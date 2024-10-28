Handelsblatt: Η πρόοδος της Ελλαδας στην ελάφρυνση του χρέους

Με αφορμή την πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης, όπως δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, να καταβάλει τον Δεκέμβριο ακόμα 8 δισ. ευρώ για την αποπληρωμή του χρέους, η μεγάλη γερμανική εφημερίδα Handelsblatt σε δημοσίευμα της (26/10) αναφέρεται στη σημαντική πρόοδο που έχει κάνει η χώρα τα τελευταία χρόνια στη μείωση του δημόσιου χρέους.

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση από το υπουργείο, η εφημερίδα υπογραμμίζει ότι η πρώην υποψήφια για χρεοκοπία Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην ελάφρυνση του χρέους τα τελευταία χρόνια.

Μόλις σε 3 χρόνια, από το 2020 έως το 2023, η Ελλάδα μείωσε κατά 45,1 ποσοστιαίες μονάδες τον δείκτη χρέους της και σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ από 209% το 2020 είχε πέσει στο 163,9% στο τέλος του 2023.

Τον Δεκέμβριο ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης σχεδιάζει την πληρωμή 8 δισ. ευρώ στους πιστωτές της χώρας για δάνεια που έλαβε η Ελλάδα στο ξεκίνημα της κρίσης χρέους τον Μάιο 2010. Κανονικά οι αποπληρωμές αυτές θα έπρεπε να γίνουν την περίοδο 2026- 2028. Με την πρόωρη αποπληρωμή, ο υπουργός Οικονομικών θέλει να μειώσει περισσότερο το δημόσιο χρέος της χώρας, αναφέρει η Handelsblatt.

Παράλληλα, στο δημοσίευμα επισημαίνεται ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στην έκδοση του Fiscal Monitor την εβδομάδα που πέρασε, προβλέπει πτωτική πορεία για το δημόσιο χρέος της Ελλάδας κατά 29,5 ποσοστιαίες μονάδες στο 139,4% έως το 2029.

Οι αναλυτές στον οίκο αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Scope είναι ακόμη πιο αισιόδοξοι. Προβλέπουν ότι το ποσοστό θα μειωθεί στο 132,8% έως το 2029. Με βάση την πρόβλεψη του οίκου Scope, η Ελλάδα θα παραδώσει το 2028 στην Ιταλία το «κόκκινο φανάρι» της χώρας με το υψηλότερο ποσοστό δημοσίου χρέους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

