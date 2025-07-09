ΕΕ-ΗΠΑ: Κοντά σε συμφωνία για τους δασμούς

Εντείνονται οι διεργασίες μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών, με τις Βρυξέλλες να εμφανίζονται έτοιμες να αποδεχθούν επί της αρχής συμφωνία για την επιβολή ανταποδοτικών δασμών 10% στα αμερικανικά προϊόντα. Οι σχετικές διαπραγματεύσεις εστιάζονται στην αποφυγή κλιμάκωσης του εμπορικού πολέμου, με τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Προς προσωρινή συμφωνία με τις ΗΠΑ

Στο τραπέζι βρίσκεται μια συμφωνία στο πρότυπο του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ οι τεχνικές συνομιλίες αναμένεται να ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα. «Είναι (οι Ευρωπαίοι) πολύ σκληροί, αλλά τώρα είναι πολύ καλοί μαζί μας» σχολίασε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του προς δημοσιογράφους, προσθέτοντας: «Θα δούμε τι θα συμβεί. Είμαστε πιθανώς δύο ημέρες μακριά από την αποστολή μιας επιστολής. Μιλάμε μαζί τους. Θέλω απλώς να ξέρετε ότι μία επιστολή σημαίνει συμφωνία». Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει εντός της Πέμπτης την πολυαναμενόμενη επιστολή του Αμερικανού προέδρου, κάνοντας σαφές ότι κάθε βήμα αφορά συμφωνία επί της αρχής.

Τα σχόλια του προέδρου των ΗΠΑ πραγματοποιήθηκαν ενώ ΕΕ και ΗΠΑ εντείνουν τις συνομιλίες τους προκειμένου να αποφευχθεί η εφαρμογή γενικευμένων, αμοιβαίων δασμών που επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ, αλλά πήραν παράταση μέχρι την 1η Αυγούστου.

Η πίεση της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας

Η γερμανική βιομηχανία αυτοκινήτου ασκεί ισχυρή πίεση για άμεση συμφωνία. Η Γερμανία, ως ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αυτοκινήτων προς τις ΗΠΑ, βρίσκεται σε ευάλωτη θέση αναφορικά με τους έντονους αμερικανικούς δασμούς. Μάλιστα, ο τομέας του αυτοκινήτου συμβάλλει περίπου κατά 5% στο γερμανικό ΑΕΠ. Η Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) επισημαίνει ότι οι καθημερινές απώλειες για τη βιομηχανία ανέρχονται σε εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τη VDA, τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 13% τον Απρίλιο και 25% τον Μάιο, σε σχέση με τους αντίστοιχους περσινούς μήνες. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά εκπρόσωπος του Φρίντριχ Μερτς, «ο χρόνος είναι χρήμα».

Ευρωπαϊκές πηγές εκτιμούν, ωστόσο, ότι είναι δύσκολο η ΕΕ να διασφαλίσει το ίδιο επίπεδο πρόσβασης στην αγορά των ΗΠΑ με το Ηνωμένο Βασίλειο για βασικούς τομείς όπως ο χάλυβας, τα αυτοκίνητα και άλλα βιομηχανικά προϊόντα, δεδομένων των περιορισμών που εκπορεύονται από την εμπορική πολιτική της Ουάσινγκτον.

Όπως σημειώνει ο Επίτροπος Οικονομικών Βάλντις Ντομπρόβσκις, στόχος παραμένει μια άμεση συμφωνία επί της αρχής, με στόχο την εξάλειψη της αβεβαιότητας που ήδη κοστίζει ακριβά στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Η παράταση που δόθηκε αναμένεται να αξιοποιηθεί ως παράθυρο για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις εκτόνωσης της εμπορικής αντιπαράθεσης.

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.