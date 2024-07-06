Η εντυπωσιακή άνοδος των αεροπορικών αφίξεων από την Αμερική σφραγίζει εφέτος την πορεία των τουριστικών ροών προς την Ελλάδα.

Ήδη, οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις σημείωσαν άνοδο 12,8% την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2024, σε σχέση με πέρυσι, φτάνοντας τα 5,9 εκατομμύρια, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ.

Όπως επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Άρης Ίκκος, Επιστημονικός Διευθυντής του Ινστιτούτου του ΣΕΤΕ, τη φετινή θερινή σεζόν οι αεροπορικές θέσεις που έχουν προγραμματιστεί σε απευθείας πτήσεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 25% σε σχέση με πέρυσι, φτάνοντας τις 600.000 θέσεις, έναντι 440.000 που ήταν πέρυσι. Συνυπολογίζοντας και τις αφίξεις εκτός θερινής σεζόν καθώς και τις αφίξεις μέσω αεροδρομίων τρίτων χωρών, αναμένεται ότι φέτος οι Αμερικάνοι που θα επισκεφτούν την Ελλάδα θα υπερβούν σε αριθμό το 1,4 εκατ. αφίξεων του 2023, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για το αποτύπωμα τους στην εγχώρια οικονομία δεδομένου ότι η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη των επισκεπτών από Αμερική είναι σημαντικά υψηλότερη από τον μέσο όρο. Σε ό,τι αφορά στα στοιχεία του πρώτου πενταμήνου 2023, οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 35,7% και διαμορφώθηκαν στα 205 εκατ. ευρώ.

Παραμένοντας ωστόσο στα μέχρι τώρα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την τρέχουσα τουριστική χρονιά, ειδική αναφορά θα πρέπει να γίνει και για την εκτόξευση της αγοράς της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Σύμφωνα με τον κύριο Ίκκο, με βάση την εξέλιξη μέχρι στιγμής, αναμένεται ότι τον Ιούλιο οι κλίνες στη βραχυχρόνια μίσθωση θα ξεπεράσουν το ένα εκατομμύριο ενώ το 2019 ήταν 700 χιλ. Την ίδια στιγμή οι κλίνες στα ξενοδοχειακά καταλύματα ανέρχονται στις 880.000 κλίνες. Στο σημείο αυτό, ο επιστημονικός διευθυντής του ΙΝΣΕΤΕ σημειώνει ότι με την τόση μεγάλη αύξηση προσφοράς κλινών, υπάρχει αναντιστοιχία στο τι συμβαίνει σε "μάκρο" επίπεδο και τι συμβαίνει στο επίπεδο της επιχείρησης: "Αρα, μπορεί να έχουμε αυξημένο τουριστικό ρεύμα αλλά μία επιχείρηση να βλέπει μείωση της πληρότητας, λόγω της μεγάλης διάχυσης του σε περισσότερα καταλύματα ".

Η πορεία των αεροπορικών αφίξεων την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου

Εξειδικεύοντας τα στοιχεία των αφίξεων του πενταμήνου, που όπως τονίστηκε ήδη οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, ήδη καταγράφου αύξηση 12,8% σε σχέση με πέρυσι στην Ελλάδα, το ΙΝΣΕΤΕ καταγράφει τι συνέβη και στις επιμέρους γεωγραφικές ενότητες πάντα για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου του 2024.

Συγκεκριμένα, αύξηση κατέγραψαν οι επιμέρους γεωγραφικές ενότητες την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου του 2024 με εξαίρεση τις Κυκλάδες. Ειδικότερα στην γεωγραφική ενότητα της Κρήτης, οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 957 χιλ. καταγράφοντας αύξηση 10,0%. Παράλληλα οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στα αεροδρόμια των Δωδεκανήσων ανήλθαν σε 763 χιλ. σημειώνοντας αύξηση 13,8%. Στην γεωγραφική ενότητα των Ιόνιων Νήσων ωστόσο καταγράφηκε αύξηση κατά 12,9% . Αντίθετα, στις Κυκλάδες σημειώθηκαν 158 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση 3,1%.

Άνοδο 13,35% σημείωσαν οι οδικές αφίξεις την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2024

Σε ό,τι αφορά τέλος τις οδικές αφίξεις, την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2024 καταγράφηκαν 2,5 εκατ. διεθνείς οδικές αφίξεις, έναντι 2,2 εκατ. της περιόδου Ιανουαρίου-Μαΐου 2023, παρουσιάζοντας αύξηση κατά +13,3%. Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2024, οι αφίξεις από την από την Αλβανία μειώθηκαν κατά 6,7% και διαμορφώθηκαν σε 562 χιλ. Αντίθετα, η αύξηση από την Βουλγαρία ανέρχεται σε 20,6% με 797 χιλ. αφίξεις και από την Τουρκία σε αύξηση 47,0% με τις οδικές αφίξεις να διαμορφώνονται σε 419 χιλ. Τέλος, η αύξηση από την Βόρεια Μακεδονία ανήλθε σε 9,7% με τις οδικές αφίξεις να διαμορφώνονται σε 748 χιλιάδες.

