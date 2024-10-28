ΥΠΑΝ: «Πράσινο φως» για 5 μεγάλες επενδύσεις στον τουρισμό, τη βιομηχανία και τις κατασκευές

Ένα βήμα πιο κοντά στην υλοποίηση βρίσκεται η πορεία πέντε ιδιωτικών επενδυτικών έργων που έχουν υπαχθεί στη διαδικασία της «Επιτάχυνσης και διαφάνειας υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» στην Enterprise Greece.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ηλεκτρονική σελίδα της η Enterprise Greece, στο στάδιο της διαδικασίας για τον χαρακτηρισμό τους ως στρατηγικές και σε διαδικασία διαβούλευσης βρίσκονται οι παρακάτω επενδύσεις:

- «LEADER Phase 1: Ανάπτυξη ολοκληρωμένης γραμμής παραγωγής βωξίτη, γαλλίου και αλουμίνας (critical raw materials)» της εταιρείας «METLEN ENERGY & METALS Α.Ε.».

Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο αφορά στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης γραμμής παραγωγής βωξίτη, γαλλίου και αλουμίνας (critical raw materials) στην υφιστάμενη βιομηχανική μονάδα της εταιρείας στον 'Αγιο Νικόλαο Βοιωτίας (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος - EL64).

Ο επενδυτικός φάκελος της εταιρείας κατατέθηκε στην εταιρεία Enterprise Greece με την υπ' αριθ. 14600/02-08-2024 αίτηση.

Το επενδυτικό σχέδιο αποσκοπεί στην επίτευξη συνολικής ετήσιας παραγωγικής δυναμικότητας 1.250.000 τόνων αλουμίνας (επέκταση κατά 350.000 τόνους), 40 τόνων γαλλίου και ~1 εκατ. τόνων βωξίτη.

Η επένδυση είναι συνολικού προϋπολογισμού 295,2 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

* Ανάπτυξη νέας γραμμής έρευνας και εξόρυξης βωξίτη,

* Νέες κτιριακές εγκαταστάσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό για την ανάπτυξη της γραμμής παραγωγής γαλλίου,

* Νέες κτιριακές εγκαταστάσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό για την επέκταση και εκσυγχρονισμό της παραγωγικής δυναμικότητας αλουμίνας,

* Έργα ενεργειακής τροφοδοσίας της βιομηχανικής μονάδας,

* Επέκταση και αναβάθμιση του λιμένα (port),

* Λοιπές οδικές υποδομές και αντιπλημμυρικά έργα

Ο φορέας επένδυσης αιτείται την ένταξη του έργου στις διατάξεις του Ν.4864/2021 ως Στρατηγική Επένδυση στην κατηγορία «Εμβληματικές Επενδύσεις Εξαιρετικής Σημασίας» και Στρατηγική Επένδυση 1(αβ) και αιτείται σωρευτικά τα κίνητρα των άρθρων 3,4,5,6,7,8,9 και 10 του Ν.4864/2021. Ο υπολογισμός της ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης βάσει του 'Αρθρου 10, παρ. 3 του Ν.4864/2021 για «Εμβληματικές Επενδύσεις Εξαιρετικής Σημασίας» θα γίνει βάσει των όρων και ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 2.8 του προγράμματος «Προσωρινό πλαίσιο κρίσης και μετάβασης για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας μετά την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας» (Temporary Crisis and Transition Framework - TCTF 2023/C 101/03).

Όπως αναφέρεται, με την επέκταση της υπάρχουσας βιομηχανικής μονάδας, η Ελλάδα θα βελτιώσει σημαντικά το εμπορικό της ισοζύγιο μέσω αύξησης των εξαγωγών και μείωσης των εισαγωγών, μιας και το σύνολο της παραγωγής της μονάδας θα εξάγεται κυρίως σε χώρες της Ευρώπης, της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, ενώ οι εισαγωγές γαλλίου θα υποκατασταθούν πλήρως. Το επενδυτικό σχέδιο «Ανάπτυξη ολοκληρωμένης γραμμής παραγωγής βωξίτη, γαλλίου και αλουμίνας (critical raw materials)» αποτελεί μια πρωτοποριακή καινοτόμο επένδυση με στόχο την ανάπτυξη της πρώτης ολοκληρωμένης γραμμής παραγωγής τριών κρίσιμων και στρατηγικών πρώτων υλών (CRMs) στην ΕΕ, δηλαδή βωξίτη, γαλλίου και αλουμίνας, μέσω της εισαγωγής πρωτοποριακών και περιβαλλοντικά φιλικών τεχνολογιών που μειώνουν το ανθρακικό αποτύπωμα της μονάδας, παρέχοντας παράλληλα στην ΕΕ και τις τρεις κρίσιμες πρώτες ύλες από εγχώριους πόρους χωρίς εξάρτηση από τρίτες χώρες.

- «Ίδρυση Υπερπολυτελούς Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος / Τουριστικού Χωριού» της εταιρείας «HYDRA ROCK ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.»

Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο αφορά στην υλοποίηση ενός σύγχρονου και αειφορικού θερέτρου, αποτελούμενο από ένα σύνθετο τουριστικό κατάλυμα και ένα συγκρότημα κατοικιών (τουριστικό χωριό) σε έκταση, εκ της οποίας τα 1714,17 στρέμματα υπάγονται στον Δήμο Πόρου, στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, ενώ τα υπόλοιπα 40 στρέμματα βρίσκονται, σε απόσταση 700 μέτρων, στην περιοχή Μετόχι του Δήμου Ερμιονίδας στην Περιφερειακή Ενότητα Πελοποννήσου.

Ο επενδυτικός φάκελος κατατέθηκε στην Enterprise Greece με την υπ' αριθ. 14300/29-07-2024 αίτηση.

Ο φορέας επένδυσης αιτείται την ένταξη του έργου, με προϋπολογισμό ύψους 475 εκ. ευρώ, στις διατάξεις του Ν.4864/2021 ως Στρατηγική Επένδυση στην κατηγορία «Στρατηγικές Επενδύσεις 1», (σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ.1 περίπτωση αα), τη λήψη του κινήτρου χωροθέτησης του άρθρου 7 του Ν.4864/2021 αναφορικά με την κατάρτιση Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε.), καθώς και τη λήψη του κινήτρου ταχείας αδειοδότησης του άρθρου 9 του Ν.4864/2021.

Όπως σημειώνεται, με βασικές αρχές σχεδιασμού και υλοποίησης την αειφόρο ανάπτυξη, την εξοικονόμηση ενέργειας, τη βιοκλιματική αρχιτεκτονική και την κυκλική οικονομία, η πρόταση επένδυσης αφορά στη δημιουργία ενός θερέτρου το οποίο θα προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες τουρισμού υψηλής προστιθέμενης αξίας, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, τονώνοντας παράλληλα την απασχόληση και την οικονομία της ευρύτερης περιοχής.

- Ίδρυση νέας μονάδας μεταλλουργικής επεξεργασίας εμπλουτισμένου χρωμίτη της εταιρείας ΕΛΛΗΜΕΤ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΕ.

Το υπό μελέτη έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία σύγχρονης μονάδας μεταλλουργικής κατεργασίας εμπλουτισμένων κοιτασμάτων χρωμίτη για την παραγωγή μεταλλουργικών προϊόντων σιδηροχρωμίου. Η επένδυση θα υλοποιηθεί στη θέση Χαλβάδες του Δ.Δ. Δρεπάνου, του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και η εγκατάσταση της νέας μονάδας έχει σκοπό την αξιοποίηση του χρωμιτικού αποθεματικού δυναμικού της περιοχής του όρους Βούρινου. Φορέας της επένδυσης είναι η εταιρεία «ΕΛΛΗΜΕΤ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ Α.Ε.» της οποίας κύριες δραστηριότητες αποτελούν η εκμετάλλευση μεταλλείων, η εξόρυξη μεταλλευμάτων και η επεξεργασία αυτών.

Ο επενδυτικός φάκελος για το έργο κατατέθηκε στην Enterprise Greece με την υπ' αρίθμ. 14700/09-08-2024 αίτηση.

Ο φορέας επένδυσης αιτείται ένταξη του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του Ν.4864/2021 ως «Εμβληματική Επένδυση Εξαιρετικής Σημασίας» βάσει άρθρου 2 παρ. (1γ), τονίζοντας τη συμβολή της επένδυσης στην ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας και την ανταγωνιστικότητά της σε διεθνές επίπεδο. Με το χαρακτηρισμό της επένδυσης ως «Εμβληματικής Επένδυσης Εξαιρετικής Σημασίας», αιτείται να λάβει (i) το κίνητρο της ενίσχυσης δαπανών με τη μορφή επιχορήγησης του άρθρου 10 παρ. (3α) και (ii) το κίνητρο της ταχείας αδειοδότησης του άρθρου 9 του Ν.4864/2021.

Το έργο αναμένεται να δημιουργήσει 138 νέες Ε.Μ.Ε. (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας).

Λήγει στις 31 Οκτωβρίου

- «Κατασκευή και Λειτουργία Πολυτελούς Τουριστικής Μονάδας στη Θέση Φιλιατρό Ιθάκης» της εταιρείας «ΑΤΟΚΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

Ο επενδυτικός φάκελος της εταιρείας κατατέθηκε στην Enterprise Greece με την υπ' αριθμ. 14000/16-07-2024 αίτηση και η διαβούλευση βρίσκεται σε εξέλιξη και ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου 2024.

Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο «Κατασκευή και Λειτουργεία Πολυτελούς Τουριστικής Μονάδας στη Θέση Φιλιατρό Ιθάκης» με την ονομασία "Epic_O", αφορά στην ανάπτυξη ξενοδοχειακού καταλύματος, πολυτελών κατοικιών, επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και τουριστικού λιμένα σε έκταση 326.833,59m2, εντός ευρύτερου ιδιωτικού γηπέδου συνολικού εμβαδού 873.647,17 m2, στην περιοχή Φιλιατρό Ιθάκης. «Στόχος του, όπως αναφέρεται, είναι ο συνδυασμός της τουριστικής ανάπτυξης υψηλών προδιαγραφών με την προστασία του οικοσυστήματος της ευρύτερης περιοχής, και την προώθηση της ιστορικής και πολιτισμικής ταυτότητας της Ιθάκης».

Ο φορέας της επένδυσης ζήτησε την ένταξη του έργου στις διατάξεις του Ν.4864/2021 ως Στρατηγική Επένδυση στην κατηγορία «Στρατηγικές Επενδύσεις 1», σύμφωνα με το άρθρο άρθρο 2, παρ.1 περίπτωση αα, τη λήψη κινήτρων χωροθέτησης (άρθρο 7) και ταχείας αδειοδότησης (άρθρο 9) καθώς και την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού και παραλίας (άρθρο 5) του Ν.4864/2021.

Το συνολικό ύψος της προτεινόμενης επένδυσης προϋπολογίζεται σε 85,45 εκατ ευρώ.

Τέλος, ολοκληρώθηκε χθες η διαβούλευση για το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο, με τίτλο «Επέκταση Δυναμικότητας και θεμελιώδης αλλαγή παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας παραγωγής μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων οδικής ασφάλειας», της εταιρείας «Fracasso Hellas M.A.E.» (Όμιλος INTRAKAT).

Αφορά στην αύξηση της δυναμικότητας και στον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας μεταλλικών προϊόντων στο υφιστάμενο εργοστάσιο της εταιρείας, στη θέση «Εικοσιοκτάρια» στην περιοχή Γιαννούλη Λάρισας, στο 5ο χλμ. της οδού Λάρισας-Τυρνάβου.

Ο επενδυτικός φάκελος της εταιρείας «Fracasso Hellas M.A.E.» κατατέθηκε στην εταιρεία Enterprise Greece με την υπ' αριθ. 15000/03-10-2024 αίτηση.

Μοναδικός μέτοχος της «Fracasso Hellas M.A.E.» είναι ο Όμιλος INTRAKAT. Ο φορέας της επένδυσης αιτείται την ένταξη του έργου στις διατάξεις του Ν.4864/2021 ως Στρατηγική Επένδυση, στην κατηγορία «Εμβληματικές Επενδύσεις Εξαιρετικής Σημασίας», (άρθρο 2 περίπτωση 1.γ), και τη λήψη του κινήτρου ενίσχυσης δαπανών στρατηγικών επενδύσεων (άρθρο 10, παρ. 3α) του Ν.4864/2021.

Όπως αναφέρεται, ο αντίκτυπος της επένδυσης, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο, θα είναι σημαντικός, τόσο για την τοπική κοινωνία όσο και για την ανταγωνιστικότητα της χώρας συνολικά. Αποτελεί σημαντική ευκαιρία για το φορέα της επένδυσης η ολοένα και αυξανόμενη ζήτηση για μεταλλικές κατασκευές, σε κλάδους όπως η κατασκευή κτιρίων και υποδομών, τα συστήματα οδικής ασφάλειας και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Με την παρούσα επένδυση η αυξημένη παραγωγική δυναμικότητα της εταιρείας θα καλύψει μέρος της ζήτησης της αγοράς.

Τέλος, η εταιρεία δύναται να καλύψει τις ανάγκες της εγχώριας αγοράς και να καταλάβει αυξημένο μερίδιο τόσο σε αγορές στις οποίες η εταιρεία έχει ήδη εξαγωγική δραστηριότητα όσο και σε νέες αγορές, καθώς η αυξημένη ζήτηση δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για είσοδο σε αυτές.

