Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την άνοδό τους στις αρχές των συναλλαγών στις αγορές της Ασίας, με το Brent Βόρειας Θάλασσας να αυξάνεται κατά 4%, μετά τους βομβαρδισμούς ενεργειακών εγκαταστάσεων στο Ιράν και στο Κατάρ, ενώ οι χρηματιστηριακοί δείκτες στο Τόκιο και στη Σεούλ πέφτουν.

Περί τις 02:30 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς West Texas Intermediate (WTI) αυξανόταν κατά 3,56% αγγίζοντας τα εκατό δολάρια (έφθασε στα 99,75) αφού ήδη έκλεισε με άνοδο 3,83% χθες.

Παράλληλα η τιμή του βαρελιού του Brent Βόρειας Θάλασσας σημείωνε αλματώδη άνοδο 4,04%, στα 111,73 δολάρια, ενώ είχε παραμείνει σχεδόν σταθερή (+0,11%) την προηγουμένη.

Πηγή: skai.gr

