Δραματικές ώρες για τη Volkswagen

Ανταπόκριση από το Βερολίνο



Η Volkswagen περνά ίσως τις πιο δύσκολες στιγμές στην ιστορία της, για πολλούς ίσως δυσκολότερες και από τηνπερίοδο του σκανδάλου παγκοσμίων διαστάσεων Dieselgate. Αυτή τη φορά πρόκειται για την οικονομική επιβίωση του γερμανικού κολοσσού, της αυτοκινητοβιομηχανίας συμβόλου της γερμανικής οικονομίας. Οι ειδήσεις κάνουν τις τελευταίες ώρες τον γύρο των γερμανικών μέσων, μονοπωλώντας τα πρωτοσέλιδα, αν και εδώ και καιρό ήταν γνωστά τα σύννεφα πάνω από τη Volkswagen.

Σύμφωνα με το συμβούλιο εργαζομένων πρόκειται να κλείσουν τουλάχιστον τρία από τα δέκα εργοστάσιά της στη Γερμανία, με πρώτο στη λίστα να ακούγεται το εργοστάσιο στο Όσναμπρυκ. Εάν γίνουν πράξη τα σχέδια του διοικητικού συμβουλίου της VW,αναμένεται να ακολουθήσει μπαράζ δεκάδων χιλιάδων απολύσεων, σύμφωνα με το συμβούλιο εργαζομένων, καθώς και σημαντικές μισθολογικές μειώσεις τα επόμενα χρόνια.Δεν αποκλείεται να επηρεαστεί και η ιστορική μονάδα της VW στο Βόλφσμπουργκ, την πόλη σύμβολo του γερμανικού ομίλου, όπου βρίσκεται και ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάστια κατασκευής αυτοκινήτων στον κόσμο.Πλήγμα στον σκληρό πυρήνα της βαριάς βιομηχανίαςΗ VW απασχολεί 120.000 εργαζομένους στη Γερμανία και αύριο επίκεινται νέες σκληρές διαπραγματεύσεις με την εργοδοσία, η οποία όμως φαίνεται ανένδοτη. Κάνει λόγο για σοβαρή κατάσταση και για ζήτημα επιβίωσης της ιστορικής αυτοκινητοβιομηχανίας.Είναι γεγονός ότι η VW πλήττεται τα τελευταία χρόνια από τον αδυσώπητο ανταγωνισμό της Κίνας, ειδικά στο πεδίο της ηλεκτροκίνησης.Σύμφωνα με την πλευρά της εργοδοσίας το κόστος εργασίας στα γερμανικά εργοστάσια είναι πλέον πολύ υψηλό, γεγονός που μειώνει την ανταγωνιστικότητα του ομίλου.Η γερμανική κυβέρνηση ανησυχεί και καλεί την εργοδοσία να μην προχωρήσει σε μαζικές απολύσεις, όπως προέκυψε σήμερα και από το κυβερνητικό μπρίφινγκ. Εδώ και μήνες Γερμανοί ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για βαθύ πλήγμα στον σκληρό πυρήνα της γερμανικής βαριάς βιομηχανίας και προειδοποιούν για απρόβλεπτες συνέπειες.Όπως επισημαίνει η γερμανική ραδιοφωνία DLF, επικαλούμενη εσωτερική ανάλυση του ομίλου VW, η αγορά αυτοκινήτου στην Ευρώπη έχει συρρικνωθεί από το 2020 κατά δύο εκατομμύρια οχήματα, 500.000 εκ των οποίων ανήκουν στην VW. Τα τελευταία οικονομικά στοιχεία για την εταιρεία δείχνουν, σύμφωνα με το διοικητικό συμβούλιο, την ανάγκη για επείγουσες αλλαγές.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.