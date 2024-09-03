Μηδενικό συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο από το 2025 καθιερώνει διάταξη νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή.

Το κόστος του μέτρου σε ετήσια βάση υπολογίζεται σε 100 εκατομμύρια ευρώ με ισόποσο όφελος για τους αγρότες.

Η διάταξη περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Ψηφιακό τέλος συναλλαγής και άλλες διατάξεις», που έχει ως σκοπό την «αντικατάσταση του τέλους χαρτοσήμου με φόρο επί των συναλλαγών» που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

Περιλαμβάνει επίσης διάταξη η οποία προβλέπει απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τις περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν από την 4η ως και την 11η Σεπτεμβρίου 2023.

