Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent εκτινάχθηκαν πάνω από τα 110 δολάρια ανά βαρέλι την Πέμπτη, επεκτείνοντας το ράλι, καθώς οι νέες επιθέσεις σε βασικές ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή αύξησαν τις ανησυχίες για διαταραχές στις παγκόσμιες ροές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η Τεχεράνη εξαπέλυσε πυραυλικές επιθέσεις σε μια εγκατάσταση του Κατάρ που στεγάζει το μεγαλύτερο εργοστάσιο εξαγωγής LNG στον κόσμο, σηματοδοτώντας ένα από τα πολλά ενεργειακά περιουσιακά στοιχεία που δεσμεύτηκε να στοχεύσει μετά από ισραηλινή επίθεση στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars του Ιράν.

Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ ανέτρεψε προσωρινά τον Νόμο Jones για να βοηθήσει στη μείωση του κόστους μεταφοράς πετρελαίου, φυσικού αερίου και άλλων εμπορευμάτων στις ΗΠΑ, επιτρέποντας σε πλοία με ξένη σημαία να λειτουργούν μεταξύ λιμένων των Ηνωμένων Πολιτειών, σημειώνει το Trading Economics.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί κατά περίπου 50% από την έναρξη του πολέμου, καθώς η σύγκρουση στο Ιράν έκλεισε ουσιαστικά το στενό του Ορμούζ και ώθησε τους μεγάλους παραγωγούς της Μέσης Ανατολής να περιορίσουν σημαντικά την παραγωγή.

Το συμβόλαιο του Brent για τον επόμενο μήνα κινείται ανοδικά κατά 4,50%, στα 112,21 δολάρια το βαρέλι (07:00 ώρα Ελλάδος), ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) σημειώνει άνοδο 1,11%, στα 97,40 δολάρια το βαρέλι.

Πηγή: skai.gr

