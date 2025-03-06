Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώνει, σήμερα, Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2025, το ύψος της έκτακτης στήριξης στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, που αφορά σε καταναλώσεις του Μαρτίου.

Συγκεκριμένα, οι ενισχύσεις για την ηλεκτρική ενέργεια σε οικιακά τιμολόγια και για όλες τις παροχές κύριας και μη κύριας κατοικίας, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και ανεξαρτήτως παρόχου, διαμορφώνονται ως εξής:

• Για μηνιαίες καταναλώσεις έως 500kWh, η ενίσχυση διαμορφώνεται σε 15 €/MWh ή 1,5 λεπτό/kWh. Η κατηγορία αυτή καταλαμβάνει το 90% των νοικοκυριών στην Ελλάδα.

Σημειώνεται πως οι ενισχύσεις αφορούν σε καταναλωτές, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας.

• Στα νοικοκυριά που είναι ενταγμένα στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ), η ενίσχυση ανέρχεται σε 35 €/MWh ή 3,5λεπτά/kWh για το σύνολο της κατανάλωσης.

Το συνολικό κόστος της ενίσχυσης για τον Μάρτιο ανέρχεται σε 22,3 εκατ. ευρώ.

Επισημαίνεται ότι η μεσοσταθμική τιμή του «πράσινου τιμολογίου» για τους τρεις μεγαλύτερους παρόχους σε μερίδιο αγοράς στη Χαμηλή Τάση (άνω του 80% της οικιακής κατανάλωσης), συμπεριλαμβανομένης της επιδότησης Μαρτίου, ανέρχεται σε 140,5 €/MWh ή 14,05 λεπτά/kWh και διατηρείται στο επίπεδο των τριών προηγούμενων μηνών.

Υπογραμμίζεται, επίσης, ότι η μέση τιμή χονδρικής,πανευρωπαϊκά, τους προηγούμενους πέντε μήνες βαίνει αυξανόμενη. Τον Οκτώβριο του 2024 διαμορφώθηκε σε 82,74 €/MWh, τον Νοέμβριο του 2024 σε 112,18 €/MWh, τον Δεκέμβριο του 2024 σε 107,61 €/MWh, τον Ιανουάριο του 2025 σε 112,03 €/MWh και τον Φεβρουάριο του 2025 σε 126,36 €/MWh. Όσον αφορά στον τρέχοντα μήνα, η μέση τιμή χονδρικής, πανευρωπαϊκά, διαμορφώνεται, μέχρι στιγμής, σε 89,47€/MWh. Γεγονός που καταδεικνύει την αποκλιμάκωση στις τιμές, που αναμένεται κατά το επόμενο χρονικό διάστημα.

Συνεπώς, παρά, τις αυξήσεις που παρατηρήθηκαν στις χονδρεμπορικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ τους προηγούμενους μήνες, οι εγχώριες τιμές λιανικής συνεχίζουν να διατηρούνται, σε σταθερό επίπεδο, για τους καταναλωτές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.