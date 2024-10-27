Τσακλόγλου: Σε περίπου 700.000 συνταξιούχους το έκτακτο επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης

«Η σωρευτική αύξηση των συντάξεων κατά την τελευταία τριετία θα υπερβεί αρκετά το 13%» δηλώνει ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Πάνος Τσακλόγλου, σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, η αύξηση για την επόμενη χρονιά αναμένεται να κυμανθεί από 2,2% έως 2,5% και θα την λάβουν περίπου δύο εκατομμύρια συνταξιούχοι. Η αύξηση θα δοθεί με τη σύνταξη του Ιανουαρίου, που αναμένεται να πληρωθεί, πριν από τα Χριστούγεννα» αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Τσακλόγλου.

Παράλληλα, ο υφυπουργός Εργασίας τονίζει ότι η κυβέρνηση προσπαθεί και βρίσκει τρόπους, για να στηριχθούν και οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά, υπενθυμίζοντας ότι πέρυσι καταβλήθηκε το έκτακτο επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης, το οποίο πρόκειται να καταβληθεί και φέτος σε περίπου 700.000 συνταξιούχους.

Σχετικά με τη νομοθετική ρύθμιση για την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, την οποία επεξεργάζεται το υπουργείο Εργασίας, ο κ. Τσακλόγλου διαπιστώνει ότι υπάρχουν πράγματι κάποια προβληματικά σημεία στη δομή της, τα οποία χρήζουν βελτίωσης - κυρίως ως προς το ότι υπάρχουν συνταξιούχοι οι οποίοι, μετά την ετήσια αύξηση της σύνταξής τους, μπορεί να δουν ακόμα και μείωση του καταβλητέου ποσού, λόγω της μετάταξής τους σε ανώτερο κλιμάκιο της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων. «Με ρύθμιση, που θα φέρουμε σύντομα στη Βουλή, εξασφαλίζουμε ότι κανείς συνταξιούχος δεν θα δει μείωση της σύνταξής του, λόγω μετάπτωσης σε υψηλότερο κλιμάκιο της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, μετά την ετήσια αύξηση των συντάξεων» διευκρινίζει ο υφυπουργός Εργασίας.

Όσον αφορά στη διάταξη του υπουργείου Εργασίας που επιτρέπει υπό προϋποθέσεις σε οφειλέτες του ΕΦΚΑ να βγουν στη σύνταξη, ο κ. Τσακλόγλου σημειώνει ότι, με την υπογραφή της υπουργικής απόφασης, έγινε ένα ακόμα βήμα, ώστε περισσότεροι ασφαλισμένοι να μπορούν να βγουν στη σύνταξη, ρυθμίζοντας τις οφειλές τους. Ήδη, πάνω από 2.500 ασφαλισμένοι έχουν καταθέσει αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση, κάνοντας χρήση της σχετικής διάταξης.

Αναφορικά με το ζήτημα των εκκρεμών συντάξεων, ο υφυπουργός Εργασίας υπογραμμίζει ότι, με τις ποικίλες αλλαγές που εφαρμόστηκαν κατά την τελευταία πενταετία, ο e-ΕΦΚΑ πέτυχε θεαματική μείωση του στοκ των εκκρεμών συντάξεων και προσθέτει ότι το πρόβλημα αναμένεται να επιλυθεί οριστικά με την ολοκλήρωση των δύο μεγάλων projects που «τρέχει» αυτή τη στιγμή ο e-ΕΦΚΑ. Το πρώτο έργο αφορά στην υλοποίηση ενός νέου πραγματικά Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Το δεύτερο έργο είναι η ψηφιοποίηση του ασφαλιστικού ιστορικού όλων των ασφαλισμένων. «Όταν ολοκληρωθούν τα δύο αυτά έργα, θα επιλυθεί οριστικά το πρόβλημα των εκκρεμών συντάξεων στη χώρα μας» διαβεβαιώνει ο κ. Τσακλόγλου.

Για τη μεταρρύθμιση της επικουρικής ασφάλισης, ο υφυπουργός Εργασίας σχολιάζει ότι ο ρόλος που προορίζεται να διαδραματίσει το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ) στην ελληνική οικονομία και στο συνταξιοδοτικό σύστημα είναι εξαιρετικά σημαντικός, αλλά και εκθετικά προοδευτικός.

Όπως επισημαίνει, η εισαγωγή του νέου κεφαλαιοποιητικού οικονομικού συστήματος στον πρώτο πυλώνα ασφάλισης έγινε με επιτυχία και η έναρξη λειτουργίας του νέου φορέα ήταν υποδειγματική. «Έχουμε ένα νέο ψηφιακό Ταμείο, που σήμερα καλύπτει με επάρκεια μισό εκατομμύριο ασφαλισμένους και σχεδόν 200 χιλιάδες εργοδότες, με κάλυψη σε όλη τη χώρα και όλους τους επαγγελματικούς κλάδους, χωρίς υποκαταστήματα, χωρίς γκισέ, αλλά με άμεση εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και των εργοδοτών μέσα από πολλαπλά ψηφιακά κανάλια εξυπηρέτησης» συμπληρώνει ο ίδιος.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Τσακλόγλου αναφέρει ότι, μέχρι το τέλος της χρονιάς, αναμένεται η ολοκλήρωση του πορίσματος της ομάδας εργασίας που έχει συσταθεί για την κατασκευή ενός αξιόπιστου δείκτη μισθών. Ο δείκτης αυτός θα χρησιμοποιηθεί από τη νέα χρονιά για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών και την αναπροσαρμογή των εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών.

Όπως εξηγεί, από το νέο έτος, οι εισφορές θα αναπροσαρμόζονται, σύμφωνα με την ποσοστιαία μεταβολή του δείκτη μισθών του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, ώστε να συμβαδίζουν με τον πραγματικό ρυθμό αύξησης των μισθών στον ιδιωτικό τομέα.

