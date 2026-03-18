Fed: Διατήρησε εκ νέου αμετάβλητα τα επιτόκια στο 3,50%-3,75%

Αμετάβλητα διατήρησε, εκ νέου, τα επιτόκια η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) - όπως και ανέμεναν οι αναλυτές - στο εύρος του 3,5% - 3,75%, καθώς οι αξιωματούχοι προσπαθούν να ανταποκριθούν στα υψηλότερα από τα αναμενόμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό, στα ανάμεικτα μηνύματα από την αγορά εργασίας και στον πόλεμο στο Ιράν. Υπενθμίζεται ότι η Fed είχε διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια και στις 28 Ιανουαρίου.

Η απόφαση της Fed έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για τους επενδυτές, καθώς οι τιμές του πετρελαίου έχουν εκτοξευθεί λόγω του πολέμου στο Ιράν, με την τιμή του Brent να ξεπερνά τα 109 δολάρια το βαρέλι την Τετάρτη, σε μια άνοδο κατά σχεδόν 50% από την έναρξη της σύγκρουσης. Η δημοσίευση του δείκτη τιμών παραγωγού για τον Φεβρουάριο ήταν επίσης υψηλή (0,7% έναντι προβλέψεων για αύξηση 0,3%), με τις αγορές να περιορίζουν δραστικά τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων μέσα στη χρονιά. Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME Group, οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι πλέον ότι δεν υπάρχει ρεαλιστική πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων πριν από τον Δεκέμβριο τουλάχιστον.

Σε μια απόφαση που ήταν ευρέως αναμενόμενη, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC) ψήφισε με 11 ψήφους υπέρ και 1 κατά να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στο εύρος μεταξύ 3,5% και 3,75%.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε μετά τη συνεδρίασή της, η επιτροπή δεν τροποποίησε σημαντικά τις εκτιμήσεις της για την οικονομία, προβλέποντας ελαφρώς ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης και υψηλότερο πληθωρισμό για το σύνολο του 2026.

Παρά την αυξημένη αβεβαιότητα, οι αξιωματούχοι έδειξαν εκ νέου ότι εξακολουθούν να αναμένουν μερικές μειώσεις των επιτοκίων στο μέλλον. Το «dot plot», το οποίο παρακολουθείται με μεγάλο ενδιαφέρον και αντικατοπτρίζει τις προβλέψεις των επιμέρους μελών για τα επιτόκια, δείχνει μία μείωση φέτος και μία άλλη το 2027, αν και το πότε θα μπορούσε να γίνει αυτό παραμένει ασαφής.

Από τους 19 συμμετέχοντες στη FOMC, επτά έδειξαν ότι αναμένουν τα επιτόκια να παραμείνουν αμετάβλητα φέτος, ένας περισσότερος σε σχέση με την τελευταία συνεδρίαση του Δεκεμβρίου. Ενώ για τα επόμενα έτη παρατηρήθηκε αρκετά ευρεία διασπορά στις προβλέψεις, η μέση πρόβλεψη κάνει λόγο για μια επιπλέον μείωση το 2027, πριν το επιτόκιο σταθεροποιηθεί μακροπρόθεσμα γύρω στο 3,1%.

Στην ανακοίνωση επισημάνθηκε η αβεβαιότητα που συνδέεται με τον πόλεμο στο Ιράν, ο οποίος ξέσπασε πριν από σχεδόν τρεις εβδομάδες. Οι συγκρούσεις και οι επιπτώσεις στο Στενό του Ορμούζ έχουν ταράξει την παγκόσμια αγορά πετρελαίου και απειλούν να διατηρήσουν τον πληθωρισμό πάνω από τον στόχο του 2% της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

«Οι επιπτώσεις των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή για την οικονομία των ΗΠΑ είναι αβέβαιες», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο διοικητής Stephen Miran διαφώνησε και πάλι, τασσόμενος υπέρ μιας μείωσης κατά ένα τέταρτο του ποσοστού, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για το κλίμα στην αγορά εργασίας. Ο διοικητής Christopher Waller, ο οποίος είχε συνταχθεί με τον Miran στην επιθυμία για μείωση τον Ιανουάριο, ψήφισε αυτή τη φορά υπέρ της διατήρησης των επιτοκίων.

Πριν από την κρίση, οι αγορές είχαν προεξοφλήσει δύο μειώσεις των επιτοκίων φέτος, με μικρή πιθανότητα για μια τρίτη. Ωστόσο, η άνοδος των τιμών του πετρελαίου και μια σειρά στοιχείων για τον πληθωρισμό — τα οποία περιλαμβάνουν δεδομένα από πριν από την ενεργειακή κρίση — έχουν περιορίσει τις προσδοκίες σε το πολύ μία μείωση το 2026.

Στις επικαιροποιημένες οικονομικές προβλέψεις τους, οι αξιωματούχοι της Fed εκτιμούν ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 2,4% φέτος, σε ρυθμό ελαφρώς υψηλότερο από αυτόν του Δεκεμβρίου. Η ανάπτυξη προβλέπεται να κινηθεί σε σταθερό ρυθμό 2,3% το 2027.

Οι αξιωματούχοι αναθεώρησαν επίσης προς τα πάνω τις προβλέψεις τους για τον πληθωρισμό φέτος. Πλέον εκτιμούν ότι ο δείκτης τιμών των δαπανών προσωπικής κατανάλωσης θα καταγράψει πληθωρισμό 2,7%, τόσο σε συνολικό όσο και σε δομικό επίπεδο. Ωστόσο, προβλέπουν ότι ο πληθωρισμός θα υποχωρήσει κοντά στον στόχο του 2% της Fed τα επόμενα χρόνια, καθώς θα εξασθενεί η επίδραση των δασμών και του εμπορικού πολέμου. Οι αξιωματούχοι εξακολουθούν να προβλέπουν ποσοστό ανεργίας 4,4% μέχρι το τέλος του έτους, παρά τη σειρά των απογοητευτικών στοιχείων για την απασχόληση.

Η απόφαση της Fed να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα λαμβάνεται σε ένα περίπλοκο πολιτικό πλαίσιο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να πιέζει τον Πάουελ και τους συνεργάτες του να μειώσουν τα επιτόκια. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Τραμπ επέκρινε τον Πάουελ επειδή δεν συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση για τη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής, παρά την έντονη αύξηση του πληθωρισμού και την αβεβαιότητα σχετικά με τις επιπτώσεις του πολέμου.

Από την πλευρά του, ο Πάουελ προήδρευσε σε εκείνη που ενδέχεται να είναι η προτελευταία συνεδρίασή του ως επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας. Η θητεία του λήγει τον Μάιο, και ο Τραμπ έχει ορίσει το πρώην μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Fed Κέβιν Γουόρς ως διάδοχό του. Ο Γουόρς έχει εκφράσει την προτίμησή του για χαμηλότερα επιτόκια, αν και δεν έχει προβεί πρόσφατα σε δημόσιες δηλώσεις που να υποδηλώνουν ποια είναι η τρέχουσα θέση του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.