Του Enrique Diaz-Alvarez*

Τα ισχυρά στοιχεία για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ διέψευσαν το αφήγημα της επιβράδυνσης και ουσιαστικά εξάλειψαν κάθε πιθανότητα για μείωση επιτοκίων από τη Fed τον Ιούλιο. Το δολάριο επωφελήθηκε από την άνοδο των βραχυπρόθεσμων αποδόσεων και κατάφερε να καταλήξει κοντά στη μέση της κατάταξης των κύριων νομισμάτων (G10) για την εβδομάδα.

Η κινητικότητα στις τιμές δείχνει πως τα τρέχοντα επίπεδα εμπεριέχουν ήδη πολλές αρνητικές ειδήσεις για το δολάριο, το οποίο είχε το χειρότερο πρώτο εξάμηνο έτους από τότε που ο Νίξον αποσύνδεσε το νόμισμα από τον κανόνα του χρυσού το 1973. Αξιοσημείωτα υποχώρησε και η στερλίνα, η οποία επλήγη – όπως και τα κρατικά ομόλογα του Ηνωμένου Βασιλείου από ανησυχίες για τα δημόσια οικονομικά, σε μια υπενθύμιση του επεισοδίου με την Λιζ Τρας.

Η απουσία σημαντικών οικονομικών ανακοινώσεων από τις βασικές οικονομίες σημαίνει ότι οι ειδήσεις για την πολιτική και τους δασμούς θα βρεθούν και πάλι στο επίκεντρο. Οι τελευταίοι ειδικότερα, αναμένεται να καθορίσουν την πορεία των αγορών, καθώς την Τρίτη λήγει η τρίμηνη αναστολή των αρχικών δασμών που είχε ανακοινώσει ο Τραμπ.

Προς το παρόν, οι αγορές αντιμετωπίζουν αυτόν τον κίνδυνο ψύχραιμα, θεωρώντας είτε ότι θα υπάρξουν συμφωνίες την τελευταία στιγμή είτε ότι θα δοθεί νέα παράταση, όπως έχει αφήσει να εννοηθεί η Υπουργός Οικονομικών, Bessent. Παράλληλα, θα παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στις αγορές ομολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς φαίνεται να λειτουργούν προειδοποιητικά ως "καναρίνι στο ανθρακωρυχείο" όσον αφορά την αυξανόμενη μη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών σε ολόκληρο τον ανεπτυγμένο κόσμο.

Στερλίνα

Οι αγορές ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για την εμφανή αδυναμία του Ηνωμένου Βασιλείου να προχωρήσει ακόμη και σε ήπιες περικοπές δαπανών. Βουλευτές των Εργατικών εξεγέρθηκαν ενάντια στις προτεινόμενες περικοπές κοινωνικών παροχών της κυβέρνησής τους, ενώ η έντονη αντίδραση των αγορών στα μακροπρόθεσμα ομόλογα αποτέλεσε ένα δεύτερο ηχηρό χτύπημα για τον Στάρμερ. Αυτό σημαίνει πως πιθανότατα έρχονται νέες φορολογικές αυξήσεις, τη στιγμή που η αγορά εργασίας παρουσιάζει αισθητή επιβράδυνση. Από την άλλη, η στερλίνα έχει επίσης υποχωρήσει σημαντικά έναντι του ευρώ, υποδηλώνοντας κατά την άποψή μας ότι το νόμισμα πλησιάζει επίπεδα δίκαιης αποτίμησης. Τα μακροοικονομικά στοιχεία του Μαΐου (ΑΕΠ, βιομηχανική παραγωγή, κατασκευές, εμπορικό ισοζύγιο) πιθανότατα θα έχουν περιορισμένο αντίκτυπο λόγω των καθυστερήσεων.

Ευρώ

Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη συνεχίζει τη σταδιακή του αποκλιμάκωση προς τον στόχο της ΕΚΤ, ο οποίος πλέον είναι αρκετά κοντά. Οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό μειώνονται επίσης, γεγονός που σημαίνει ότι υπάρχει περιορισμένο περιθώριο για την ΕΚΤ να μειώσει περαιτέρω τα επιτόκια – πιθανότατα όχι πάνω από μία ακόμη μείωση, καθώς το επίπεδο του 2% θεωρείται ήδη αρκετά ενθαρρυντικό. Καθώς ολοκληρώνεται ο κύκλος μείωσης επιτοκίων, βασικός παράγοντας για την πορεία του ευρώ θα είναι αφενός η διαφορά οικονομικής απόδοσης με τις ΗΠΑ και αφετέρου το τελικό πλαίσιο εμπορικών σχέσεων με τις ΗΠΑ. Αναμένουμε εξελίξεις στο δεύτερο μέτωπο αυτή την εβδομάδα, καθώς πλησιάζει η προθεσμία για τους δασμούς στις 9 Ιουλίου.

Δολάριο ΗΠΑ

Η οικονομία των ΗΠΑ συνεχίζει να επιδεικνύει εντυπωσιακή ανθεκτικότητα απέναντι στις αντιξοότητες που αντιμετωπίζει και στις απαισιόδοξες προβλέψεις. Η έκθεση για την απασχόληση του Ιουνίου διέλυσε κάθε ιδέα περί επιβράδυνσης της αγοράς εργασίας. Η σταθερή δημιουργία θέσεων εργασίας συνοδεύτηκε από μείωση της ανεργίας, ενώ οι αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας παραμένουν κοντά στα ιστορικά χαμηλά. Παρεμπιπτόντως, η έκθεση ενίσχυσε περαιτέρω τη στάση αναμονής του προέδρου της Fed, Πάουελ, και την απροθυμία του να προχωρήσει σε μείωση επιτοκίων, παρά την έντονη πίεση του Τραμπ. Η ψήφιση του προϋπολογισμού των Ρεπουμπλικανών, ο οποίος προβλέπει τεράστια δημοσιονομικά ελλείμματα για το άμεσο μέλλον, δεν φαίνεται να επηρέασε άμεσα τις αγορές. Όμως, όπως και στο Ηνωμένο Βασίλειο, αναμένουμε ότι οι αγορές ομολόγων και η προθυμία (ή η απροθυμία) τους να χρηματοδοτήσουν αυτά τα ελλείμματα θα αποτελέσουν ολοένα και πιο σημαντικό παράγοντα για τη χάραξη πολιτικής τους επόμενους μήνες αλλά και χρόνια.

*Chief Financial Risk Officer της εταιρείας διεθνών πληρωμών Ebury

