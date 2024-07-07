Άνοιξαν στις 08:00 (τοπική ώρα· στις 09:00 ώρα Ελλάδας) στη μητροπολιτική Γάλλία τα εκλογικά τμήματα για τον δεύτερο γύρο των βουλευτικών εκλογών, αναμέτρηση που χαρακτηρίζεται ιστορική, στην οποία ενδέχεται να αναδειχθεί νικήτρια η άκρα δεξιά, ωστόσο επικρατεί αβεβαιότητα όσον αφορά το κατά πόσο θα μπορέσει να εξασφαλίσει απόλυτη πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση και κατά συνέπεια τη δυνατότητα να σχηματίσει την επόμενη κυβέρνηση της χώρας.

Οι Γάλλοι που έχουν δικαίωμα ψήφου μπορούν να το ασκήσουν ως τις 18:00 και ως τις 20:00 στα μεγάλα αστικά κέντρα (τοπικές ώρες· 19:00 και 21:00 αντίστοιχα ώρες Ελλάδας), κι αμέσως μετά αναμένεται να γίνουν γνωστά τα πρώτα αποτελέσματα. Η συμμετοχή αναμένεται και πάλι υψηλή, εκτιμάται πως θα κυμανθεί περί το ίδιο επίπεδο με τον πρώτο γύρο (66,7%).

Χθες ξεκίνησαν να ψηφίζουν οι Γάλλοι στα υπερπόντια εδάφη και την Αμερική, ενώ μπροστά στο ενδεχόμενο επεισοδίων απόψε το βράδυ, σε επιφυλακή θα τεθούν 30.000 αστυνομικοί, εκ των οποίων οι 5.000 στο Παρίσι.

Αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο να έχει η άκρα δεξιά είτε την σχετική είτε την απόλυτη κοινοβουλευτική πλειοψηφία βρίσκεται η Γαλλία, όπου διεξάγεται σήμερα ο δεύτερος γύρος των βουλευτικών εκλογών.

Από τον πρώτο γύρο, όπου ο Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν ήρθε πρώτος με 32%, έχουν ήδη εκλέγει 76 βουλευτές, (στους 577 συνολικά) οι οποίοι στην (μονοεδρική) εκλογική τους περιφέρεια έλαβαν πάνω από το 51% των ψήφων, ενώ στις υπόλοιπες περιφέρειες προκρίθηκαν για να αναμετρηθούν στον δεύτερο γύρο οι δύο πρώτοι της κάθε εκλογικής περιφέρειας καθώς και οι υποψήφιοι που έλαβαν πάνω από το 12,5% των ψήφων. Ωστόσο μετά την απόφαση των παρατάξεων του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και της αριστεράς να αποσύρουν στις αρχές της εβδομάδας από την αναμέτρηση τους υποψήφιούς τους που δεν είχαν σημαντικές πιθανότητες να εκλεγούν, στην μεγάλη πλειονότητα των εκλογικών περιφερειών θα αναμετρηθούν σήμερα δύο υποψήφιοι, όπου στις περισσότερες περιπτώσεις ο ένας θα είναι ακροδεξιός.

Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα να μειωθούν σημαντικά, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις (οι οποίες στην περίπτωση δεύτερου γύρου των γαλλικών βουλευτικών εκλογών είναι πάντα υψηλού κινδύνου) οι πιθανότητες να έχει στη νέα Εθνοσυνέλευση την απόλυτη πλειοψηφία το κόμμα της Μαρίν Λεπέν.

Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση της εταιρείας Ipsos που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Le Monde ο Εθνικός Συναγερμός και οι σύμμαχοι του θα μπορούσαν μετά τον δεύτερο γύρο να έχουν από 175 ως 205 έδρες, έναντι 89 που κέρδισαν το 2022. Το Νέο Λαϊκό Μέτωπο των κομμάτων της Αριστεράς και άλλοι αριστεροί υποψήφιοι θα μπορούσαν να συγκεντρώσουν από 145 ως 175 έδρες, έναντι 150 που είχαν, ενώ σοβαρή μείωση εδρών εμφανίζεται να έχει η παράταξη Μακρόν «Μαζί» η οποία από τις 245 έδρες που είχε το 2022 θα κυμανθεί ανάμεσα στις 118 και τις 148 έδρες. Τέλος το Ρεπουμπλικανικό κόμμα μαζί με άλλους δεξιούς υποψήφιους θα έχουν από 57 έως 67 έδρες.

Αν αυτές οι εκτιμήσεις επαληθευτούν τότε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν θα πρέπει να εκτιμήσει μετά τις εκλογές αν είναι εφικτός ο σχηματισμός κυβερνητικού σχήματος που δεν θα κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή να πέσει μετά από πρόταση μομφής υπέρ της οποίας θα ταχθεί η απόλυτη πλειοψηφία των μελών της Εθνοσυνέλευσης. Ανοιχτό είναι επίσης το ενδεχόμενο σχηματισμού «τεχνικής κυβέρνησης» για τουλάχιστον έναν χρόνο, λαμβανομένου υπόψη ότι ως το καλοκαίρι του 2025 δεν επιτρέπεται, με βάση το γαλλικό Σύνταγμα, η προκήρυξη από τον πρόεδρο Μακρόν νέων βουλευτικών εκλογών.

Οι Γάλλοι ξεκίνησαν να ψηφίζουν χθες Σάββατο στα υπερπόντια εδάφη και την Αμερική, δίνοντας το εναρκτήριο λάκτισμα για τον δεύτερο γύρο των ιστορικής σημασίας βουλευτικών εκλογών, όπου η ακροδεξιά θα μπορούσε να ανέλθει στην εξουσία.

Οι ψηφοφόροι του Αγίου Πέτρου και Μικελόν, του μικρού συμπλέγματος νησίδων στον βόρειο Ατλαντικό, ήταν οι πρώτοι που κλήθηκαν να προσέλθουν στις κάλπες σήμερα από τις 13.00 ώρα Ελλάδας. Ακολουθούν η Γουιάνα, οι Αντίλλες, οι Γάλλοι που ζουν στην αμερικανική ήπειρο και η Πολυνησία, κατόπιν η Νέα Καληδονία το βράδυ. Οι Γάλλοι πολίτες που ζουν στη μητρόπολη και σε άλλα υπερπόντια εδάφη θα ψηφίσουν αύριο.

Σε εθνικό επίπεδο, σπάνια βουλευτικές εκλογές έχουν προκαλέσει τόσο μεγάλα πάθη, τα οποία πυροδότησαν το άγχος από τη μία και η ελπίδα από την άλλη εκείνων που ψηφίζοντας το κόμμα της Μαρίν Λεπέν Εθνικό Συναγερμό θέλουν να δώσουν στην ακροδεξιά την ευκαιρία να κυβερνήσει.

Μια ακροδεξιά κυβέρνηση στη Γαλλία θα ήταν μια πρώτη από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Στην Εθνοσυνέλευση που θα προκύψει από τις αυριανές κάλπες, ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός (RN) και οι σύμμαχοί τoυ δεν συγκεντρώνουν αυτοδυναμία, βάσει των τελευταίων δημοσκοπήσεων. Μάλιστα, υπολείπονται αρκετά από αυτή, εξασφαλίζοντας 170 έως 210 έδρες, με την απόλυτη πλειοψηφία να ορίζεται στους 289 βουλευτές. Σύμφωνα με τις έρευνες, ακολουθούν σε κοντινή απόσταση η συμμαχία Νέο Λαϊκό Μέτωπο NFP (155 έως 185 έδρες) και κατόπιν η συμμαχία του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν (95 έως 125 έδρες).

Τις ώρες που ακολούθησαν τον πρώτο γύρο, περισσότεροι από 200 υποψήφιοι της αριστεράς και του κέντρου αποσύρθηκαν. Και το ερώτημα που καλούνται οι Γάλλοι ψηφοφόροι να απαντήσουν είναι εάν τελικά λειτουργήσει το «δημοκρατικό μέτωπο» που δημιουργήθηκε ενάντια στην ακροδεξιά.

Το τέλος της προεκλογικής εκστρατείας, σε ένα άκρως τεταμένο κλίμα, σηματοδοτήθηκε από επιθέσεις και βιαιοπραγίες εναντίον υποψηφίων ή ακτιβιστών. Μπροστά στο ενδεχόμενο επεισοδίων. Μπροστά στο ενδεχόμενο επεισοδίων σήμερα το βράδυ, 30.000 αστυνομικοί θα αναπτυχθούν, εκ των οποίων 5.000 στο Παρίσι.

Ο Ζορντάν Μπαρντελά και τα «απολωλότα πρόβατα»: Φιλορώσοι, αντισημίτες, νοσταλγοί των Ναζί

Μεσάνυχτα προχθες Παρασκευή, έληξε η προεκλογική εκστρατεία-εξπρές της μίας εβδομάδας για τον δεύτερο γύρο των βουλευτικών εκλογών, αφήνοντας πίσω της ένα πλατύ φάσμα εμπειριών με εντάσεις, βία και ανασφάλεια. Με πίκρα επίσης για τους σχεδόν 200 υποψήφιους στη Γαλλία, οι οποίοι αποσύρθηκαν για τη δημιουργία «φράγματος στην Ακροδεξιά». Πίκρα και για τους εκλογείς τους, που δεν ξέρουν πια τι να ψηφίσουν.



Την ένταση της βίας έζησαν όσοι με το σούρουπο έβγαιναν να κολλήσουν αφίσες. Ανάμεσα στα θύματα και η κυβερνητική εκπρόσωπος Πρίσκα Τεβενό. Δύο μέλη από το επιτελείο της κατέληξαν στο νοσοκομείο.



Η παραπληροφόρηση σε αυτή την προεκλογική περίοδο ήταν επίσης μαζική, με ξένες παρεμβολές, με τη δημιουργία ψεύτικων ιστοσελίδων, όπως οι υποτιθέμενες ιστοσελίδες από το επιτελείο Μακρόν και κυρίως με ψεύτικες υποσχέσεις, όπως για παράδειγμα τα 100 ευρώ για όποιον θα ψήφιζε το κόμμα του. Αλλά και η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για τη δημιουργία σοκαριστικών εικόνων περί ανεξέλεγκτης μετανάστευσης αποτέλεσε ένα νέο στοιχείο.

Πούτιν, αντισημίτες, νοσταλγοί των Ναζί

Μελέτη του κέντρου Ερευνών CNRS (Εθνικό Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών) δημοσίευσε στοιχεία για την εκ νέου ανησυχητική διείσδυση φιλορωσικών δικτύων, όπως είχε ξανασυμβεί και στο παρελθόν. Για την έκθεση μελετήθηκαν εκατομμύρια αναρτήσεων στο διαδίκτυο και στα κοινωνικά δίκτυα.



Σύμφωνα με τον συντάκτη της έκθεσης, Νταβίντ Σαβαλαριάς, το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η Μόσχα είναι η «πηγή των προσπαθειών αποσταθεροποίησης των εκλογών». Κάνει λόγο επίσης για «σύγκλιση συμφερόντων μεταξύ του καθεστώτος Πούτιν και της γαλλικής ακροδεξιάς». Πρόκειται για μια «στρατηγική χαμηλού θορύβου» για την αποσταθεροποίηση της γαλλικής κοινωνίας, υπογραμμίζει.



Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τα «απολωλότα πρόβατα» του Ζορντάν Μπαρντελά, τους υποψηφίους με δηλώσεις ρατσιστικές, αντισημιτικές, συνωμοσιολογικές, που παγώνουν το αίμα των δημοκρατικών. Ο Μπαρντελά τους απέρριψε μεν ξεκάθαρα, χαρακτηρίζοντάς τους «απολωλότα πρόβατα» (brebis galeuses). Στις μνήμες όμως πολλών είναι δύσκολο να σβήσουν τα λόγια ή ακόμη η διάσημη πλέον εικόνα της ξανθιάς υποψήφιας του Καλβαντός με το ναζιστικό πηλήκιο.

Τι θα σημαίνει για την εξωτερική πολιτική της Γαλλίας αν κερδίσει η Λεπέν στις εκλογές - Οι ανησυχίες της ΕΕ

Tην ανησυχία που επικρατεί μεταξύ υπαλλήλων και διπλωματών στους «διαδρόμους των θεσμικών οργάνων της ΕΕ» στις Βρυξέλλες για τον δεύτερο γύρο των γαλλικών βουλευτικών εκλογών, όπου γίνεται λόγος για επικείμενο «χάος», με προφανή κίνδυνο μπλοκαρίσματος της ΕΕ και «απώλεια επιρροής» για το Παρίσι, επισημαίνουν δημοσιεύματα στον γαλλικό Τύπο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Figaro, η προοπτική μιας ακροδεξιάς κυβέρνησης της Λεπέν τους ενοχλεί περισσότερο από μια αριστερή κυβέρνηση, καθώς η πρώτη θα είναι μια επικίνδυνη υποθήκη για τη στήριξη της Ουκρανίας, θα οδηγήσει σε συγκρούσεις για το χρέος και το μελλοντικό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό ή ακόμη για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων.

Ωστόσο, συνεχίζει η εφημερίδα, το περιβάλλον του Σαρλ Μισέλ, απερχόμενου Προέδρου του Συμβουλίου, καθησυχάζει ότι «οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν θα πάψουν να ισχύουν από τη μια μέρα στην άλλη», ενώ στο ίδιο μήκος κύματος ο Νικολά Βερόν του Ινστιτούτου Bruegel, απαριθμεί τους πολυάριθμους περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των αγορών, που θα εμποδίσουν το ακροδεξιό κόμμα της Μαρί Λεπέν να εφαρμόσει τις προεκλογικές του δεσμεύσεις. Υπενθυμίζοντας τις «υποσχέσεις που έδωσε στους αγρότες», ο Βερόν εκτιμά ότι θα είναι δύσκολο να περικοπεί η γαλλική συνεισφορά στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, απαιτώντας παράλληλα μια ισχυρή κοινή αγροτική πολιτική.

Για « μεγάλη ζάλη» που έχει κυριεύσει το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών κάνει εξάλλου λόγο δημοσίευμα στην εφημερίδα Liberation καθώς, όπως σημειώνεται, υπάρχει αναστάτωση σε πολυάριθμους διπλωμάτες με διπλή ιθαγένεια, οι οποίοι από τις δηλώσεις του επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος της Λεπεν, του Ζορντάν Μπαρντελά καταλαβαίνουν, ότι δεν θα έχουν πρόσβαση σε θέσεις ευθύνης, που θεωρούνται πολύ «ευαίσθητες».

Υπενθυμίζοντας την ύπαρξη συναίνεσης σε σημαντικά ζητήματα σε προηγούμενες «συγκατοικήσεις», η εφημερίδα τονίζει ότι στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για κάτι εντελώς διαφορετικό: «Ο αποκλειστικός τομέας του προέδρου, που μερικές φορές παρερμηνεύεται, δεν κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα. Προφανώς θα αμφισβητηθεί. Όσον αφορά την Ουκρανία, τη σχέση με τη Ρωσία, τη Μέση Ανατολή, το ΝΑΤΟ, όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, αλλά ειδικά την Ευρώπη, οι απόψεις είναι αντίθετες. Αν υπάρξει συγκατοίκηση, αναπόφευκτα θα είναι συγκρουσιακή. Αυτό θα οδηγήσει σε αποδυνάμωση και στη συνέχεια σε διαγραφή της γαλλικής διπλωματίας», αναφέρει στην εφημερίδα Γάλλος διπλωμάτης.

Πέραν των ανωτέρω, θα μπορούσαν να προκύψουν και άλλα σημεία αντιπαράθεσης, όπως ως προς τον διορισμό των πρέσβεων, οι οποίοι, όπως επισημαίνει η εφημερίδα, «διορίζονται από τον αρχηγό του κράτους, αλλά έπειτα από σύσταση του Υπουργού Εξωτερικών».

Κάτω από διπλή πίεση για συγκράτηση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και του υψηλού χρέους της θα βρεθεί η Γαλλία μετά τις εκλογές

Κάτω από διπλή πίεση για συγκράτηση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και του υψηλού χρέους της θα βρεθεί η Γαλλία μετά τον δεύτερο γύρο των βουλευτικών εκλογών, ανεξάρτητα από το ποια κυβέρνηση θα σχηματιστεί.

Από τη μία πλευρά θα υπάρχει πίεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την οποία θα πρέπει η νέα κυβέρνηση να διαπραγματευτεί ένα πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής που θα μειώνει σταδιακά το έλλειμμα κάτω από το 3% του ΑΕΠ από 5,5% που ήταν πέρυσι και θα θέτει σε πτωτική τροχιά το χρέος, το οποίο κινείται πάνω από το 112% του ΑΕΠ.

Το νέο πρόγραμμα θα διαμορφωθεί με βάση τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ, οι οποίοι προβλέπουν την θέσπιση ενός πλαφόν στις δημόσιες δαπάνες. Η Γαλλία έχει τεθεί από την Κομισιόν σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος και σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία για το πρόγραμμα, ή αν αυτό δεν εφαρμοστεί, θα διατρέχει τον κίνδυνο κυρώσεων.

Από την άλλη πλευρά, θα έχει να αντιμετωπίσει τις αγορές, οι οποίες είναι κατά κανόνα ο πιο σκληρός κριτής της δημοσιονομικής πολιτικής των χωρών. Οι αγορές έδειξαν τις διαθέσεις τους αμέσως μετά την προκήρυξη των πρόωρων εκλογών από τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, καθώς ανησυχούν για δημοσιονομικό εκτροχιασμό μετά τις εκλογές.

Το spread των γαλλικών 10ετών κρατικών ομολόγων, δηλαδή η διαφορά της απόδοσής τους σε σχέση με αυτή των αντίστοιχων γερμανικών τίτλων, αυξήθηκε πάνω από τις 80 μονάδες βάσης την περασμένη εβδομάδα, στο υψηλότερο επίπεδο από την κρίση χρέους στην Ευρωζώνη το 2012. Μετά το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου των εκλογών την περασμένη Κυριακή, το spread μειώθηκε κάτω από τις 70 μονάδες βάσης, αλλά είναι υψηλότερο από τις 50 μ.β. που ανερχόταν πριν την προκήρυξη των εκλογών. Η υποχώρησή του οφείλεται στο ότι ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός, το κόμμα της Μαρίν Λεπέν, ήρθε πρώτο με ποσοστό 33%, χαμηλότερο όμως απ' ό,τι έδειχναν οι δημοσκοπήσεις, ενώ δημιουργήθηκε και ένα μπλοκ από τα υπόλοιπα κόμματα στον δεύτερο γύρο των εκλογών.

Σύμφωνα με έρευνα του Bloomberg, οι επενδυτές θεωρούν ότι είναι πολύ δύσκολο ή απίθανο να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική πλειοψηφία η Λεπέν στον δεύτερο γύρο, να κερδίσει δηλαδή τουλάχιστον 289 από τις 577 έδρες της γαλλικής Βουλής.

Το πρόβλημα, ωστόσο, είναι ότι και το εναλλακτικό σενάριο θα είναι ένα δύσκολο σενάριο που μπορεί να οδηγήσει σε πολιτικό αδιέξοδο. Και αυτό, επειδή τα άλλα κόμματα - του Μακρόν και των κεντρώων συμμάχων του αφενός και των αριστερών κομμάτων που συγκρότησαν το Νέο Εθνικό Μέτωπο - έχουν μεγάλες διαφορές στα προγράμματά τους.

Επομένως, με δεδομένο ότι δεν είναι δυνατόν, με βάση το σύνταγμα, να προκηρυχθούν νέες βουλευτικές εκλογές για ένα χρόνο, η όποια κυβέρνηση σχηματισθεί από το αντί - Λεπέν μέτωπο θα βασίζεται σε έναν ελάχιστο κοινό παρονομαστή. Αυτό παραδέχθηκε και ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, ο σοσιαλιστής Φρανσουά Ολάντ, ο οποίος δήλωσε έτοιμος να αναλάβει επικεφαλής σε μία τέτοια κυβέρνηση.

Για τους επενδυτές μία τέτοια κυβέρνηση από το αντι- Λεπέν μέτωπο θα ήταν προτιμότερη από μία αυτοδύναμη ακροδεξιά ή αριστερή κυβέρνηση. Το αν θα μπορέσει, όμως, αυτή να ακολουθήσει μία στοιχειώδη δημοσιονομική προσαρμογή μένει να φανεί.

Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Scope Ratings εκτίμησε ότι, είτε με αυτοδυναμία της Λεπέν είτε με μία Βουλή χωρίς αυτοδυναμία, θα καθυστερήσουν οι αναπτυξιακές και δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η Γαλλία, με αποτέλεσμα να υπάρξει πίεση για υποβάθμιση του αξιόχρεου της.

Ο Scope θεωρεί ότι είναι πλέον εκτός πραγματικότητας το πρόγραμμα της απερχόμενης κυβέρνησης για μείωση του ελλείμματος κάτω από το 3% του ΑΕΠ το 2027.

Θεωρεί επίσης ότι οι πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά το εύρος και την πορεία της μεταρρυθμιστικής ατζέντας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων της προόδου για την εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς, την Ένωση Κεφαλαιαγορών και το μέγεθος και των προτεραιοτήτων του επόμενου προϋπολογισμού της ΕΕ. Επιπλέον, είναι πιθανόν να δοκιμαστεί και η αξιοπιστία του νέου συμφώνου σταθερότητας και Ανάπτυξης της ΕΕ.

