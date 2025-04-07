Τα ζητήματα που απασχόλησαν το κυβερνητικό συμβούλιο οικονομικής πολιτικής, κλήθηκε να σχολιάσει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερρακάκης στον ΣΚΑΪ 100,3 ο οποίος μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι αυτό που συζητήθηκε ήταν η οικονομία σε γενικό πλαίσιο και όχι αποκλειστικά, οι δασμοί.

Όπως είπε ο υπουργός, στο κυβερνητικό συμβούλιο τέθηκε το ζήτημα της ανάπτυξης, η έκθεση Ντράγκι και πώς θα ξεπεραστούν τα εμπόδια μέσα στην ΕΕ, που μοιάζουν με δασμούς.

«Υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο αφαίρεσης των εμποδίων και θα το ανακοινώσουμε επόμενο διάστημα», τόνισε ο κ. Πιερρακάκης προσθέτοντας ότι σε πρώτο επίπεδο η έκθεση της Ελλάδας στους δασμούς είναι περιορισμένη, καθώς εξάγουμε το 4,9% των προϊόντων στις ΗΠΑ, μόλις το 1% του ΑΕΠ.

«Αυτό που μας απασχολεί είναι αν υπάρξει ύφεση στις οικονομίες που αλληλεπιδρούμε», τόνισε και υπογράμμισε παράλληλα ότι αυτό που αναμένει η Ελλάδα είναι η ευρωπαϊκή απάντηση. «Θέλει σκέψη αν θα απαντήσεις στους δασμούς με δασμούς», είπε χαρακτηριστικά συμπληρώνοντας ωστόσο ότι η χώρα «θα συνταχθεί με τις όποιες ευρωπαϊκές αποφάσεις».

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας ανέφερε ακόμα ότι θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του Ecofin όπου θα τεθεί εξαίρεση από τους δασμούς των προϊόντων που παράγουμε.

«Θα διαφυλάξουμε το εθνικό μας συμφέρον σε όλες τις διαπραγματεύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την απάντηση στους αμερικανικούς δασμούς», ανέφερε σημειώνοντας παράλληλα ότι η Ελλάδα θα αναζητήσει τρόπους για να ανοίξει τους ορίζοντές και σε άλλες αγορές, όπως η Ινδία.

Για 13ο και 14ο μισθό

Ο κ. Πιερρακάκης απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού καθώς και της 13ης και 14ης σύνταξης λέγοντας πως η εποχή του «δώστα όλα» έχει τελειώσει ενώ για την επέκταση των αυξήσεων πέρα από τους στρατιωτικούς στα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας παρέπεμψε σε ανακοινώσεις του πρωθυπουργού εν όψει ΔΕΘ.



Διευκρίνισε τέλος, ότιεκτός του δημοσίου παραιτούνται από τα ένδικα μέσα για τις αποζημιώσεις σε Μάτι και Μάνδρα και οι δήμοι καθώς θα υπάρξει σχετική ρύθμιση.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.