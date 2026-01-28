Μετά από μια παρατεταμένη περίοδο αστάθειας, η παγκόσμια αγορά smartphones δείχνει σημάδια σταθεροποίησης. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Counterpoint Research, οι παγκόσμιες αποστολές συσκευών αυξήθηκαν κατά 2% το 2025 σε ετήσια βάση, καταγράφοντας δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ανόδου.

Η εξέλιξη αυτή, αν και μετριοπαθής σε όρους όγκου πωλήσεων, αποτυπώνει μια βαθύτερη μεταβολή στο προφίλ της ζήτησης: η αγορά κινείται προς υψηλότερες κατηγορίες τιμών, με έμφαση στις premium συσκευές και την ταχεία υιοθέτηση 5G σε αναδυόμενες αγορές.

Το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Counterpoint, η ανάπτυξη ήταν ανομοιογενής ανά γεωγραφική περιοχή. Αγορές όπως η Ιαπωνία, η Μέση Ανατολή και Αφρική (MEA) και τμήματα της Ασίας-Ειρηνικού (APAC) αντιστάθμισαν τη στασιμότητα των ώριμων αγορών.

Παράλληλα, η ανησυχία για πιθανούς δασμούς οδήγησε αρκετούς κατασκευαστές σε εμπροσθοβαρείς αποστολές στο πρώτο εξάμηνο του έτους, ωστόσο η επίδραση των εμπορικών μέτρων αποδείχθηκε τελικά ηπιότερη του αναμενομένου στο δεύτερο μισό.

Δύο τάσεις διαμόρφωσαν την εικόνα του 2025: η στροφή στο «premiumization» και η αυξανόμενη διείσδυση των 5G συσκευών στις αναδυόμενες αγορές. Η ζήτηση, όπως αναφέρουν οι αναλυτές, μετατοπίζεται σταδιακά προς ακριβότερα μοντέλα, ενισχυόμενη από προγράμματα χρηματοδότησης και πιο στοχευμένες στρατηγικές marketing. Ταυτόχρονα, οι καταναλωτές σε αναπτυσσόμενες οικονομίες επιταχύνουν τη μετάβαση σε 5G, γεγονός που δημιουργεί νέο κύμα αναβαθμίσεων.

Στο τέταρτο τρίμηνο του 2025, η αγορά έκλεισε με οριακή άνοδο 1% σε ετήσια βάση, επηρεασμένη από τα αποθέματα που είχαν ήδη δημιουργηθεί στα προηγούμενα τρίμηνα. Ωστόσο, το μερίδιο της Apple στο συγκεκριμένο τρίμηνο έφθασε στο 25% των παγκόσμιων αποστολών – το υψηλότερο που έχει καταγράψει ποτέ σε τρίμηνο – υπογραμμίζοντας τη δυναμική του premium τμήματος.

Παρά τη θετική τροχιά του 2025, οι προοπτικές για το 2026 εμφανίζονται πιο συγκρατημένες. Όπως επισημαίνει η Counterpoint, η ανάπτυξη αναμένεται να συγκρατηθεί λόγω ελλείψεων σε μνήμες DRAM και NAND και της ανόδου του κόστους εξαρτημάτων, καθώς οι κατασκευαστές chips δίνουν προτεραιότητα στα data centers τεχνητής νοημοσύνης έναντι των smartphones.

Οι παίκτες της αγοράς

Σε επίπεδο έτους, η Apple αναδείχθηκε ηγέτιδα της παγκόσμιας αγοράς smartphones, κατακτώντας μερίδιο 20% και σημειώνοντας αύξηση αποστολών 10% σε ετήσια βάση – την υψηλότερη μεταξύ των πέντε κορυφαίων brands. Όπως επισημαίνει η Counterpoint, η επίδοση αυτή στηρίχθηκε στην αυξανόμενη ζήτηση σε αναδυόμενες και μεσαίου μεγέθους αγορές, σε συνδυασμό με ισχυρότερη προϊοντική σύνθεση.

Η επιτυχία της σειράς iPhone 17 στο τέταρτο τρίμηνο, σε συνδυασμό με τη σταθερή πορεία του iPhone 16 σε αγορές όπως η Ιαπωνία, η Ινδία και η Νοτιοανατολική Ασία, ενίσχυσε περαιτέρω την παρουσία της εταιρείας. Καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε και ο κύκλος αναβάθμισης συσκευών της «εποχής COVID», ο οποίος φθάνει πλέον σε σημείο καμπής, καθώς εκατομμύρια χρήστες αντικαθιστούν παλαιότερα μοντέλα.

Η Samsung κατέλαβε τη δεύτερη θέση με μερίδιο 19% και αύξηση αποστολών 5% σε ετήσια βάση. Η ανάπτυξή της προήλθε κυρίως από τη σειρά Galaxy A στη μεσαία κατηγορία, ενώ οι Galaxy S και Z ενίσχυσαν τη δυναμική της στο premium τμήμα, με τις σειρές Galaxy Fold7 και S25 να υπεραποδίδουν σε σχέση με τους προκατόχους τους.

Παρά τις πιέσεις που αντιμετωπίζει σε αγορές όπως η Λατινική Αμερική και η Δυτική Ευρώπη, η Samsung ωφελήθηκε από την ισχυρή παρουσία της στην Ιαπωνία και τη σταθερή πορεία στις βασικές της αγορές.

Ανακατατάξεις στην «ουρά»

Η Xiaomi διατήρησε την τρίτη θέση με μερίδιο 13%, εμφανίζοντας σταθερή εικόνα χάρη στη στρατηγική premiumization, την ανθεκτική ζήτηση στις αναδυόμενες αγορές και την ισορροπημένη προϊοντική της γκάμα μεταξύ flagship και mid-tier συσκευών. Η αποτελεσματική διαχείριση καναλιών διανομής και η ισχυρή παρουσία σε Λατινική Αμερική και MEA βοήθησαν στη διατήρηση των αποστολών, παρά τις προκλήσεις της αγοράς.

Η vivo κατέλαβε την τέταρτη θέση με αύξηση 3% σε ετήσια βάση, ενισχυόμενη από τη στροφή σε ακριβότερες συσκευές, την ισχυρή offline παρουσία στην Ινδία και την πιο «σφιχτή» προϊοντική της στρατηγική. Αντίθετα, η OPPO κατέγραψε πτώση 4% λόγω της έντονης ανταγωνιστικής πίεσης και της ασθενικής ζήτησης στην Κίνα και σε αγορές της Ασίας-Ειρηνικού. Αν και παρουσίασε ανάπτυξη σε Ινδία και MEA, αυτή δεν επαρκούσε για να αντισταθμίσει τις απώλειες αλλού. Με την επικείμενη ενσωμάτωση της realme στον όμιλο OPPO, το συνδυασμένο σχήμα θα κατέχει μερίδιο 11%, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση παγκοσμίως.

Εκτός της πρώτης πεντάδας, θετικές εντυπώσεις άφησαν οι Nothing και Google, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 31% και 25% αντίστοιχα, γεγονός που υποδηλώνει ότι υπάρχει χώρος για στοχευμένους «παίκτες» με σαφή ταυτότητα προϊόντος.

