας περαιτέρω το outlook και την προοπτική της στις διεθνείς αγορές.

Το μεγάλο ζητούμενο, βέβαια, είναι η επόμενη Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου, όταν και θα πραγματοποιηθεί η σχετική αξιολόγηση από τη Moody's. Μπορεί πέρσι να μη μας είχε κάνει το «δώρο» της επενδυτικής βαθμίδας, ωστόσο όπως όλα δείχνουν, ο οίκος αξιολόγησης αναμένεται να μας τη δώσει, καθώς οι μεταρρυθμίσεις βρίσκονται όχ μόνο στο επίκεντρο του κυβερνητικού ενδιαφέροντος, αλλά και στα ραντάρ των 5 μεγάλων διεθνών επενδυτικών οίκων.

Υπενθυμίζεται ότι στη συνέχεια ακολουθούν οι αντίστοιχες ετυμηγορίες από τη Standard and Poor's στις 18 Οκτωβρίου, τη Fitch στις 22 Νοεμβρίου και τη Scope Ratings στις 6 Δεκεμβρίου 2024.

Σε κάθε περίπτωση, αποτελεί στοίχημα το πώς θα καταφέρει η κυβέρνηση μέσα σε αυτά τα 3 χρόνια που έχει καθαρό πολιτικό ορίζοντα να πάει στην επίτευξη των μεταρρυθμίσεων. Σε επίπεδο χρηματιστηρίων και επιχειρήσεων, όμως, φαίνεται να υπάρχει μια στασιμότητα, παρά το γεγονός ότι το Χρηματιστήριο χθες Δευτέρα συμπλήρωσε τρεις διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις. Και αυτό διότι παρατηρείται μια μεγάλη κόπωση στα «βαριά χρηματιστηριακά χαρτιά», τις τράπεζες και τα blue chips.

Συγκεκριμένα, οι τράπεζες αδυνατούν να δώσουν άλλη άνοδο, δεδομένης μάλιστα και της συνέλευσης της Attica Bank για τη συγχώνευση με την Παγκρήτια Τράπεζα, γεγονός για το οποίο δόθηκε το «πράσινο φως» από τους μετόχους της πρώτης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.