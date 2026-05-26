Ebury: Νομίσματα σε στάση αναμονής, καθώς μια ειρηνευτική συμφωνία δείχνει κοντά

Του Enrique Diaz-Alvarez, Chief Economist στην εταιρεία διεθνών πληρωμών Ebury

Παρότι πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ σημειώνουν πρόοδο, το δολάριο ΗΠΑ διατηρεί τα κέρδη του ως ασφαλές καταφύγιο, ενώ τα ευρωπαϊκά νομίσματα δείχνουν να δυσκολεύονται να αξιοποιήσουν τη θετική επενδυτική διάθεση. Τα G10 νομίσματα κινήθηκαν όλα σε πολύ στενό εύρος την περασμένη εβδομάδα, κλείνοντας όχι μακριά από τα επίπεδα στα οποία ξεκίνησαν. Οι τιμές του πετρελαίου φαίνεται να αποτυπώνουν τις προοπτικές ειρήνης, υποχωρώντας σημαντικά, κάτι που στηρίζει τα νομίσματα αναδυόμενων χωρών που εισάγουν πετρέλαιο, όπως η Νότια Αφρική και οι χώρες του Ειρηνικού. Την ίδια στιγμή, οι αμερικανικές μετοχές συνεχίζουν να καταγράφουν το ένα ιστορικό υψηλό μετά το άλλο, ενώ ο υπόλοιπος κόσμος υπολείπεται κάπως.

Αυτή την εβδομάδα τα στοιχεία είναι σχετικά περιορισμένα, αν και δύο εκθέσεις για τον πληθωρισμό έχουν μεγαλύτερη σημασία από ό,τι συνήθως: η έκθεση για τον πληθωρισμό προσωπικών καταναλωτικών δαπανών στις ΗΠΑ θα ανακοινωθεί την Τετάρτη και οι έρευνες της ΕΚΤ για τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό την Παρασκευή. Δεδομένης της φτωχής ειδησεογραφίας σε οικονομικό και νομισματικό επίπεδο, αναμένουμε ότι οι εξελίξεις γύρω από τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν θα κυριαρχήσουν στις αγορές. Ειδικότερα, θα παρακολουθήσουμε αν το ευρώ μπορεί να βελτιώσει τη μέχρι στιγμής αναιμική του αντίδραση στα θετικά νέα για την ειρήνη.

Στερλίνα

Οι δείκτες για την αγορά εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο έδωσαν μικτά έως αδύναμα μηνύματα την περασμένη εβδομάδα. Τον Μάρτιο, οι αυξήσεις μισθών επιβραδύνθηκαν, η ανεργία αυξήθηκε οριακά και το πιο έγκυρο στοιχείο για τους μισθωτούς εργαζόμενους του Απριλίου έδειξε αισθητή υποχώρηση, αν και ο μέσος όρος τριμηνίας παρέμεινε αισθητά καλύτερος. Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο την περασμένη εβδομάδα διαμορφώθηκαν χαμηλότερα των προσδοκιών, ένδειξη ότι οι πληθωριστικές πιέσεις δεν έχουν ακόμη περάσει από το ενεργειακό τομέα στην υπόλοιπη οικονομία. Πολύ πιο ανησυχητική ήταν η απροσδόκητη βουτιά του πρόδρομου δείκτη PMI για την επιχειρηματική δραστηριότητα τον Μάιο, ως καθυστερημένη ένδειξη ότι η εκτίναξη των τιμών της ενέργειας επηρεάζει την επιχειρηματική εμπιστοσύνη. Συνολικά, επρόκειτο για μια μάλλον αδύναμη δέσμη οικονομικών στοιχείων από το Ηνωμένο Βασίλειο και προκαλεί έκπληξη το ότι η στερλίνα κρατήθηκε τόσο καλά.

Ευρώ

Οι ανησυχίες για στασιμοπληθωρισμό στην Ευρωζώνη αυξήθηκαν την περασμένη εβδομάδα, αφού οι δείκτες PMI για την επιχειρηματική δραστηριότητα τον Μάιο έδειξαν νέα σημαντική υποχώρηση, εισχωρώντας βαθύτερα σε τροχιά συρρίκνωσης. Εξακολουθούμε να ενσωματώνουμε στις εκτιμήσεις μας δύο αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ το 2026, αλλά η εικόνα πέρα από αυτό παραμένει θολή, καθώς εξακολουθούμε να έχουμε περιορισμένη πληροφόρηση για το εύρος με το οποίο οι αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας περνούν στην υπόλοιπη οικονομία. Ωστόσο, σημειώνουμε ότι το χάσμα με τα επιτόκια στις δύο πλευρές του Ατλαντικού έχει πάψει να περιορίζεται και μάλιστα πλέον κινείται προς σχετικά υψηλότερα επιτόκια στις ΗΠΑ, κάτι που ίσως εξηγεί τη δυσκολία του κοινού νομίσματος να ενισχυθεί παρά το αισιόδοξο κλίμα στις αγορές.

Δολάριο ΗΠΑ

Σε αντίθεση με τους δείκτες ανάπτυξης που εξασθενούν στις ευρωπαϊκές οικονομίες, η αμερικανική οικονομία φαίνεται σε μεγάλο βαθμό να αγνοεί την εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου και να συνεχίζει δυναμικά. Οι δείκτες PMI για την επιχειρηματική δραστηριότητα τον Μάιο παρέμειναν ισχυροί. Τα στοιχεία υψηλής συχνότητας για την αγορά εργασίας εξακολουθούν να δείχνουν ανθεκτικότητα. Επιπλέον, οι πληθωριστικές προσδοκίες κινούνται καθαρά υψηλότερα. Όλα αυτά δυσχεραίνουν σημαντικά την αρχική αποστολή του Kevin Warsh να περάσει μειώσεις επιτοκίων από την FOMC, και οι αγορές αρχίζουν να προεξοφλούν ως πιθανότερη μια αύξηση παρά μια μείωση στην επόμενη κίνηση της Fed. Η υπεραπόδοση της οικονομίας και η στήριξη από τα επιτόκια κρατούν υπό έλεγχο το κύμα ρευστοποιήσεων στο δολάριο που θα αναμέναμε υπό άλλες συνθήκες, δεδομένων των θετικών ειδήσεων για τον πόλεμο με το Ιράν.



Πηγή: skai.gr

