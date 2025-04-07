Οι απειλές και οι πιέσεις δεν είναι ο σωστός τρόπος για να διαπραγματευτείς με την Κίνα, δήλωσε εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών τη Δευτέρα, αφού περιέγραψε τους «αμοιβαίους δασμούς» του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ως εκφοβισμό.

«Πρόκειται για μια κλασική περίπτωση μονομέρειας, προστατευτισμού και οικονομικού εκφοβισμού», τόνισε σε τακτική συνέντευξη Τύπου ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Λιν Ζιάν, προσθέτοντας ότι οι αμερικανικοί δασμοί στο όνομα της αμοιβαιότητας εξυπηρετούν μόνο το δικό τους συμφέρον σε βάρος άλλων χωρών.

«Η κατάχρηση των δασμών από τις Ηνωμένες Πολιτείες ισοδυναμεί με τη στέρηση των χωρών, ιδιαίτερα εκείνων του Παγκόσμιου Νότου, από το δικαίωμά τους στην ανάπτυξη», είπε ο Λιν, αναφέροντας το διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ των πλουσίων και των φτωχών σε κάθε χώρα και των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών που υφίστανται μεγαλύτερο αντίκτυπο.

«Όλες οι χώρες θα πρέπει να υποστηρίξουν τη διαβούλευση, την κοινή οικοδόμηση και την κοινή χρήση και την «γνήσια πολυμερή προσέγγιση», είπε.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ εισήγαγε επιπλέον δασμούς 34% στα κινεζικά προϊόντα ως μέρος των υψηλών εισφορών που επιβλήθηκαν στους περισσότερους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, ανεβάζοντας τους συνολικούς δασμούς στην Κίνα φέτος στο 54%. Η Κίνα ανταπέδωσε με μια σειρά από αντίμετρα.

