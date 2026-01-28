Η νέα δέσμη μέτρων για το στεγαστικό - Ενίσχυση δημόσιων λειτουργών και προσφοράς κατοικιών

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Η…πολυθρύλητη παρέμβαση της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του στεγαστικού – ένα μέρος τουλάχιστον αυτής – ήλθε επιτέλους έστω και αν δεν έγινε με ανακοινώσεις του πρωθυπουργού όπως υπόσχονταν κυβερνητικά στελέχη λίγο πριν τα Χριστούγεννα.

Αντί των ανακοινώσεων, παρουσιάστηκε στο υπουργικό συμβούλιο ένα πακέτο μέτρων από τον Κυριάκο Πιερρακάκη και τη Δόμνα Μιχαηλίδου.

Βασικός στόχος της κυβέρνησης είναι να ενισχύσει την προσφορά κατοικιών ώστε να περιοριστεί το «κενό» των 180.000 κατοικιών αλλά και να ενισχυθούν οι δημόσιοι λειτουργοί που δυσκολεύονται να βρουν στέγη όταν υπηρετούν στην περιφέρεια. Κι όλα αυτά σε μια συγκυρία στην οποία όλες οι αναλύσεις συνηγορούν ότι δεν έχουμε τελειώσει με τις αυξήσεις στις τιμές.

Επιστροφή δύο ενοικίων

Γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί που υπηρετούν εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης (η περιφερειακή ενότητα νήσων περιλαμβάνεται στο μέτρο) θα λαμβάνουν επιστροφή 2 ενοικίων και όχι ενός όπως οι υπόλοιποι. Κι επειδή το μέτρο θα εφαρμοστεί αναδρομικά από τον Νοέμβριο του 2025, ειδικά για φέτος θα λάβουν 3 ενοίκια. Σύμφωνα με τον υφυπουργό Οικονομικών Γιώργο Κότσηρα, η πρώτη επιστροφή θα γίνει έως το τέλος Μαρτίου και θα ακολουθήσουν άλλες δύο τον Νοέμβριο στην τακτική καταβολή.

Υπολογίζεται ότι οι ωφελούμενοι θα φτάσουν τις 50.000.

Βραχυχρόνια μίσθωση

Κατά το πρότυπο στο 1ο, 2ο και 3ο Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων, μπαίνει κόφτης στις νέες άδειες βραχυχρόνιας μίσθωσης και στην πρώτη Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Μάλιστα η σχετική ρύθμιση προβλέπει ότι στις περιοχές όπου ισχύει η απαγόρευση, αν ένα ακίνητο μεταβιβαστεί για οποιαδήποτε αιτία, διαγράφεται από το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής και δεν μπορεί να επανεγγραφεί όσο διαρκεί ο περιορισμός, κλείνοντας έτσι τα «παράθυρα» επαναφοράς μέσω αγοραπωλησιών.

Κατασκευάζω - νοικιάζω

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα σε κατασκευαστικές εταιρείες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων να κατασκευάζουν νέες κατοικίες ή να μετατρέπουν ακίνητα διαφορετικής χρήσης σε κατοικίες με στόχο τη διάθεση τους προς μακροχρόνια μίσθωση.

Η μίσθωση πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον 10 χρόνια ενώ το μίσθωμα είναι προκαθορισμένο. Το όφελος για τις επιχειρήσεις είναι ότι το εισόδημα από τα ενοίκια που εισπράττονται θα εκπίπτει από το φόρο εισοδήματος.

Ανακαινίζω - Νοικιάζω

Η «ναυαρχίδα» της όλης παρέμβασης με προϋπολογισμό έως 500 εκατ. ευρώ, το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση έως 36.000 ευρώ με προσαύξηση 5.000 ευρώ/τέκνο για την ανακαίνιση παλιότερων κατοικιών, με έτος κατασκευής έως το 1990. Η έμφαση εδώ δίνεται περισσότερο στην επισκευή και λιγότερο στην ενεργειακή αναβάθμιση σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε σε αντίστοιχα παλιότερα προγράμματα.

Περίπου 30.000 ακίνητα αναμένεται να μπουν στην αγορά με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ακίνητα που έως τώρα παραμένουν κλειστά.

Κίνητρα μετεγκατάστασης

Εδώ πρόκειται για επέκταση του προγράμματος που προβλέπει τη χορήγηση 10.000 ευρώ για μόνιμη εγκατάσταση σε συγκεκριμένους δήμους της περιφέρειας. Το πρόγραμμα ξεκίνησε στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και στους δήμους Σουφλίου, Διδυμότειχου και Ορεστιάδας και πλέον επεκτείνεται σε Δήμους και Δημοτικές Ενότητες των Περιφερειακών Ενοτήτων Δράμας, Φλώρινας, Κιλκίς, Σερρών, Πέλλας και Καστοριάς ενώ εντάσσονται και πρωτεύουσες νομών με μείωση πληθυσμού.



Επιπλέον, το πρόγραμμα ανοίγει και σε τηλεργαζόμενους, συνταξιούχους, αποφοίτους πανεπιστημίου που παραμένουν στους δήμους για εργασία, καθώς και σε Έλληνες του εξωτερικού. Προβλέπεται, επίσης, η δυνατότητα προκαταβολής μέρους της πρώτης δόσης πριν από τη μετεγκατάσταση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.