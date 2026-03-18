Με απώλειες άνω του 1% έκλεισε η Wall Street με φόντο τα επιτόκια της Fed

Η Fed διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκιά της, εν μέσω ανησυχίας σχετικά με τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Με απώλειες έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στον απόηχο της απόφασης της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκιά της, και εν μέσω ανησυχίας σχετικά με τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 768,11 μονάδων (–1,63%), στις 46.225,15 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 327,10 μονάδων (–1,46%), στις 22.152,42 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 91,39 μονάδων (–1,36%), στις 6.624,70 μονάδες.

