Σε νέα μείωση - έκτη στη σειρά - των επιτοκίων κατά 0,25 μονάδες βάσης προχώρησε σήμερα, Πέμπτη, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με το επιτόκιο καταθέσεων να υποχωρεί στο 2,5%.

Η ΕΚΤ θεωρεί ότι η διαδικασία μείωσης του πληθωρισμού εξελίσσεται ομαλά και φέτος ο δείκτης θα κλείσει σε μέσα επίπεδα στην Ευρωζώνη στο 2,3%.

Ωστόσο, αναθεώρησε καθοδικά την πρόβλεψη για τον ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωζώνη στο 0,9% φέτος θεωρώντας ότι υπάρχουν κίνδυνοι που συνδέονται με τους δασμούς και τη διαφαινόμενη πτώση των εξαγωγών και των επενδύσεων.

«Η νομισματική πολιτική γίνεται σημαντικά λιγότερο περιοριστική, καθώς οι μειώσεις των επιτοκίων καθιστούν λιγότερο ακριβό τον νέο δανεισμό για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά και η αύξηση των δανείων επιταχύνεται», ανέφερε η κεντρική τράπεζα σε ανακοίνωσή της την Πέμπτη.

Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη παραμένει κάτω από το όριο του 3%, παρά την άνοδο που σημειώθηκε τους τελευταίους μήνες του 2024.

Τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα έδειξαν ότι ο πληθωρισμός στην περιοχή υποχώρησε στο 2,4% τον Φεβρουάριο, μειωμένος σε σχέση με την αντίστοιχη μέτρηση του Ιανουαρίου, αλλά ελαφρώς υψηλότερος από το αναμενόμενο. Ο δομικός πληθωρισμός - ο οποίος δεν περιλαμβάνει το κόστος των τροφίμων, της ενέργειας, του αλκοόλ και του καπνού - καθώς και ο πληθωρισμός των υπηρεσιών υποχώρησαν επίσης.

Εν τω μεταξύ, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ της ευρωζώνης σημείωσε αύξηση 0,1% το δ' τρίμηνο του 2024, σύμφωνα με την τελευταία μέτρηση της στατιστικής υπηρεσίας Eurostat.

Αβεβαιότητα για τους δασμούς

Η απόφαση της Πέμπτης έρχεται καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ακολουθεί μια επιθετική παγκόσμια πολιτική δασμών και οι Ευρωπαίοι ηγέτες επιδιώκουν να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες.

Δασμοί σε αγαθά που εισάγονται στις ΗΠΑ από την Ευρώπη δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί, αλλά ο Τραμπ συνεχώς απειλεί με την επιβολή αυτού του μέτρου. Ο αντίκτυπος τυχόν τέτοιων δασμών είναι προς το παρόν ασαφής και η δυνατότητα διαπραγμάτευσης ενδέχεται να βρίσκεται ακόμη στο τραπέζι.

Οι ευρωπαϊκές χώρες επιδιώκουν επίσης να ενισχύσουν τους προϋπολογισμούς τους για την άμυνα και την ασφάλεια, καθώς οι σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας βρίσκονται σε ένταση. Μια αύξηση των αμυντικών δαπανών θα μπορούσε να επηρεάσει βασικούς οικονομικούς δείκτες όπως ο πληθωρισμός και η ανάπτυξη.

Αναλυτές δήλωσαν στο CNBC ότι αυτές οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περισσότερες διαφωνίες από ό,τι συνήθως εντός του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων νομισματικής πολιτικής τους επόμενους μήνες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΚΤ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα να μειώσει τα τρία βασικά επιτόκια της ΕΚΤ κατά 25 μονάδες βάσης. Ειδικότερα, η απόφασή του να μειώσει το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων – το επιτόκιο με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο δίνει την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής – βασίζεται στην επικαιροποιημένη αξιολόγησή του για τις προοπτικές του πληθωρισμού, τη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού και την ένταση με την οποία μεταδίδεται η νομισματική πολιτική.

Η διαδικασία αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού βρίσκεται σε καλό δρόμο. Ο πληθωρισμός συνέχισε να εξελίσσεται σε γενικές γραμμές όπως ανέμεναν οι εμπειρογνώμονες και οι πιο πρόσφατες προβολές συμβαδίζουν με τις προηγούμενες προοπτικές για τον πληθωρισμό. Οι εμπειρογνώμονες αναμένουν τώρα ότι ο γενικός πληθωρισμός θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο σε 2,3% το 2025, 1,9% το 2026 και 2,0% το 2027. Η αναθεώρηση του γενικού πληθωρισμού για το 2025 προς τα πάνω αντανακλά εντονότερη δυναμική των τιμών της ενέργειας. Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό χωρίς την ενέργεια και τα είδη διατροφής, οι εμπειρογνώμονες προβλέπουν ότι θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο σε 2,2% το 2025, 2,0% το 2026 και 1,9% το 2027.

Οι περισσότεροι δείκτες του υποκείμενου πληθωρισμού υποδηλώνουν ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί γύρω από τον μεσοπρόθεσμο στόχο του Διοικητικού Συμβουλίου για ρυθμό 2% σε διατηρήσιμη βάση. Ο εγχώριος πληθωρισμός παραμένει υψηλός, κυρίως επειδή οι μισθοί και οι τιμές σε ορισμένους τομείς εξακολουθούν να προσαρμόζονται στην προηγούμενη έντονη άνοδο του πληθωρισμού με σημαντική καθυστέρηση. Αλλά ο ρυθμός αύξησης των μισθών μετριάζεται όπως αναμενόταν και τα κέρδη απορροφούν εν μέρει τον αντίκτυπο του πληθωρισμού.

Η νομισματική πολιτική γίνεται ουσιωδώς λιγότερο συσταλτική, καθώς οι μειώσεις των επιτοκίων καθιστούν τη λήψη νέων δανείων λιγότερο δαπανηρή για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά και ο ρυθμός αύξησης των δανείων επιταχύνεται. Ταυτόχρονα, οι προηγούμενες αυξήσεις των επιτοκίων που συνεχίζουν να μεταδίδονται στο ανεξόφλητο απόθεμα των πιστώσεων συνιστούν αντίξοο παράγοντα για τη χαλάρωση των συνθηκών χρηματοδότησης και οι χορηγήσεις παραμένουν συνολικά υποτονικές. Η οικονομία αντιμετωπίζει συνεχείς προκλήσεις και οι εμπειρογνώμονες αναθεώρησαν ξανά προς τα κάτω τις προβολές τους για την ανάπτυξη – σε 0,9% για το 2025, 1,2% για το 2026 και σε 1,3% για το 2027. Οι αναθεωρήσεις προς τα κάτω για το 2025 και το 2026 αντανακλούν χαμηλότερες εξαγωγές και συνεχιζόμενη υποτονικότητα των επενδύσεων, εν μέρει ως αποτέλεσμα του υψηλού βαθμού αβεβαιότητας όσον αφορά την εμπορική πολιτική καθώς και της ευρύτερης αβεβαιότητας σχετικά με την οικονομική πολιτική. Η άνοδος των πραγματικών εισοδημάτων και η σταδιακή εξασθένηση των επιδράσεων των προηγούμενων αυξήσεων των επιτοκίων εξακολουθούν να αποτελούν τους βασικούς παράγοντες που στηρίζουν την αναμενόμενη ανάκαμψη της ζήτησης με την πάροδο του χρόνου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αποφασισμένο να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί με διατηρήσιμο τρόπο στον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2%. Ιδίως υπό τις τρέχουσες συνθήκες υψηλής αβεβαιότητας, θα ακολουθήσει μια προσέγγιση που βασίζεται στα εκάστοτε διαθέσιμα στοιχεία και θα λαμβάνει αποφάσεις από συνεδρίαση σε συνεδρίαση για τον καθορισμό της κατάλληλης κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής. Συγκεκριμένα, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τα επιτόκια θα βασίζονται στην αξιολόγηση που διενεργεί όσον αφορά τις προοπτικές για τον πληθωρισμό υπό το πρίσμα των εισερχόμενων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών στοιχείων, τη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού και την ένταση με την οποία μεταδίδεται η νομισματική πολιτική. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν δεσμεύεται εκ των προτέρων για συγκεκριμένη πορεία των επιτοκίων.

Βασικά επιτόκια της ΕΚΤ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα να μειώσει τα τρία βασικά επιτόκια της ΕΚΤ κατά 25 μονάδες βάσης. Κατά συνέπεια, τα επιτόκια της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης θα μειωθούν σε 2,50%, 2,65% και 2,90% αντιστοίχως, με ισχύ από τις 12 Μαρτίου 2025.

Πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού (APP) και έκτακτο πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (PEPP)

Το χαρτοφυλάκια APP και PEPP μειώνονται με μετρημένο και προβλέψιμο ρυθμό, καθώς το Ευρωσύστημα δεν επανεπενδύει πλέον τα ποσά κεφαλαίου από την εξόφληση τίτλων κατά τη λήξη τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έτοιμο να προσαρμόσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του εντός των ορίων της εντολής που του έχει ανατεθεί, προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί με διατηρήσιμο τρόπο στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα και να διαφυλάξει την ομαλή λειτουργία του μηχανισμού μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής. Επιπλέον, το μέσο για την προστασία της μετάδοσης (Transmission Protection Instrument - TPI) είναι διαθέσιμο για να αντισταθμίζει ανεπιθύμητες, άτακτες εξελίξεις στην αγορά που θέτουν σοβαρή απειλή για τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής σε όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ, επιτρέποντας έτσι στο Διοικητικό Συμβούλιο να εκπληρώνει πιο αποτελεσματικά την αποστολή του για σταθερότητα των τιμών.

