ΚριΚρι: Είσοδος στις ΗΠΑ με το Greek Frozen Yogurt

Η σερραϊκή γαλακτοβιομηχανία ΚριΚρι επεκτείνει τις δραστηριότητές της στις ΗΠΑ, ξεκινώντας τη διαδρομή της από τα σούπερ μάρκετ του Τέξας, με όχημα το Greek Frozen Yogurt.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το λανσάρισμα του KriKri Frozen Yogurt στις ΗΠΑ πραγματοποιείται μετά από την πολύ επιτυχημένη συμμετοχή της εταιρείας τόσο στη Διεθνή Έκθεση IDDBA στο Χιούστον του Τέξας τον Ιούνιο όσο και στη Newtopia στο Ντένβερ του Κολοράντο τον Αύγουστο. Και στις δύο αυτές διοργανώσεις, η ΚριΚρι αποκόμισε ιδιαίτερα θετικά σχόλια για τα προϊόντα της.

Η εταιρεία πραγματοποιεί την είσοδό της στις ΗΠΑ με μια προϊοντική γκάμα που περιλαμβάνει μια ποικιλία γεύσεων και συσκευασιών.

«Τα βασικά χαρακτηριστικά του Greek Frozen Yogurt είναι η Αυθεντικότητα, η Απόλαυση και η Ευεξία. Η ελληνική γαλακτοβιομηχανία συνδυάζει την υψηλή της τεχνογνωσία στις κατηγορίες του γιαουρτιού και του παγωτού για την παραγωγή του απολαυστικού KriKri Greek Frozen Yogurt. Επιπλέον, το γεγονός ότι η παραγωγή του γίνεται με τη χρήση αυθεντικού ελληνικού γιαουρτιού ενισχύει ακόμα περισσότερο τη μοναδικότητα του προϊόντος. Αξίζει να αναφερθεί πως η συγκεκριμένη κατηγορία έχει λάβει θετικά σχόλια όχι μόνο για τις συνταγές της, αλλά και για την πλήρη και απολαυστική γκάμα σε διάφορες γεύσεις και συσκευασίες.

Τέλος, το KriKri Greek Frozen Yogurt αποτελεί μία πιο υγιεινή απόλαυση σε σχέση με το κλασικό παγωτό, ενώ περιέχει ζωντανές καλλιέργειες γιαουρτιού, ιδιαίτερα ωφέλιμες για την υγεία του πεπτικού συστήματος», σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση.

Το ελληνικό γιαούρτι εδώ και μια δεκαετία γνωρίζει τεράστια επιτυχία στην αγορά των ΗΠΑ και ξεπερνά σε αξία τα 3 δισ. δολ., αποτελώντας μια τεράστια ευκαιρία ανάπτυξης για την ΚριΚρι. Μάλιστα, η ΚριΚρι είναι η μοναδική εταιρεία παγκοσμίως που χρησιμοποιεί το δικό της αυθεντικό ελληνικό στραγγιστό γιαούρτι στην παραγωγή του Greek Frozen Yogurt, ενισχύοντας έτσι το συγκριτικό της πλεονέκτημα.

Ο διευθυντής εξαγωγών της ΚριΚρι, Ανδρέας Μυλωνάς, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι που εισάγουμε το αυθεντικό ελληνικό Greek Frozen Yogurt της ΚριΚρι στην αγορά των ΗΠΑ. Η είσοδός μας στις ΗΠΑ αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την εταιρεία μας και πιστεύουμε ότι το προϊόν μας θα κερδίσει την καρδιά των Αμερικανών καταναλωτών. Το KriKri Greek Frozen Yogurt συνδυάζει την παράδοση με την καινοτομία, ενώ η υψηλή ποιότητα, η αυθεντικότητα και η μοναδική του γεύση αποτελούν τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα που μας ανοίγουν νέους δρόμους ανάπτυξης».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.