ΔΕΣΦΑ: Αυξημένη η ζήτηση φυσικού αερίου κατά το πρώτο εξάμηνο 2025

Σημαντική αύξηση τόσο της εγχώριας κατανάλωσης όσο και της συνολικής ζήτησης φυσικού αερίου (που περιλαμβάνει και τις εξαγωγές) κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 προκύπτει από τα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ.

Συγκεκριμένα η εγχώρια κατανάλωση φυσικού αερίου αυξήθηκε κατά 12,38% στις 34,59 TWh, έναντι 30,78 TWh την ίδια περίοδο του 2024, ενώ η συνολική ζήτηση μαζί με τις εξαγωγές, ανήλθε σε 37,45 TWh, αυξημένη κατά 19.96 % σε σχέση με 31,22 TWh στο α' εξάμηνο του 2024.

Σημειώνεται επίσης η αύξηση των εξαγωγών φυσικού αερίου, μέσω των σημείων διασύνδεσης Σιδηροκάστρου και Νέας Μεσημβρίας, οι οποίες ανήλθαν σε 2,86 TWh, από 0,44 TWh την προηγούμενη χρονιά — αύξηση που ξεπερνά το +550%.

Ως προς τις κατηγορίες καταναλωτών φυσικού αερίου, οι ηλεκτροπαραγωγοί κάλυψαν το 67% της εγχώριας ζήτησης, με 23,25 TWh, σημειώνοντας αύξηση κατά 18,08% σε σχέση με το α' εξάμηνο του 2024 (19,69 TWh). Η κατανάλωση από τα δίκτυα διανομής αυξήθηκε κατά 18,67%, φτάνοντας τις 7,69 TWh, ενώ μείωση κατά 20,82% κατέγραψε η κατανάλωση από βιομηχανίες και σταθμούς ανεφοδιασμού οχημάτων με συμπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG), απευθείας συνδεδεμένους στο ΕΦΑ, στις 3,65 TWh.

Στο α' εξάμηνο του 2025, Σιδηρόκαστρο και Ρεβυθούσα αποτέλεσαν τις κύριες πύλες εισόδου φυσικού αερίου στη χώρα μας. Το Σιδηρόκαστρο (απ' όπου εισάγεται αέριο ρωσικής προέλευσης) κατέγραψε εισαγωγές 16,40 TWh, αύξηση κατά 4,46% σε σχέση με το 2024 ενώ ο Τερματικός Σταθμός LNG (Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο που εισάγεται με πλοία) της Ρεβυθούσας διακίνησε συνολική ποσότητα 14,62 TWh , αυξημένη αύξηση κατά 58,91% σε σχέση με πέρυσι, πάρα το γεγονός ότι παρέμεινε εκτός λειτουργίας κατά το διάστημα 22/4-11/5 λόγω προγραμματισμένων εργασιών αναβάθμισης.

Ειδικότερα, στον Σταθμό εκφορτώθηκαν 27 δεξαμενόπλοια LNG έναντι 12 φορτίων το ίδιο διάστημα του 2024, μεταφέροντας συνολική ποσότητα LNG 14,66 TWh, αυξημένη κατά 63,62% σε σχέση με τις 8,96 TWh του 2024. Κύριος προμηθευτής LNG ήταν και φέτος οι ΗΠΑ, με ποσότητες που εκφορτώθηκαν να φτάνουν τις 11,87 TWh, έναντι 6,09 TWh το α' εξάμηνο του 2024. Ακολούθησαν η Νιγηρία με 1,37 TWh, η Νορβηγία με 0,93 TWh και η Αλγερία με 0,49 TWh.

Ως προς τα υπόλοιπα σημεία εισόδου, από τη Νέα Μεσημβρία (σημείο διασύνδεσης με τον αγωγό TAP) εισήχθησαν 5,47 TWh, ποσότητα μειωμένη κατά 9,29% συγκριτικά με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ενώ μέσω της Αμφιτρίτης (FSRU Αλεξανδρούπολης) εισήχθησαν 1,03 TWh LNG έως τις 22/1 όταν οι υπηρεσίες αεριοποίησης στον Σταθμό κατέστησαν προσωρινά μη διαθέσιμες.

Τέλος, η υπηρεσία LNG Truck Loading του ΔΕΣΦΑ στον Τερματικό Σταθμό της Ρεβυθούσας καταγράφει ισχυρή ανάπτυξη, με τη φόρτωση 273 φορτηγών LNG στο α' εξάμηνο του έτους έναντι 104 φορτηγών πέρυσι και τη μεταφορά 81,72 GWh ισοδύναμης ενέργειας σε σύγκριση με 30,72 GWh την ίδια περίοδο του 2024 — αύξηση της τάξης του +166%. «Η δυναμική αύξηση των φορτίων επιβεβαιώνει πως η υπηρεσία αναγνωρίζεται σταδιακά ως μια αποτελεσματική και ευέλικτη λύση για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών απομακρυσμένων δικτύων διανομής και βιομηχανικών καταναλωτών τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρύτερη περιοχή», αναφέρει ο ΔΕΣΦΑ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

