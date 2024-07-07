Όλα τα σενάρια για την επόμενη μέρα των βουλευτικών εκλογών στη Γαλλία βρίσκονται στο τραπέζι των συσκέψεων στον εμβληματικό πύργο της ΕΚΤ στη Φρανκφούρτη.

Κοινή συνισταμένη των αναλύσεων είναι ότι το αποτέλεσμα της γαλλικής κάλπης θα είναι μία καθοριστική παράμετρος για το πώς θα συμπεριφερθεί η γαλλική και ευρύτερα η ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων από τη Δευτέρα, αν και επικρατεί αισιοδοξία ότι δεν θα επαληθευτούν τα χειρότερα ενδεχόμενα.

Δηλαδή η επόμενη μέρα να βρει τη Γαλλία σε κατάσταση ακυβερνησίας, ενδεχόμενο που θα έστελνε ισχυρά σήματα αβεβαιότητας στις αγορές για την πορεία της γαλλικής οικονομίας και την ικανότητα λήψης αποφάσεων για τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος, το οποίο αναμένεται να κυμανθεί εφέτος μεταξύ 5-5,% του ΑΕΠ και του χρέους που έχει ξεπεράσει το 100% του ΑΕΠ.

Γι' αυτό και η Ευρώπη περιμένει με κομμένη την ανάσα το αποτέλεσμα της κάλπης, αφού ένα ισχυρό μήνυμα αβεβαιότητας από αυτές θα μπορούσε να αναστατώσει τις αγορές, πυροδοτώντας μεγάλα κύματα αναταράξεων στα ευρωπαϊκά ομόλογα και στα χρηματιστήρια.

Γραμμή άμυνας

Σε κάθε περίπτωση η ΕΚΤ είναι έτοιμη να αντιδράσει δηλώνουν στελέχη με γνώση των συζητήσεων και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί στο επιτελείο της Κεντρικής Τράπεζας. Από την περίοδο της πανδημίας η ΕΚΤ έχει δημιουργήσει ειδικό εργαλείο άμυνας, το Transmission Protection Instrument (TPI) που δίνει τη δυνατότητα άμεσης παρέμβασης με αγορές ομολόγων χωρών που δέχονται μεγάλες πιέσεις. Αυτό το εργαλείο είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει η ΕΚΤ, αν χρειαστεί, από τη Δευτέρα στην περίπτωση που εκδηλωθούν "επιθέσεις" στα γαλλικά ομόλογα ή προκύψει ένα ευρύτερο ντόμινο αναταράξεων στην ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων. Η "γραμμή άμυνας" της Φρανκφούρτης, όπως διαβεβαιώνουν στελέχη της ΕΚΤ, μπορεί να ενεργοποιηθεί, αν χρειαστεί, για όλες τις χώρες από τις μεγαλύτερες μέχρι τις μικρότερες, οι οποίες δέχονται, συνήθως, τις μεγαλύτερες πιέσεις σε τέτοιες αναταράξεις.

Νέες μειώσεις επιτοκίων

Η κατάσταση στην αγορά ομολόγων, στον απόηχο των γαλλικών εκλογών είναι βέβαιο ότι θα εξεταστεί στο συμβούλιο νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ στις 18 Ιουλίου. Το άλλο μείζον θέμα είναι η πολιτική επιτοκίων.

Αυτή τη στιγμή δεν τίθεται θέμα νέας μείωσης τους, μετά τη μείωση του Ιουνίου. Ωστόσο, οι συσχετισμοί στο επιτελείο της ΕΚΤ, δείχνουν ότι θα συνεχιστεί η πολιτική αποκλιμάκωσης των επιτοκίων με πιθανότερο ενδεχόμενο να αποφασιστεί μία μείωση τον Σεπτέμβριο και άλλη μία τον Δεκέμβριο, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες στις αγορές και ο πληθωρισμός. Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό που είναι και ο καθοριστικός παράγοντας στην πολιτική των μειώσεων, οι εκτιμήσεις που φτάνουν στη Φρανκφούρτη είναι ενθαρρυντικές.

Δείχνουν ότι αποκλιμακωνεται σε Ευρώπη και ΗΠΑ επιτρέποντας μεγαλύτερη ευελιξία στις κινήσεις των κεντρικών τραπεζών. Σε κάθε περίπτωση όμως, όπως διαμηνύουν παράγοντες της ΕΚΤ, απαιτείται μεγάλη προσοχή στα επόμενα βήματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

