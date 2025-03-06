Στις 17 Μαρτίου ξεκινούν οι οργανωμένοι έλεγχοι στην αγορά για τις παραπλανητικές εκπτώσεις με τα πρόστιμα στους παραβάτες να φτάνουν τα 3 εκατ. ευρώ.

Αυτό δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος με αφορμή τον Κώδικα Δεοντολογίας μέσω του οποίου θα ελέγχονται οι προσφορές στα προϊόντα είναι αξιόπιστες δηλαδή εάν οι τιμές είναι χαμηλότερες την πραγματική τιμή των τελευταίων 30 ημερών.

«Δίνουμε διαρκή μάχη μέσα από την ενημέρωση των πολιτών, τη συνεργασία με την υγιή επιχειρηματικότητα και τους συνεχείς ελέγχους, για να πετύχουμε τη σταθεροποίηση των τιμών στα είδη διατροφής και τα βασικά είδη διαβίωσης», σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, υπενθυμίζοντας ότι τις επόμενες 10 ημέρες θα συνεχιστεί η ενημέρωση, τόσο των εμπορικών επιχειρήσεων όσο και των καταναλωτών, για την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας.

Για την ενημέρωση της κοινής γνώμης δίνεται σήμερα στη δημοσιότητα έντυπο με ερωτήσεις και απαντήσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης και τη ΓΓΕ.

Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερώνονται για τις τιμές μέσα από την πλατφόρμα e-katanalotis.

Οι οργανωμένοι έλεγχοι ξεκινούν στις 17 Μαρτίου, με πρόστιμα που φτάνουν τα 3 εκατ. Ευρώ και οι πολίτες θα μπορούν να κάνουν τις καταγγελίες τους για παραπλανητικές εκπτώσεις και προσφορές στην ηλεκτρονική σελίδα kataggelies.mindev.gov.gr.

«Κεντρικό μας μήνυμα, ο ενημερωμένος πολίτης και καταναλωτής έχει δύναμη, με τον νέο κώδικα θέλουμε περισσότερες αληθινές εκπτώσεις και προσφορές, διαφάνεια και καλύτερες τιμές.

Ενισχύουμε τον ανταγωνισμό και τη διαφάνεια στις τιμές. Για αυτό σήμερα κάνουμε ένα ακόμη βήμα, βάζοντας τέλος στο φαινόμενο των παραπλανητικών και ψεύτικων εκπτώσεων, που δυστυχώς χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στην αγορά.

Συνεργαστήκαμε επί μήνες με τη βιομηχανία τροφίμων και τις επιχειρήσεις σούπερ μάρκετ και έχουμε πλέον καταλήξει σε έναν νέο κώδικα δεοντολογίας που τίθεται σε εφαρμογή.

Κεντρική ιδέα είναι πως για να είναι μία προσφορά ή έκπτωση αληθινή και αξιόπιστη, θα πρέπει η τιμή πώλησης να είναι χαμηλότερη από τη φθηνότερη πραγματική τιμή των τελευταίων τριάντα ημερών.

Πηγή: skai.gr

