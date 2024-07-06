Σε αχαρτογράφητα νερά εισήλθαν οι αγορές στο δεύτερο εξάμηνο του 2024. Η νέα χρονιά ξεκίνησε με ενσωματωμένη την προσδοκία μία ταχείας μείωσης των επιτοκίων, η οποία εμφανίζεται να καθυστερεί.

Στις αρχές του 2024 οι αγορές ανέμεναν τουλάχιστον έξι μειώσεις των επιτοκίων της Fed κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας η καθεμία. Έκτοτε η τιμολόγηση της αγοράς έχει προσαρμοστεί ώστε να αναμένει δύο μειώσεις, μία τον Σεπτέμβριο και άλλη μία πριν από το τέλος του έτους. Ωστόσο, τα μέλη της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς για τη διαμόρφωση των επιτοκίων στη συνεδρίαση του Ιουνίου ανέφεραν μόνο μία.

Την ίδια ώρα η πολιτική αβεβαιότητα βρίσκεται στο προσκήνιο, με τις γαλλικές εκλογές, με τους περισσότερους αναλυτές να εκτιμούν ότι η μεταβλητότητα των αγορών μετοχών θα αυξηθεί, καθώς οι ΗΠΑ πλησιάζουν στις προεδρικές εκλογές τον Νοέμβριο.

Μια νίκη Τραμπ ή αλλιώς το "Trump II", θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στην Ευρώπη παρά στις ΗΠΑ, εκτιμά η γερμανική τράπεζα Berenberg. Όπως και πριν, περισσότερος προστατευτισμός και ο κίνδυνος ενός εμπορικού πολέμου με τις ΗΠΑ θα έβλαπτε τις μικρότερες και πιο προσανατολισμένες στις εξαγωγές ευρωπαϊκές οικονομίες περισσότερο από τις ΗΠΑ.

Οι συγκεκριμένοι κίνδυνοι που θα μπορούσε να συνεπάγεται η νίκη Τραμπ για την Ευρώπη θα μπορούσαν να θολώσουν το επενδυτικό κλίμα προς την περιοχή ακόμη και μήνες πριν από τις εκλογές.

Καλοκαιρινές καταιγίδες στις αγορές βλέπουν η Goldman Sachs και η JP Morgan. Για τον κίνδυνο απογοητεύσεων στις αγορές προειδοποιεί η JP Morgan, καθώς όπως εξηγεί, σε αντίθεση με τις αρχές του έτους, όταν οι μετοχές ευνοούνταν από την οικονομική δραστηριότητα και την προσδοκία πολλαπλών μειώσεων επιτοκίων από τη Fed, τώρα, η σχέση ανάπτυξης/νομισματικής πολιτικής αναμένεται να επιδεινωθεί.

Το τέλος του πρώτου εξαμήνου σηματοδοτεί το τέλος ενός πολύ ισχυρού ράλι στα risk assets που ξεκίνησε τον περασμένο Οκτώβριο και οδήγησε τις παγκόσμιες μετοχές περίπου 30% υψηλότερα, σύμφωνα με την Goldman Sachs. Στο δεύτερο εξάμηνο οι κίνδυνοι για τους κατόχους μετοχών αυξάνονται. Οι αυξημένες αποτιμήσεις, η αυξημένη εστίαση στον πολιτικό κίνδυνο, η εξασθένιση της αισιοδοξίας για τα επιτόκια, η επιβράδυνση της δυναμικής της ανάπτυξης και η υπερβολική αισιοδοξία για την κερδοφορία των εισηγμένων, είναι μόνο μερικοί από αυτούς.

O κίνδυνος για μία νέα κρίση του ευρώ αυξάνεται, σύμφωνα με τον γνωστό αρθρογράφο του Reuters, Hugo Dixon, ο οποίος εστιάζει στα δημοσιονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν η γαλλική και η ιταλική οικονομία. Μία αδυναμία διόρθωσης των δημοσιονομικών ανισορροπιών θα δημιουργήσει πρόβλημα και στην Ευρωζώνη, όπως συνέβη την περασμένη 10ετία . Η Γαλλία και η Ιταλία είναι πολύ μεγαλύτερες οικονομίες από την Ελλάδα και τα άλλα μέλη της ευρωζώνης που βρέθηκαν στο επίκεντρο της τελευταίας κρίσης.

Χρηματιστήριο Αθηνών - Ελληνικά ομόλογα

Επίπεδα άνω των 1.500 μονάδων για τον Γενικό Δείκτη "βλέπει" η Εθνική Χρηματιστηριακή.

Η χρηματιστηριακή αναφέρεται στην πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα, σε αντίθεση με πολλές ευρωπαϊκές χώρες μετά τις πρόσφατες ευρωπαϊκές εκλογές, το υποστηρικτικό μακροοικονομικό σκηνικό (αύξηση ΑΕΠ >2,0%, πολύ υψηλότερα από τους μέσους όρους της ΕΕ), την επιστροφή της εμπιστοσύνης των επενδυτών και την αυξημένη ρευστότητα, ελκυστικές αποτιμήσεις και τα ισχυρά εταιρικά κέρδη.

Τα δεδομένα αυτά, σύμφωνα με την Εθνική Χρηματιστηριακή, μπορούν να αντισταθμίσουν τυχόν πιέσεις από το εξωτερικό.

Οι κορυφαίες επιλογές της Εθνικής Χρηματιστηριακής για το δεύτερο εξάμηνο είναι η Metlen και η Cenergy, που προσφέρουν την καλύτερη έκθεση στον τομέα της ενεργειακής μετάβασης, η Titan, που έχει αναδυθεί ισχυρότερη από την εποχή της πανδημίας, η Aegean, τα θεμελιώδη της οποίας διασφαλίζουν ελκυστική μερισματική απόδοση, και η Τράπεζα Πειραιώς, που παραμένει αδικαιολόγητα υποτιμημένη σε σχέση με τις υπόλοιπες ελληνικές τράπεζες.

Η τιμή-στόχος για τη Metlen είναι στα 50 ευρώ (υψηλότερα 36% από τρέχοντα επίπεδα), για την Aegean διαμορφώνεται στα 19,2 ευρώ (περιθώριο ανόδου 61%), για τη Cenergy στα 11 ευρώ (περιθώριο ανόδου 11%), για την Titan στα 38,2 ευρώ ( περιθώριο ανόδου 32%) και για την Πειραιώς στα 5,3 ευρώ (περιθώριο ανόδου 45%).

Στην υποβάθμιση των ελληνικών μετοχών για το δεύτερο εξάμηνο προχώρησε η JP Morgan. Η υποβάθμιση έγινε από ...καραμπόλα

Η JP Morgan αναβάθμισε τη Νότια Αφρικής από σύσταση υποαπόδοσης σε αξιολόγηση υπεραπόδοσης και ισορρόπησε αυτή την αναβάθμιση μειώνοντας τη σύσταση για την Ελλάδα από σύσταση υπεραπόδοσης σε ουδέτερη και την αγορά της Πολωνίας από ουδέτερη σε υποαπόδοση έναντι των άλλων αγορών.

Εάν υπάρξει αναταραχή στην ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων, πόσο μπορεί να πλήξει και τα ελληνικά ομόλογα;

Είναι γεγονός ότι η ελληνική οικονομία σήμερα είναι οχυρωμένη , είναι σε επενδυτική βαθμίδα και με καλή δημοσιονομική εικόνα. Σήμερα το έλλειμμα της γαλλικής κυβέρνησης είναι ήδη γύρω στο 5% του ΑΕΠ και για εμάς είναι περίπου στο 1% για φέτος. Το μόνο που μπορεί να κάνει η ελληνική κυβέρνηση είναι να θωρακίσει την αγορά, συνεχίζοντας τη δημοσιονομική σταθερότητα. Να επισημάνουμε ότι η ΕΚΤ έχει γραμμή άμυνας σε περίπτωση αναταραχής στα ευρωπαϊκά ομόλογα. Μετά τη χρεοκοπία της Ελλάδας δημιουργήθηκε ένα νέο εργαλείο-«υπερόπλο», το Transmission Protection Instrument (TPI), με το οποίο μπορούν να πραγματοποιούνται αγορές στη δευτερογενή αγορά τίτλων από εκδότριες χώρες που αντιμετωπίζουν επιδείνωση των συνθηκών χρηματοδότησης

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

