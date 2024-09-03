Στα 1,4 λεπτά/ κιλοβατώρα για τις πρώτες 500 κιλοβατώρες κατανάλωσης των νοικοκυριών, ορίστηκε η επιδότηση στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος για τον μήνα Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρος Σκυλακάκης.

Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα της Κυριακής ανακοινώθηκαν οι τιμές στα «πράσινα» τιμολόγια ρεύματος του Σεπτεμβρίου από τους προμηθευτές. Οι τιμές αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής.

Το πράσινο τιμολόγιο της ΔΕΗ που είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής είναι 15,94 σεντς ανά κιλοβατώρα (από 16,39 τον Αύγουστο) για κατανάλωση έως 500 κιλοβατώρες το μήνα και 17,14 σεντς (από 16,95 τον Αύγουστο) για την υπερβάλλουσα κατανάλωση.

Το νυχτερινό ανέρχεται στα 12,84 σεντς (από 14,93 τον Αύγουστο).

Οι τιμές των προμηθευτών για τον Σεπτέμβριο:

• ΕΛΙΝΟΙΛ 15,98 σεντς ανά κιλοβατώρα (από 15,80 τον Αύγουστο)

• Volterra 17,21 σεντς ανά κιλοβατώρα (από 17,21 τον Αύγουστο)

• Volton 19,47 σεντς ανά κιλοβατώρα (από 17,89 τον Αύγουστο)

• Solar Energy 16,00 σεντς ανά κιλοβατώρα (από 19,43 τον Αύγουστο)

• Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας 17,35 σεντς ανά κιλοβατώρα (από 16,99 τον Αύγουστο)

• NRG 18,73 σεντς ανά κιλοβατώρα (από 18,73 τον Αύγουστο)

• Elpedison 15,85 σεντς (από 15,85 τον Αύγουστο) ανά κιλοβατώρα για τις πρώτες 100 κιλοβατώρες και 19,95 σεντς (από 19,95 τον Αύγουστο) για τις υπόλοιπες.

• Ζενίθ 15,83 σεντς ανά κιλοβατώρα (από 27,91 τον Αύγουστο)

• Ήρων 15,87 σεντς ανά κιλοβατώρα (από 15,87 τον Αύγουστο)

• Protergia 15,99 σεντς ανά κιλοβατώρα από (15,99 τον Αύγουστο)

• We Energy 19,10 σεντς ανά κιλοβατώρα από (24,36 τον Αύγουστο)

• OTE Estate 17,42 σεντς ανά κιλοβατώρα από (16,81 τον Αύγουστο)

Σκυλακάκης: 1,4 σεντς ανά κιλοβατώρα η επιδότηση στο ρεύμα για το Σεπτέμβριο

Σε 1,4 λεπτά ανά κιλοβατώρα καθορίστηκε η επιδότηση στα οικιακά τιμολόγια ρεύματος για το Σεπτέμβριο, όπως δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θόδωρος Σκυλακάκης σε συνέντευξή του το πρωί στο MEGA. Όπως είπε με τον τρόπο αυτό οι λιανικές τιμές (με βάση τα τιμολόγια που ανακοίνωσαν χθες οι πάροχοι) θα κυμανθούν στα ίδια επίπεδα ή λίγο χαμηλότερα σε σχέση με τον Αύγουστο.

Ο κ. Σκυλακάκης εξέφρασε την ελπίδα για αποκλιμάκωση των τιμών χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας το φθινόπωρο, καθώς η ζήτηση μειώνεται δραστικά σε σχέση με το καλοκαίρι, στις 5,5 γιγαβατώρες ημερησίως περίπου από 7,5-10,5 γιγαβατώρες κατά τους θερινούς καλοκαιρινούς μήνες. Τόνισε ωστόσο ότι η ενεργειακή κρίση στην ευρύτερη περιοχή συνεχίζεται, καθώς η Ουκρανία απορροφά μεγάλες ποσότητες ενέργειας από τις γειτονικές χώρες αυξάνοντας έτσι τη ζήτηση και ότι στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υπάρξει ευρωπαϊκή παρέμβαση. Διαφορετικά, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Οδηγίας και εφόσον η κρίση συνεχίζεται, μπορεί να υπάρχει παρέμβαση σε εθνικό επίπεδο.

